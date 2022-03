406 Stunden in über 44 Einsätzen - Finsinger Feuerwehr blickt auf zwei Jahre Einschränkungen zurück

Endlich wieder live

Seit der Corona-Pandemie fand bei der FFW Finsing nun endlich wieder die erste Generalversammlung in Präsenz statt.

Finsing – Die Freude, endlich wieder live beieinander sitzen zu können, war den rund 30 Männern und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr bei ihrer Generalversammlung im Stüberl des Feuerwehrhauses anzumerken. Um beim ersten Treffen nach längerer Corona-Abstinenz auch sicher sein zu können, war ein Selbsttest noch am Eingang zur Veranstaltung Pflicht.

In den beiden vergangenen Jahren, deren Berichte an diesem Abend vorgetragen wurden, war die Finsinger Wehr zwar aktiv, aber eben vor allem nur bei geforderten Einsätzen. „Denn darüber hinaus“, so Vorsitzender Andreas Wimmer, „konnten oder durften wir nicht viel machen. Aktionen wie Christbäume-Sammeln waren untersagt, Weiterbildungen geschahen online, selbst das beliebte Kesselfleischessen gab’s diesmal nur zur Selbstabholung“.

Freiwillige Feuerwehr Finsing: Mehr Interesse an Übungen und mehr aktive Mitglieder

Dafür musste die Feuerwehr im Jahr 2020 zu 27 Einsätzen ausrücken, wie Kommandant Martin Kneißl bilanzierte, 2021 waren es sogar 44 Einsätze gewesen. Vor zwei Jahren waren dabei 273 Leute immerhin 368 Stunden im Dienst, 2021 gab es eine Steigerung, 403 Leute leisteten 406 Stunden. Dies bedeutet, dass pro Einsatz meist neun bis zehn Leute im Einsatz waren.

Der erste Feuerwehrmann, 2019 in sein Amt gewählt, stellte noch einen weiteren, erfreulichen Anstieg fest: Von 2020 auf 2021 gab es nicht nur vier Aktive mehr – jetzt sind 50 Personen abrufbar – sondern es gab auch mehr Interesse an Übungen. „Ich kann aber nicht sagen, ob dies an Corona lag, dass viele nun mehr Zeit hatten, oder an mir“, überließ der Kommandant diese Deutung den Mitgliedern.

Freiwillige Feuerwehr Finsing: Tag der Offenen Tür in Präsenz für den Sommer geplant

Immerhin waren 2021 auch 33 Übungen zu verzeichnen gewesen, zwölf mehr als noch im Vorjahr. Natürlich schickte die Finsinger Wehr wieder einige Leute zu Fortbildungen, etwa zur Modularen Trupp-Ausbildung, zu Atemschutzkursen oder zu Fahrertrainings. Manches Wissen aber musste allerdings digital am heimischen Rechner erlernt werden, und erstmals nach elf Jahren nahmen die Finsinger Feuerwehrleute wieder an einer Leistungsprüfung teil und bestanden diese.

Die beiden Jugendwarte Bernhard Huber und Markus Reinhardt, die bereits eine kleine Schar des Nachwuchses betreuen, wollen für mehr Zuwachs im Sommer einen Tag der Offenen Tür veranstalten. Dabei soll auch ein persönliches Anschreiben von Bürgermeister Max Kressirer helfen.

Weniger Fehlalarme: Brennende Gasfackel in Kläranlage macht immer wieder Ärger

In seinem Grußwort lobte der Rathauschef auch die Floriansjünger für ihre Bereitschaft, anderen in Not zu helfen, „ihr seid eine gute Truppe“. Und er versprach darauf hinzuwirken, dass es künftig weniger Fehlalarme gebe. Denn gerade in jüngster Zeit war die Feuerwehr von besorgten Bürgern etwa wegen einer brennenden Gasfackel auf der örtlichen Kläranlage mehrfach alarmiert worden.

Durchaus als Einbeziehung der Bewohner ist dagegen ein 48-Stunden-Projekt in der Gemeinde angedacht: Hier kann sich Kressirer vorstellen, dass die Wehr zusammen mit örtlichen Handwerkern zwei so genannte „Schatzkisten“ an Spielplätzen aufbaut.

Nur leichte Minus-Beträge: Kassenwart Lambrecht blickt positiv in die Zukunft

Weitgehend sorgenfrei konnte Kassenwart Wolfgang Lambrecht über die Vereinsfinanzen berichten. In den beiden vorausgegangenen Jahren war es zwar manchmal zu geringen Minus-Beträgen in der Kasse gekommen, doch in Summe verfügt die Feuerwehr nun über ein Gesamtguthaben von fast 42 000 Euro.

Die gesamte Versammlung war dabei der Auffassung, dass für einen geordneten Auftritt der Wehr saubere und intakte Uniformen wichtig sind, „wir repräsentieren immerhin unsere Gemeinde“. Und spätestens bis zum 150-Jahre-Jubiläum, das im September 2023 ansteht, sollen auch Wintermützen und neue T-Shirts angeschafft werden. So ausgestattet hofft die Feuerwehr, bald weitere Treffen veranstalten zu können – am besten wieder live und ohne vorherige Corona-Tests.

