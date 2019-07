Die Autobahn-Bauer sind am Wendepunkt

Die Fahrspuren Richtung München sind fast fertiggestellt, Die Anschlussstelle Freising-Ost ist derzeit gesperrt.

Nördlicher Landkreis– Alles läuft nach Plan: Bei der Erneuerung der A 92 zwischen Erding und Freising-Ost ist man jetzt am Wendepunkt. Nachdem die Fahrbahn in Fahrtrichtung München fertiggestellt ist, wird nun ab Mitte Juli die alte Betondecke in Richtung Deggendorf ausgebaut und durch Asphalt ersetzt. Gearbeitet wird rund um die Uhr – aber für die Autofahrer ergeben sich trotzdem Behinderungen, monatelang.

Lange Staus gab es vor allem am Dienstagmorgen. Der Grund: In der Nacht vom 1. auf den 2. Juli wurde zwar die Anschlussstelle Erding in Fahrtrichtung München wieder freigegeben – die Anschlussstelle Freising-Ost aber wurde dicht gemacht. Laut Autobahndirektion Südbayern bleibt sie wegen der Asphaltierungsarbeiten im Anschlussstellenbereich bis etwa 18. Juli in Fahrtrichtung München gesperrt. In Fahrtrichtung Deggendorf sind die Anschlussstellen in der aktuellen Bauphase 2 noch geöffnet.

Der Zeitplan der Autobahndirektion Südbayern sieht Folgendes vor:

. In der Nacht auf den 19. Juli erfolgt die Verkehrsumlegung von der Bauphase 2 in die Bauphase 3. Das heißt, der Verkehr rollt auf allen vier Spuren auf der neu gebauten Fahrbahn in Richtung München, während die Fahrbahn in Richtung Deggendorf erneuert wird. Voraussichtlich von 19. Juli bis Ende August wird die Anschlussstelle Freising-Ost in Fahrtrichtung Deggendorf gesperrt.

. Anschließend wird für etwa drei Wochen Ende August/Anfang September jeweils in Fahrtrichtung Deggendorf die Anschlussstelle Freising-Ost freigegeben und die Anschlussstelle Erding gesperrt. In der Zeit von Ende August bis Mitte Oktober werden dann abwechselnd für jeweils zwei bis drei Wochen die Anschlussstellen Erding und Freising-Ost mehrfach gesperrt, während die jeweils andere Anschlussstelle frei gegeben wird.

Die Sache ist also höchst komplex und stellt die Autofahrer vor Herausforderungen. Immer wieder wird sich die Verkehrsführung ändern. Das Bau- und Verkehrsführungskonzept sieht aber vor, dass immer eine der benachbarten Anschlussstellen Erding oder Freising-Ost genutzt werden kann, wie die Autobahndirektion betont. Ebenso bleiben die Anschlussstellen in Gegenrichtung geöffnet, sodass bei der Sperrung der Anschlussstelle in Fahrtrichtung München in Fahrtrichtung Deggendorf auf die Autobahn aufgefahren und an der nächsten Ausfahrt gewendet werden kann und umgekehrt. Umleitungen erfolgen jeweils über benachbarte Anschlussstellen.

In der abschließenden Bauphase 4 wird der Verkehr wieder in beiden Fahrtrichtungen nach außen gedrückt, um in einer Inselbaustelle die Öffnungen im Mittelstreifen zu schließen und die Betongleitwände mit Erde zu hinterfüllen.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit wird die Geschwindigkeit im Baustellenbereich in den Hauptbauphasen auf Tempo 60 begrenzt. red