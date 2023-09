150 Jahre Feuerwehr Finsing: Bieranstich mit Gaudi-Garantie

Von: Veronika Vogel

Das Publikum genoss die Geselligkeit und die Darbietungen beim humoristischen Bieranstich zum 150. Geburtstag der Feuerwehr Finsing. Gefeiert wurde im schmucken Stadl der Familie Fuß am Neuchinger Weg. © Vroni Vogel

150 Jahre Feuerwehr Finsing: Nach Kabarett mit Wolfgang Krebs haben regionale Künstler den Festauftakt am Freitag gestaltet.

Finsing – Loblieder auf die weißblaue Geselligkeit: Mit einem sehr gut besuchten humoristischen Bieranstich feierte die Finsinger Feuerwehr am Freitagabend den Auftakt ihres 150. Geburtstags im schmucken Stadl der Familie Fuß. Am Abend zuvor hatte sich zum Start ins Festwochenende bereits Kabarettist Wolfgang Krebs die Ehre gegeben, am Samstag stieg das Weinfest, und am Sonntag fand der große Festtag mit Kirchenzug, Festgottesdienst und Festzug statt (Bericht folgt).

Bei spätsommerlichem Prachtwetter waren am Freitag viele der Einladung gefolgt und zeigten sich in beschwingter Festlaune. Schirmherrn Landrat Martin Bayerstorfer vollzog mit einigen markigen Schlägen den Bieranstich. Anschließend gab’s ein gemeinsames Prosit mit Bürgermeister Max Kressirer, dem Vorsitzenden der Finsinger Feuerwehr Andreas Wimmer und der Festgemeinde.

In seinem Grußwort sprach Bayerstorfer allen 69 Feuerwehren im Landkreis ein großes Dankeschön für die „Riesenleistung“ aus, die mit dem Dienst für die Gemeinschaft erbracht werde, und gratulierte den Finsingern zum Jubiläum. Anerkennend blickte der Landrat auf die Jugendfeuerwehr: „Dass junge Leute sagen, da möchte ich auch dabei sein“, zeuge von der Attraktivität der Finsinger Wehr. Der Schirmherr lobte auch das Organisationsteam des Vier-Tage-Festes und den beeindruckenden Zusammenhalt nach dem Motto: „Wir halten in schwierigen Zeiten zam, und wir halten in schönen Zeiten zam.“

Mit einem Trinkspruch begrüßte Bayerstorfer die Musik als wichtigen Bestandteil des Jubiläumsfestes: „Und die Musik spielt mit Leichtigkeit, wenn’s ihr nicht fehlt an Feuchtigkeit.“ Für die volksmusikalische Gestaltung sorgten Ensembles und Chöre aus der nahen Umgebung. Nach dem kernigen Auftakt der Blasmusikgruppe Gredbankler, hörte man den Kinderchor Finsing mit Leiterin Christina Lehmer am Piano. Die Mädchen und Buben forderten in ihrem vielbeklatschten Auftritt das Publikum auf: „Leitl, müaßts lustig sei!“, fragten „Hast du heute schon gelacht?“ und rieten: „Liebe das Leben“. Schwungvoll rhythmisch wurde es, als mit „The Lion Sleeps Tonight“, ein mächtiges Raubtier besungen wurde, das hierzulande als bayerischer Löwe bereits eingemeindet wurde. Großer Applaus für die Darbietungen des Kinderchors folgte.

Von der Zweischneidigkeit einer fesselnden Beziehung berichteten Brunhild Perzl und der Wildgruber Sepp in ihrem launigen Auftritt. „I bleib bei dir, du bleibst bei mir. I g’her vom Scheitel bis zum Knia nur dir“ sangen die beiden. Auf die Frage, warum man denn überhaupt auf Gedeih und Verderb miteinander verbandelt sei, gab’s eine pragmatische Antwort: „A Scheidung kenna mia uns ned leistn!“ Oder steckte vielleicht doch mehr dahinter – lebenslange Anhänglichkeit vielleicht?

Mit fröhlichen Liedern begeisterte der Kinderchor Finsing mit seiner Leiterin Christina Lehmer am Piano. © Vroni Vogel

Das passende Lied zum Anstich hatte der Reithofener Zwoagsang mit Gerhard Nußrainer und dem Brandl Wast mitgebracht, der ein Loblied auf „des guade, gsüffige, gschmackige, boarische Bier“ anstimmte. Außerdem war vom Duo ein Zwiefacher zu hören und ein Couplet. Letzteres „kommt aus der Stadt“ und werde deshalb in „schriftdeutsch gesungen“, erklärte der Brandl Wast. In diesem Couplet ging’s nur vordergründig um die Wartung einer Uhr, dahinter stand ein Seitensprung.

Der Männergesangverein Lyra Finsing unter der Leitung von Frank Burgardt bekannte: „Jessas, is’ im Wirtshaus schee“ und ließ gemeinsam mit der Blasmusik die Fahne „weißblau im Wind“ flattern. Seppe Buchmann, der durchs Programm führte, verwies auf die lange Tradition des Männergesangvereins und darauf, dass es einige neue Jungmitglieder gebe.

Deftige Gaumenfreuden rundeten das Festangebot ab. Da wurden viele Ochsenbraten mit Knödel, Brotzeitplatten und Pommes serviert. Ein fleißiges Helferteam in Küche und Service war unermüdlich tätig, damit sich die Gäste rundum wohl fühlten. Auf der großen Wiese vor dem Stadl mit geräumiger Bühne und der fürs Fest nötigen Infrastruktur war der Parkplatz ausgewiesen worden. Man konnte nur erahnen, wie viele Menschen hier zusammen geholfen hatten, um das viertägige Fest auf die Beine zu stellen.