So viele Einsatzkräfte wie noch nie: Unter 150 Aktiven sind viele junge Leute

Die Freiwillige Feuerwehr Altenerding ist immer stärker gefordert. Um den Nachwuchs muss sie sich allerdings keine Sorgen machen. Aktuell gibt es so viele Einsatzkräfte wie noch nie. Auch viele junge Leute gehören zu den Aktiven.

Altenerding – Die Stadt Erding wächst, extreme Wetterlagen treten immer öfter ein. Das schlägt auf die Bilanz der Freiwilligen Feuerwehr Altenerding voll durch – sie ist immer stärker gefordert. Die Ehrenamtlichen mussten im vergangenen Jahr 352 Mal ausrücken. 2018 waren es 281 Einsätze gewesen.

Immerhin: Personell ist die Feuerwehr bestens gerüstet. Knapp 150 Aktive zählt die Mannschaft. Der Großteil (97) ist zwischen 18 und 65 Jahre alt. Erfreulich: Nachwuchssorgen gibt es nicht, im Gegenteil: Bei der Jugendfeuerwehr herrschte Aufnahmestopp. 39 Jungfeuerwehrler sind zwischen zwölf und 15 Jahre alt, elf zwischen 16 und 17 Jahre.

Einsatztreiber waren nach dem Jahresbericht der Kommandanten Stephan Stanglmaier und Markus Irl die Technischen Hilfeleistungen. Deren Zahl stieg von 111 von 157. Dazu gehörte auch der Katastrophenschutzeinsatz im Berchtesgadener Land, wo im Januar 2019 dutzende Dächer von Schneelast befreit werden mussten.

Die Feuerwehr schläft nie

Viel Arbeit hatten auch die First Responder, die 86 (44) Mal angefordert wurden, um mit ihrem Zeitvorsprung den Rettungsdienst zu unterstützen. Deutlich angestiegen sind die Sicherheitswachen – von drei auf 15. Rückläufig war die Zahl der Brände: 46 waren es 2019, 52 im Jahr zuvor. Das Gleiche gilt erfreulicherweise für die Fehlalarme, die von 44 auf 32 sanken.

Insgesamt bilanzierten Stanglmaier und Irl 6074 Einsatzstunden, rund 700 mehr als 2018. An Einsätzen besonders in Erinnerung geblieben sind der Zusammenstoß eines Schneepflugs mit einer S-Bahn am 10. Januar, ein auf der B 388 verunglückter Schneeräumer am 29. Januar, ein Dachstuhlbrand in Pretzen am 27. Februar sowie weitere Großbrände, zu denen „Florian Altenerding“ als Einsatzleitung angefordert wurde.

Die Aktiven müssen sich auf eine neue Führung einstellen. Kommandant und Stadtbrandmeister Stanglmaier steht zwar wieder zur Wahl, Stellvertreter Irl will aber einen Generationswechsel einleiten. Als Zugführer bleibt Irl in verantwortlicher Position.

Lange in guter Erinnerung bleiben wird 2019, weil gleich zwei Fahrzeuge in Dienst gestellt werden konnten: der Abrollbehälter Ölwehr, der in ganz Südbayern zum Einsatz kommt, sowie ein neuer Allrad-Versorger. Allerdings war es auch das Jahr, in dem die Feuerwehr von ihrem beliebten Ehrenkommandant Eduard Rotter Abschied nehmen musste, der am 23. Oktober verstorben war.

Die Hauptversammlung

der Freiwilligen Feuerwehr Altenerding findet am Freitag, 13. März, um 19.30 Uhr beim Lindenwirt in Bergham statt. Auf der Tagesordnung stehen die Berichte der Kommandanten, des Jugendwarts und des Vorstands sowie Ehrungen und Ernennungen. Bereits um 18.30 Uhr beginnt für die Aktiven eine Dienstversammlung mit Kommandantenwahl.