Autor Robert Königshausen: Geheimnisse rund um den Strampfbach

Teil 2 der Fantasy-Reihe „Der sich im Moor versteckt“

Von Veronika Macht schließen

Autor Robert Königshausen veröffentlicht zweites Buch, das im Erdinger Moos spielt

Eicherloh – Robert Königshausen ist fasziniert vom Erdinger Moos. Von Flora und Fauna, von den kleinen Gewässern und von den Geheimnissen, die sich dort verbergen. Das Moorgebiet hat es ihm derart angetan, dass der 49-Jährige es auch in seinen Romanen aufgreift. „Der sich im Moor versteckt“ heißt die Fantasy-Geschichte, die als Trilogie angelegt ist. Teil eins ist voriges Jahr erschienen, jetzt gibt es den zweiten Band zu kaufen.

Seit einem Umweg auf dem Weg von seinem Zuhause in Höhenkirchen-Siegertsbrunn zur Arbeit in Ismaning (Kreis München) vor gut sechs Jahren macht Robert Königshausen regelmäßig Halt im Erdinger Moos. Hier fand er bei ausgedehnten Spaziergängen die perfekte Kulisse für seine Fantasy-Reihe um den Protagonisten Timo. Die wird jetzt fortgesetzt, und wie schon in Band eins spielt erneut eine Flasche mit einem Geist eine tragende Rolle.

Im ersten Teil kam Timo mit der Weißen Frau und dunklen Mächen in Kontakt. Jetzt taucht unvermittelt seine Ex-Freundin Maria auf und wird immerzu von einem rätselhaften Geisterwesen attackiert. Alle Spuren führen abermals ins Erdinger Moos und weit zurück in der Geschichte, „als die Überfälle der Magyaren viele Menschen an die Ankunft der Apokalyptischen Reiter glauben ließ“, erzählt Königshausen, der zu den historischen Ereignissen in seinem Roman vor allem im Internet recherchiert hat. Doch sind es wirklich die Magyaren, die Maria nach dem Leben trachten?

Eingebettet in die Natur des ehemaligen Moorgebiets, spielt sich ein rasantes Abenteuer ab, das mit historischen Begebenheiten in Verbindung steht, „und mit viel trockenem Humor erzählt wird“, wie der Autor verspricht. Flora und Fauna spielen wieder Hauptrollen, und Bewusstsein für die Zusammenhänge in der Natur rundet die Handlung ab.

Etwa ein Jahr lang haben die Recherche und das Schreiben gedauert. Und der Autor verrät: Band drei ist schon in Planung. Gleich zwei Geister-Flaschen sollen dann vorkommen, die Illuminaten spielen eine Rolle, und selbstverständlich gibt es ein Wiedersehen mit Protagonist Timo.

Nach dem dritten Teil der Geschichte soll dann aber erst einmal Schluss sein mit diesem Thema, verrät Königshausen, der im Brotberuf als kaufmännischer Angestellter im Vertriebsinnendienst arbeitet. „Ideen für weitere Geschichten gibt es aber immer“, sagt er. Wo er auch hinkommt: Das Kopfkino ist immer dabei. Die Resonanz auf den ersten Teil der Fantasy-Reihe sei sehr gut gewesen, berichtet der Autor.

Nach dem Bericht in der Heimatzeitung im vorigen Mai habe sogar die Bücherstube Wartenberg das Buch ins Programm aufgenommen. Dort sei auch eine Lesung mit Musik geplant gewesen, die wegen Corona bisher aber bisher nicht stattgefunden hat. Vielleicht lasse sich dies nun mit der Präsentation des zweiten Bandes verknüpfen, hofft Königshausen. VRONI MACHT

Hier gibt‘s die Bücher

„Der sich im Moor versteckt. Teil 1: An der Goldach“ und „Teil 2: Am Strampfbach“ von Robert Königshausen sind im Selbstverlag erschienen. Als Taschenbuch kosten sie jeweils 9,99 Euro. Die ISBN-Nummer lauten 979-8719127071 beziehungsweise 979-8406856352.