Belohnung für autofreies Leben: Bauausschuss Finsing bespricht Satzung für weniger Stellplätze

Von: Veronika Macht

Teilen

Auf einen Stellplatz verzichten, wenn man kein Auto hat? Das war Thema im Finsinger Bauausschuss. (Symbolbild) © Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Wer aufs Zweit- oder gar Erstauto verzichtet, soll auch keinen Stellplatz dafür bauen müssen: Mit einem derartigen Ansatz könnte die Gemeinde den Bedarf an Parkflächen reduzieren. Und zwar durch ein entsprechendes Mobilitätskonzept.

Finsing – Im Bauausschuss sprach Umweltreferent Bernhard Faschinger (parteifrei) diese Idee an und informierte seine Ratskollegen darüber, dass zum Beispiel die Gemeinde Kirchheim bei München dies bereits umsetze. „Sinngemäß geht es darum, dass es immer mehr Familien gibt, die gar kein oder nur noch ein Auto haben – da gehöre ich auch dazu, ich fahre überall mit dem Radl hin“, erklärte Faschinger. Diese Personen bräuchten in der Folge weniger Stellplätze – und müssten, wie im Fall von Kirchheim, auch keinen bauen. Dafür jedoch müssten sie alle fünf Jahre nachweisen, dass sie das immer noch so handhaben und zum Beispiel stattdessen auf E-Roller, ÖPNV oder Carsharing zurückgreifen.

Kann der Einwohner dies nicht mehr belegen oder hat sich ein Nutzerwechsel der Immobilie ergeben, müsste er den fehlenden Stellplatz gegenüber der Gemeinde finanziell ablösen. „Das gefällt mir sehr gut, das könnten wir mal diskutieren“, befand Faschinger. Immerhin könnte man es dadurch Menschen ermöglichen, auch auf kleinen Grundstücksflächen mehr Grünflächen auszuweisen: „Das ist letztlich ein Belohnungsprinzip dafür, dass jemand so lebt.“

Bürgermeister Max Kressirer (WGE) zeigte sich skeptisch besonders bezüglich des ÖPNV in Finsing, den man nicht mit Kommunen wie Kirchheim vegleichen könne. Eine gute Anbindung der Öffentlichen sei aber essenziell, damit die Möglichkeit einer Stellplatzreduzierung durch die Erstellung und Umsetzung eines Mobilitätskonzepts funktionieren könne. Kressirer erläuterte weiter, dass dafür die Stellplatzsatzung geändert werden müsste. Der Gemeinderat soll sich dennoch mit der Möglichkeit der Stellplatzreduzierung durch Mobilitätskonzepte auseinandersetzen. Zuvor wird das Thema im Ausschuss vorberaten.