Burschenverein Finsing: Kraft, Geschick und Gleichgewicht beim Jubiläum

Teilen

„Wer foid als Erster?“: Bei diesem Wettkampf ging es zwischen Maxi Gerlsbeck (BV Neuching, r.) und Valentin Worm (Jungbauernschaft Altenerding, l.) hoch her. Die beiden duellierten sie sich mit Strohsäcken. © Julia Adam

Die Forstinninger Burschen gewinnen den besonderen Dreikampf zum Auftakt des Finsinger Burschenverein-Festes. Da war was los.

Finsing – Kampfeslustig zeigten sich die Finsinger Burschen am Freitagabend. Mit Bieranstich und Wettkämpfen gestalteten sie den Auftakt zum 50-jährigen Wiedergründungsfest des Burschenvereins. Teilnehmer von zehn Burschenvereinen, darunter auch die Gastgeber, krempelten bei hochsommerlichen Temperaturen die Ärmel hoch, um ihre Kraft und Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen.

In drei Disziplinen mussten die Siegeshungrigen gegeneinander antreten: „Wer foid als Erster?“, „Wer schafft die meisten Tragl?“ und „Wer ziagt wen übern Tisch?“ – diese Fragen wollten beantwortet werden. Was dahinter steckte, blieb bis Wettkampfbeginn streng geheim. „Da die Vereine nicht wussten, was konkret auf sie zukommt, konnten sie sich nicht gezielt auf die Wettkämpfe vorbereiten. So lief alles fair ab“, erklärte Finsings Burschenchef Bene Stiegler. Auch das Gastgeberteam setzte sich aus Mitgliedern zusammen, die weder in Vorstand noch Festausschuss aktiv sind. „Sie wussten auch nicht, was auf sie zukommt. Gleiche Chancen für alle“, betonte Stiegler.

Kraft, Geschicklichkeit, Gleichgewicht – abverlangt wurde den Teilnehmern einiges. Für Stimmung sorgten Seppi Buchman und Stefan Lochner als Moderatoren. Schnell erledigt waren die Kämpfe unter dem Titel „Wer foid als Erster?“. Die Aufgabe war das Bockreiten, das durch ein Schaffell als rutschige Unterlage erschwert wurde. Das Ziel: Den Gegner mit einem Strohsack möglichst schnell vom Baumstamm zu schubsen.

Starke Leistung: Mit 16 waagerecht gestapelten Bierkästen schafften die Forstinninger Burschen um (Bild oben, v. l.) Berni Hundschell, Florian Angermeier und Valentin Mattheis am meisten. Sie gewannen am Ende auch die Gesamtwertung. © Julia Adam

Hinter der Frage „Wer schafft die meisten Tragl?“ versteckte sich das horizontale Stapeln von Bierkästen, das den einen oder anderen Burschen sichtlich ins Schwitzen brachte.

Nicht nur die körperliche Stärke, sondern auch Trinkfestigkeit war im letzten Wettkampf gefragt. Mit je acht Teilnehmern traten die Vereine hier gegeneinander an. Vier Burschen mussten sich im Seilziehen beweisen, während die anderen vier eine Maß Bier bekamen. War diese geleert, durften sie ihre Teamkollegen am Seil unterstützen.

Freuen konnten sich am Ende die Forstinninger. Mit fünf Punkten erkämpften sie sich im Stechen den Sieg und damit ein 30 Liter Bierfass am Festtag, 26. Mai (Christi Himmelfahrt). Altenerding schaffte es mit drei Punkten auf Platz zwei, gefolgt von den Burschenvereinen aus Neuching, Pliening, Finsing, Poing, Anzing und Kirchheim mit zwei Punkten. Walpertskirchen landete mit einem Punkt auf dem vorletzten Platz. Neufinsing war mit null Punkten Schlusslicht.

Nachdem am Samstag das weithin bekannte Weißbier- und Russnfest gefeiert wurde, ist am heutigen Montag ein kulinarisches Highlight geboten. Um 18 Uhr beginnt das Ochsenessen im Festzelt. Musikalisch sorgen „Sie und Mia“ für Stimmung. JULIA ADAM