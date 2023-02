7000 Gäste feierten mit den Finsinger Burschen

Altbekannte Gesichter im Vorstand des Finsinger Burschenvereins sind lediglich Vorsitzender Bene Stiegler (4. v. l.) und Kassier Andreas Wimmer (5. v. l.). Maximilian Schwirblat, Maximilian Weber, Johannes Leipert und Antonio Kreuzer (v. l.) stellten sich erstmals zur Wahl. © Julia Adam

Der Burschenverein Finsing blickt auf sein Wiedergründungsfest im vorigen Jahr zurück. Mit einem fast komplett neuen Vorstand geht‘s jetzt an die nächsten Events.

Finsing – 7000 Besucher insgesamt, davon 2500 aus 64 Vereinen allein am Festtag: Mit der Bilanz des 50-jährigen Wiedergründungsfestes, das im Mai vorigen Jahres gefeiert wurde, zeigte sich der Burschenverein Finsing in seiner Jahreshauptversammlung mehr als zufrieden. Dennoch wird im neuen Jahr für frischen Wind gesorgt.

Dass das fünftägige Fest der Höhepunkt im Jahr 2022 war, da sind sich die Finsinger Burschen einig. Es wurde ordentlich gefeiert, wie der bisherige Schriftführer Josef Weber in seinem Bericht preisgab. 900 Maßkrüge und Biergläser sowie 35 Bänke und Tische haben es nicht durch die Festwoche geschafft, erzählte er mit einem Augenzwinkern.

Und auch die Kraft der Burschen war gefragt. Drei Wochen im Voraus hatten sie mit den Aufbauarbeiten begonnen. Abgebaut wurde deutlich zügiger: In nur zwei Tagen konnten die Spuren der Festwoche wieder beseitigt werden. Besonders bei den Altburschen, die den Vereinsmitgliedern mit Rat und Tat zur Seite standen, möchte sich der Vorstand herzlich bedanken.

Langweilig wird es in Finsing auch in diesem Jahr nicht werden. Mit fast gänzlich erneuertem Vorstand werden wieder einige Projekte angegangen. Lediglich der Vorsitzende Bene Stiegler und Kassier Andreas Wimmer werden erneut für zwei Jahre an der Vereinsspitze stehen. „Wir möchten so aktiv weitermachen wie bisher. Im nächsten Jahr steht dann auch das Maibaumaufstellen in Finsing endlich wieder an“, erzählt Stiegler.

Michael Buchmann zieht sich nach zwölf Jahren aus dem Vorstand zurück. Zuletzt war er als Zweiter Kassier tätig. Josef Weber trat nach acht Jahren als Schriftführer nicht mehr zur Wahl an. Erhard Huber und Georg Buchmann verlassen die Führungsriege nach vier Jahren als stellvertretender Schriftführer und Zweiter Vorsitzender. Zu Stieglers neuem Stellvertreter ernannt wurde Johannes Leipert. Um die Finanzen kümmert sich neben Wimmer ab sofort Antonio Kreuzer. Schriftführer ist Maximilian Weber, der von Maximilian Schwirblat unterstützt wird.

Geplant ist für die kommenden Monate bereits einiges. Los geht’s am 17. Mai mit dem Weißbier- und Russ’n-Fest mit der Partyband Tetrapack. Zwei Tage später wird am 19. Mai das Weinfest mit The Soundscape stattfinden. Wie jedes Jahr veranstalten die Finsinger zudem zur Sommersonnwende ihre Sonnwendfeier am 17. Juni am Sauriaßl.

Julia Adam