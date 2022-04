Burschenverein Finsing feiert großes Fest zur Wiedergründung

Der Burschenverein Finsing hat sich zur 50-jährigen Wiedergründung nicht lumpen lassen: Mit neuer Tracht starten die Mitglieder mit den Festdamen motiviert in die Festwoche. © Johanna Weber Fotografie

Nach der Corona-Pause startet der Burschenverein Finsing im Mai als einer der ersten Vereine im Landkreis wieder in die Festzelt-Saison. Eine ganze Woche lang wird die 50-jährige Wiedergründung gefeiert.

Finsing – Eigentlich war das Spektakel schon für 2020 geplant, damals zum 110-jährigen Bestehen. Die Pandemie hatte den Finsingern – wie vielen anderen – aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auf ein großes Fest zu verzichten, war jedoch zu keinem Zeitpunkt eine Option, wie Vorsitzender Bene Stiegler betont.

Schnell waren sich die Burschen einig, dass die Festwoche lediglich aufgeschoben wird. Und zwar um gleich zwei Jahre, um dann die 50-jährige Wiedergründung des Burschenvereins feiern zu können. Im Jahr 1972 hatten sich 23 junge Burschen dazu entschlossen, einen Verein zu gründen. Dass bereits seit 1910 ein solcher bestanden hatte, war ihnen damals nicht bewusst. Sie erweckten den Burschenverein Finsing wieder zum Leben, stellten den ersten Maibaum auf und etablierten sich im Ort nicht zuletzt durch ihre Sonnwendfeier, die bis heute jährlich gut besucht ist.

Los geht‘s mit Bieranstich und Burschenwettkämpfen am 20. Mai

Im Mai wollen die Finsinger Burschen ihre Wiedergründung gebührend feiern. Eine Woche, fünf Veranstaltungen, das Programm steht – und unterscheidet sich vom Programm, das für 2020 vorgesehen war, wie Stiegler verrät. Los geht’s am Freitag, 20. Mai, mit dem Bieranstich. Den Abend widmen die Finsinger im Rahmen der Burschenwettkämpfe voll und ganz dem Wettbewerb.

In drei Kategorien müssen sich die angemeldeten Vereine beweisen: „Wer zieht wen über den Tisch?“, „Wer schafft die meisten Tragl?“ und „Wer fällt als erstes?“, heißen die Disziplinen, in denen die Teilnehmer gegeneinander antreten müssen. „Mehr wird nicht verraten“, betont der Vorsitzende mit einem verschmitzten Grinsen. „So haben die Vereine die Chance, sich ein bisschen vorzubereiten. Da sie aber nicht wissen, was konkret auf sie zukommt, können sie nicht gezielt üben, sondern nur auf gut Glück“, ergänzt er.

Fair soll es in Finsing aber allemal zugehen. Auch die Teilnehmer der Gastgeber wissen nicht, was auf sie zukommt. „Bei uns weiß das nur der Festausschuss, so gibt es keinen Vorteil.“ Acht Personen werden von den angemeldeten Vereinen gestellt. Die Teams treten ab 19 Uhr gegeneinander an. Einlass ins Festzelt an der Markt Schwabener Straße ist ab 18 Uhr. Musikalisch begleitet wird der Abend von den Lustigen Finsingern. Moderatoren sind Stefan Lochner und Seppi Buchmann.

Kabarett bereits ausverkauft

Getreu dem Vereinsmotto „Immer am Gipfel des Wahnsinns“ folgt bereits am nächsten Abend, 21. Mai, ein weiteres Highlight: Das alljährliche Weißbier- und Russn-Fest findet wieder statt. Auch dieses konnte in den vergangenen zwei Jahren wegen Corona nicht gefeiert werden. „Das ist nach den Maibaumstüberln eigentlich immer das erste große Fest, das die Festzeltsaison einläutet“, erzählt Bene Stiegler. Darum sei das Fest so beliebt, vermutet er. Der Eintritt ist ab 16 Jahren, Einlass ist um 19.30 Uhr. Für Stimmung sorgt die Band Tetrapack.

Die nächste Veranstaltung findet am Montag, 23. Mai, statt. Ab 18 Uhr wird der Abend den Vereinen und Betrieben gewidmet. „Sie und Mia“ sorgen für die musikalische Umrahmung. Bereits ausverkauft ist der vorletzte Abend der Festwoche. Am Mittwoch, 25. Mai, erhoffen sich die Besucher des Kabaretts mit Martina Schwarzmann viele Lacher. Bei freier Platzwahl ist um 18 Uhr Einlass, Schwarzmann beginnt um 20 Uhr.

Das große Finale folgt am Donnerstag, 26. Mai. Gemeinsam mit zahlreichen Vereinen schließen die Finsinger Burschen die Festwoche ab. Einlass ist bereits um 8 Uhr. Nach dem gemeinsamen Weißwurstfrühstück folgt um 9.30 Uhr die Aufstellung zum Festzug und um 10 Uhr der Gottesdienst im Pfarrgarten. Anschließend präsentieren die Finsinger beim Festzug durch den Ort ihre neu erworbene Vereinstracht. Extra zum Fest haben sich die Burschen neue Trachtenwesten fertigen lassen – im altbekannten Finsinger Rot. Die Festdamen zeigen ihre neuen Dirndl. Mit Musik von „Bergluft“ lassen sie anschließend beim Barbetrieb die Festwoche ausklingen.

„Damit sich hier was rührt“

„Wir sind motiviert und ziehen die fünf Tage knallhart durch, damit sich hier was rührt“, betont Stiegler. Das macht den Finsinger Burschenverein aus, wie er sagt. „Probleme sind zum Lösen da. Wir helfen alle zusammen“, erklärt er. Grundsätzlich sei eine Festwoche ein Aufwand, „den man sich gerne auferlegt“. Besonders dann, wenn die Resonanz groß ist. Stiegler hofft auf viele Besucher: „Wir rechnen mit allen.“

Um ein solches Fest auf die Beine stellen zu können, ist der Verein jedoch auch auf die Hilfe der Altburschen angewiesen. „Uns unterstützen alle tatkräftig, was nicht selbstverständlich ist. Das wissen wir zu schätzen“, betont der Vorsitzende.

Julia Adam