Festzelt als Kampf-Arena: Erdinger Kickboxer duellieren sich mit einer Staffel aus Polen

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Wieder dabei: Bashar Radwan (r.) . © Günter Herkner

Auch am zweiten Herbstfest-Wochenende geht es im Weißbräuzelt sportlich zu. Nach den Gewichthebern sind an diesem Sonntag ab 10 Uhr die Kickboxer an der Reihe.

Erding – Quasi zur Einstimmung findet im Weißbräuzelt am Samstag um 18 Uhr das offizielle Wiegen statt. Was die Kampfsportveranstaltungen auf dem Herbstfest betrifft, so stand früher das Boxen im Mittelpunkt, mittlerweile dominieren aber die Kickboxer. Seit einigen Jahren organisiert der Kickboxverein (KBV) Erding einen – meist internationalen – Vergleich. Gegner der Erdinger Staffel ist diesmal eine polnische Truppe aus der Nähe von Posen.

„Seit vielen Jahren haben wir diesmal lauter Erdinger Kämpfer am Start“, berichtet stolz KBV-Trainer Peter Lutzny. „Die letzten Jahre konnten wir nie alle Gewichtsklassen besetzen und hatten immer ein paar Gastkämpfer mit dabei.“ Zehn Vergleiche stehen an, „vier A-Klassen- und sechs B-Klassenkämpfe“, erklärt Lutzny. Auch drei Frauen steigen in den Ring. Neben Linda Baiersdorfer (-70 kg) sind dies die beiden nationalen und internationalen Titelsammlerinnen, die A-Klassekämpferinnen Emma Winter (-65 kg) und Tatjana Obermeier (-52 kg).

Bei den Männern treten für Erding an: Nico Radde (-67 kg), Bashar Radwan (-71 kg), Artem Holubov (-67 kg), Ayoub Maaruf (-86 kg) und Dennis Völker (-91 kg) sowie die erfolgreichen wie routinierten A-Klassenkämpfer Reza Rezaei (-63,5 kg) und Paul Kästner (-81 kg), der mit 30 Jahren ältester Erdinger ist.

„Wir kennen die polnischen Kämpfer so gut wie gar nicht“, erzählt Lutzny, „aber das macht es gerade so interessant“. Und er verspricht: „Das Zuschauen lohnt sich hundertprozentig.“ Und das öffentliche Wiegen am Samstag ist für ihn „genau die richtige Einstimmung“.