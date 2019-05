Schmorbrand im Finanzamt

Ein halbes Dutzend Feuerwehrautos stand am Samstagmorgen vor dem Finanzamt Erding. Die Einsatzkräfte kamen gerade noch rechtzeitig.

Erding – So manch einer hatte gehofft, seine Steuernachzahlungsaufforderung würde in Flammen aufgehen, doch die Feuerwehren Erding und Altenerding waren schneller: Am Samstagmorgen hatte gegen 8.30 Uhr die Brandmeldeanlage im Erdinger Finanzamt ausgelöst.

Anfangs war die Lage an der Münchener Straße nicht nur wegen den Qualms im Gebäude undurchsichtig. Besonders dick hing der Rauch im Keller, allerdings hatten die Melder unterm Dach des Neubaus ausgelöst. Nach Angaben von Kreisbrandmeister Christian Seifert war einer der Kondensatoren der Lüftung durchgebrannt. Der Qualm wurde von der Lüftung im Haus verteilt.

Die Feuerwehrleute entrauchten das Gebäude. Zu löschen gab es nichts, ebenso entstand kein nennenswerter Schaden. ham