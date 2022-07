Finsing erinnert an den Pionier der Wasserkraft

Straßennamen mit Bezug zum Kraftwerk und Mittlere-Isar-Kanal

Das Kraftwerk in Neufinsing hat entscheidend zur Entwicklung des Ortes beigetragen. Mit einem Straßennamen erinnert die Gemeinde Finsing an den Pionier der Wasserkraft.

Neufinsing - Gleich vier Straßen, die wir heute in unserer Serie zu bedeutsamen Straßennamen in den Gemeinden vorstellen, haben in Neufinsing einen Bezug zur Geschichte rund um das Bayernwerk: die Bayernwerkstraße, der Speicherseering, die Straße Am Isarkanal – und der Oskar-von-Miller-Ring.

Doch was hat der Münchner Bauingenieur Oskar von Miller (1855-1934) mit Finsing zu tun, dass ihm hier sogar eine Straße gewidmet wurde? Von Miller war als Wasserkraftpionier bekannt. Als solcher hatte er einst die Idee zum Bau des Mittlere-Isar-Kanals, um den Höhenunterschied zwischen München und Moosburg für die Stromgewinnung zu nutzen. Und erst mit dem Bau des Kanals und des Speichersees hat sich Neufinsing zum Ort entwickelt.

„Die Arbeiter haben damals zum Teil hier in Baracken gewohnt. Viele von ihnen sind geblieben und haben sich hier angesiedelt“, berichtet Ernst Bichlmaier, Leiter des Finsinger Gemeindearchivs. „Beispielsweise handelte es sich bei den Anwohnern des Rennstattwegs um Arbeiter, die sich dort angesiedelt hatten. Wo sich heute die Neufinsinger Ortsmitte befindet, waren einst die Bayernwerkshäuser. Und die Wirtschaften wie beispielsweise die Finsinger Alm dienten als Kantinen“, ergänzt Bichlmaier.

+ Das Einlaufbauwerk des Kraftwerks kurz vor der Inbetriebnahme Ende 1924 zeigt dieses Foto. © Gemeindearchiv Finsing

Die Arbeitsplätze beim Bayernwerk seien sehr gefragt gewesen, da nicht nur das Einkommen gesichert war, sondern auch ein Platz zum Wohnen. In die Wege geleitet hatte von Miller den Bau des Mittlere-Isar-Kanals und des Speichersees. „Er war ein genialer Visionär“, betont Bichlmaier und begründet damit, weshalb im Neufinsinger Gewerbegebiet heute der Oskar-von-Miller-Ring zu finden ist.

„Die Aktion rund um die Isar und den Speichersee war die Geburtsstunde Neufinsings. Oskar von Miller war Bauingenieur und Elektrotechniker und bekannt als Wasserkraftpionier sowie Begründer des Deutschen Museums“, erläutert der Archivar.

Aus von Millers Feder stammten die Pläne für das Großprojekt, das in den 1920er Jahren umgesetzt wurde. „Am 5. Januar 1921 wurde die Mittlere Isar AG gegründet, um unter anderem die Wasserkraftwerke Finsing, Aufkirchen, Eitting und Pfrombach am Mittlere-Isar-Kanal zu bauen und zu betreiben“, erklärt Bichlmair weiter.

Ziel sei die landesweite Stromversorgung Bayerns gewesen. Das Kraftwerk Neufinsing wurde zuerst mit acht Turbinen betrieben – heute sind es fünf. Durch das geringe Gefälle bringt es von den vier Kraftwerken auch die geringste Leistung.

+ Der Oskar-von-Miller-Ring im Gewerbegebiet ist dem Wasserkraftpionier gewidmet. © Julia Adam

Da das Projekt für die Gemeinde Finsing einen großen Entwicklungsschritt bedeutete, möchte man sich noch heute darauf besinnen, weshalb noch vor dem Oskar-von-Miller-Ring die Straßennamen Speicherseering, Am Isarkanal und Bayernwerkstraße vergeben wurden.

Eine Zeit lang sei das Bayernwerk im Landkreis führend bei den Gewerbesteuerzahlungen gewesen, was der Gemeinde zu Gute kam. „So konnten wir uns das erste Schwimmbad leisten. Durch die Gewerbesteuer hatten wir keine Probleme“, weiß Bürgermeister Max Kressirer. Mitte der 90er Jahr habe sich das jedoch geändert: „Das war ein deutlicher Einschnitt.“

Aktuell wird das Kraftwerk in Neufinsing von Uniper betrieben. „Wenige wissen jedoch, wie viel eigentlich durch dieses Kraftwerk zustande kam und wie gewaltig es ist, was Oskar von Miller geleistet hat“, betont Bichlmaier.

Das Wasserkraftwerk Finsing, 1921 bis 1924 als zweite Stufe der Kraftwerkstreppe Mittlere Isar errichtet, steht übrigens unter Denkmalschutz. Wie das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege festhält, erfolgte die architektonische Gestaltung durch Otho Orlando Kurz „in Formen eines reduzierten Klassizismus“.