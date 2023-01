Besonders bedroht vom Blackout: Rollstuhlfahrerin kämpft um Notfallstromversorgung

Von: Bernd Heinzinger

Abgesichert für einen Stromausfall: Petra Scholz mit ihrer selbst finanzierten Powerstation. © Bernd Heinzinger

Petra Scholz aus Niederneuching ist in besonderem Maß von einer funktionierenden Stromversorgung abhängig. Ein Gerät für den Blackout hat ihr die Krankenkasse trotzdem nicht finanziert.

Niederneuching – Ein Stromausfall in einem größeren Ausmaß – ist so etwas in Deutschland möglich? Angesichts der Energiekrisen rund um den Ukraine-Krieg wächst diese Sorge, vor allem bei denjenigen, die besonders auf eine Versorgung angewiesen sind. Die 53-jährige Petra Scholz aus Niederneuching gehört zu diesem Personenkreis. Sie stritt mit ihrer Krankenkasse um die Finanzierung einer Powerstation. Mit einem solchen Gerät könnte die Rollstuhlfahrerin einen Blackout überbrücken. Am Ende hat sie die 1900 Euro dafür selbst bezahlt.

Scholz leidet von Geburt an einer unheilbaren Muskeldystrophie und benötigt daher unter anderem eine elektrische, höhenverstellbare Toilette. Mit ihrer Sorge wandte sie sich vor einiger Zeit an ihre Krankenkasse, die AOK: „Ich fragte nach, ob eine Kostenübernahme möglich sei.“ Die schnelle Antwort: Ein solches Gerät stehe nicht auf der Liste, eine Zahlung erfolge daher nicht. Die Niederneuchingerin hakte nach: „Was sollen denn eingeschränkte Personen machen, wenn der Strom ausfällt?“ Es handle sich dabei um höhere Gewalt, so die Kassen-Antwort. Scholz sieht das anders : „Das hier ist aber doch eine vom Menschen kreierte Krise.“

„Ich fühlte mich von der Krankenkasse diskriminiert. Man hätte sich wenigstens bemühen können“, berichtete sie von schwierigen Telefonaten. Ihr gehe es dabei nicht einmal so sehr um ihr eigenes Schicksal. Sie verfüge über genügend finanzielle Mittel, um sich schließlich selbst eine Powerstation inklusive Solarpanel für rund 1900 Euro anzuschaffen: „Viele andere können sich das aber nicht leisten. Was passiert mit einer älteren Frau, die dann an ihr elektrisches Bett gefesselt ist?“ Das fragt sich Scholz seit ihren Telefonaten mit der AOK und findet: „Es wäre schön, wenn es einen Weg gäbe, dass solche Geräte in den Katalog aufgenommen werden.“ Auch auf eine Anfrage unserer Zeitung gab es keine Aussage darüber, ob die Zahlung von Geräten zur Überbrückung eines Stromausfalls künftig möglich ist.

Die 53-Jährige kämpft schon ihr Leben lang mit der Krankheit. In ihrer Jugend verschlimmerten sich die Symptome. Mit 18 habe sie kaum mehr aufstehen oder Treppen steigen können: „Ich bin vollkommen an den Rollstuhl gefesselt, nach früheren Prognosen würde ich jetzt gar nicht mehr leben“, sagt die Niederneuchingerin.

Um einen elektrischen Rollstuhl musste sie ebenfalls lange kämpfen, ein „normaler“ kostet schließlich deutlich weniger, hat aber nicht die notwendige Höhenverstellbarkeit. „Ich musste mit dem Sozialgericht drohen, dann klappte es plötzlich“, erzählt Scholz.

Freilich sei sie nicht immer im Stich gelassen worden, viele Male habe sie bei den Krankenkassen sofortige Unterstützung erhalten. Beim aktuellen Fall aber nicht, und das kann Scholz einfach nicht verstehen. Kassenmitarbeiter sollten zudem Schulungen erhalten und darauf hingewiesen werden, sich die Sorgen der Leute zumindest mit Verständnis anzuhören, findet sie: „Sonst fühlen wir uns im Stich gelassen.“

Abseits der körperlichen Einschränkungen führt Petra Scholz ein normales Leben. Zusammen mit ihrem Mann Guido leitete sie 20 Jahre lang das eigene Unternehmen „MyDoor“, das sich um Garagentore kümmert. Nach der Krankheit des Mannes verkauften die beiden die Firma, sind aber noch dafür von zu Hause aus tätig.

Die Powerstation mit Solarpanel mögen Petra und Guido Scholz nicht mehr missen. Vor einiger Zeit gab es schon einmal einen kurzen Stromausfall im Haus, dabei kam es bereits zum Einsatz. Die Hoffnung herrscht, dass es nicht zum richtigen Blackout kommt: „Wenn dieser aber passiert, dann sollten alle dafür gewappnet sein.“