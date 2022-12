Anna Wildgruber (95) aus Finsing: Mit Qigong fit bis ins hohe Alter

Von: Bernd Heinzinger

Die Geburtstagsgratulanten für Anna Wildgruber (v. l.): Sohn Johann Wildgruber, Schwiegertochter Gabriele Wildgruber, Andrea Ehrlich vom Mütterverein, Bürgermeister Max Kressirer und Renate Lambrecht vom Mütterverein. © Heinzinger

Anna Wildgruber aus Finsing ist immer in Bewegung. Jetzt hat sie ihren 95. Geburtstag gefeiert.

Finsing – Bei bester Gesundheit und gut gelaunt feierte Anna Wildgruber 95. Geburtstag in ihren eigenen vier Wänden in Finsing. Bei der kleinen Feier verriet sie gern ihr Geheimnis fürs hohe Alter: Immer in Bewegung bleiben. „Wenn es das Wetter halbwegs erlaubt, packe ich meine zwei Stöcke und laufe meine Runden.“ Dazu kommen Übungen aus der chinesischen Meditations- und Bewegungsform Qigong, welche Wildgruber vor vielen Jahren erlernte.

Die Jubilarin kam als Anna Maier in Niederding auf die Welt. Zusammen mit zwei Schwestern wuchs sie auf dem elterlichen Hof auf und musste dort auch hart anpacken. „Leider“, sagt sie rückblickend, denn ihr Ding war die Landwirtschaft keineswegs: „Aber es half nichts, so war das damals halt.“

Ihren späteren Mann Johann lernte sie bei einer Hochzeit in Finsing kennen und bald lieben. Am 10. November 1953 war ihre Hochzeit, und die junge Frau zog zu ihrem Mann, der eine Schmiede besaß. Die ersten Jahre wohnten sie in dem Gebäude, in dem die Schmiede stand. Spätestens als Sohn Johann und Tochter Annemarie zur Welt kamen, wurde es dort aber zu eng.

Anfang der 1960er Jahre ersteigerte das Ehepaar ein Grundstück in unmittelbarer Nähe, auf einem kleinen Hügel. Dort bauten sie ihr neues Heim, in dem Anna Wildgruber heute noch lebt. 1980 fand eine Erweiterung statt, schließlich brauchte es Platz für die Firma Wildgruber & Sohn Sanitär + Heizung GmbH. Während Mann Johann zusammen mit seinem Sohn die körperliche Arbeit verrichtete, kümmerte sich die Jubilarin um das Schriftliche. Dazu diente sie immer als gute Seele im Betrieb, der auch dank ihrer Hilfe stetig wuchs. Noch heute steht Anna Wildgruber mit Rat und Tat bereit: „Es gibt immer was zu tun.“ Langweilig wird der Jubilarin sowieso nie, dafür sorgen auch die vier Enkel und zwei Urenkel.

Seit ihrem Umzug nach Finsing im Jahr 1953 ist Anna Wildgruber aktives Mitglied im Mütterverein – dessen Vertreter kamen an ihrem Ehrentag wie auch Finsings Bürgermeister Max Kressirer zum Gratulieren vorbei.

Die 95-Jährige erinnert sich fröhlich an viele Reisen mit ihrem 2016 verstorbenen Mann Johann. Gerne ging es nach Bad Füssing, wo sie in der Therme ihre Qigong-Übungen machten. Über eine Schwägerin kam zudem der Kontakt zu einem Busreiseunternehmen aus Markt Schwaben zustande. Viermal jährlich fuhr das Ehepaar in die Ferne, bis nach Norwegen: „Das war meine absolut schönste Reise, ich genoss es sehr“, sagt Anna Wildgruber.

Die jungen Münchner Harmoniker waren für sie eine weitere große Leidenschaft: „Auf deren Konzerte bin ich immer sehr gerne gegangen“, schwärmt sie. Auch wenn es heute nicht mehr auf große Reise geht, ihren Haushalt hält Anna Wildgruber trotz des Alters noch allein in Schuss. Und freilich sah an ihrem Ehrentag alles picobello aus. Denn auch Kinder, Enkel und Urenkel kamen zum Feiern vorbei.

