Der Spuk um die weiße Frau vom Köhlholz

24 Kinder fanden sich am Kemodinger Maibaum zum Ferienprogramm „Spannendes, Interessantes und Gruseliges rund um Kemoding“ ein. Sogar ein Mord und eine damit verbundene Geistergeschichte standen dabei auf dem Programm.

Kemoding – Der Maibaum löste zunächst wenig Begeisterung aus. „A Maibaum hoid“, meinten die Kleinen. Nicht mal der Hinweis, dass der Maibaum als vermutlich einziger in ganz Bayern eine eigene E-Mail-Adresse (maibaum@kemoding.de) hat, interessierte die Mädchen und Buben nicht weiter. Darum ging es schnell los in Richtung Garmer-Kreuz.

Dort wurde es nachdenklich. Überlebende des Ersten Weltkriegs haben es errichtet, aus Dankbarkeit und zur Erinnerung an ihre gefallenen Kameraden. Rund 30 junge Menschen kamen in den beiden großen Kriegen in der Pfarrei Rappoltskirchen ums Leben oder werden vermisst. Viele wurden schwer verletzt. Den Kindern wurde klar, dass der Frieden ein großer Schatz ist. Bezeichnenderweise heißt die dort eingepflanzte Rose auch „Peace“; auf Deutsch: Frieden.

Den Weg sicherten Maria Schneller, Claudia Scharf und Stefanie Ott ab. Die Security übernahmen die Großmütter Erika Schneller und Leni Faltermaier. Weiter ging es zur Quelle des Kemodinger Bachs. Julius Schneller erklärte das dort angebrachte Schild. Die Kinder beindruckte, dass das Wasser rund 2700 Kilometer unterwegs ist, bis es in Rumänien ins Schwarze Meer fließt. Die meisten waren mutig und stiegen, ausgerüstet mit teilweise viel zu großen Gummistiefeln, in den Quelltopf hinab. Durch das große Rohr unter der Straße konnten sie sich zurufen.

Die nächste Station war das Rappoltskirchner Schülerhäuschen. Dieses wurde einmal, damals ein Holzbau, von einer Wartenberger Verbrecherbande niedergebrannt. Kemodinger Bürger mit Unterstützern aus anderen Orten beobachteten das neu gebaut Häuschen aus Beton nächtelang und konnten die Verbrecher zu einem Fehler verleiten, der zu ihrer Festnahme führte. Ihr Anführer ist inzwischen verstorben, erfuhren die Kinder. Ein Stück des Häuschens wurde vor einiger Zeit ausgebessert, die Mädchen und Buben übernahmen die Aufgabe, die Stellen zu streichen.

Der Mord an Anna Schwarzenberger

Nach einer Stärkung mit Weintrauben ging es an Rappoltskirchen vorbei auf verschlungenen Wegen zum Fertlbauern-Kreuz an der B 388. An dem vor kurzem errichteten Kreuz wird Anna Schwarzenberger aus Berglern gedacht, die 1831 grausam ermordet wurde. Die Geschichte, dass sie bis heute als weiße Frau durchs Köhlholz geistert, wollten aber die meisten Kinder nicht glauben. Hingewiesen wurde auch auf die lange Freundschaft mit den Menschen aus dem Münsterland und die vielen Verkehrstoten an dem Streckenabschnitt. Glücklicherweise hatte die weiße Frau eine Kiste Apfelschorle hingestellt, so dass der Durst gelöscht werden konnte.

Über die Straße nach Maria Thalheim gab es eine Pause am Oldtimerstadel und einen Blick ins Bienenhaus vom Hong Max. An der Kemodinger Kapelle wurde das Vaterunser gebetet, anschließend Kerzen angezündet und von allen kräftig geläutet. Im Schatten der bekannten Marieneiche gruben die Kleinen einen Abkömmling aus und nahmen ihn mit.

Zur Überquerung des Kemodinger Bachs wählten die Mutigen den beherzten Sprung, die anderen die Brücke. Die Großmütter hatten bei Julius und Felix Schneller in Kemoding schon eine kräftige Brotzeit vorbereitet. Darauf stürzte man sich, aber auch auf die zahlreichen Fahrzeuge und das Trampolin. Jeder bekam dann auch noch eine kleine Eiche, die jeder selbst einpflanzen durfte. ANDREAS FALTERMAIER