„Der wohl heißeste Kalender, den das Jahr 2023 zu bieten hat“

(Fast) wie Gott sie schuf: Die Neufinsinger Burschen haben für einen Kalender die Hüllen fallen lassen. Unser Bild zeigt (hinten, v. l.) Roman Schade, Stephan Huber, Pascal Schneider, Valentin Nohe, Michael Huber, Thomas Huber, Quirin Schum und Daniel Schröder sowie (vorne, v. l.) Maxi Kindshofer, Dominik Schröder, Tobias Kober, Alex Kindshofer und Benedikt Käsmair. Der Kalender kann ab sofort vorbestellt werden. © Michael Meisinger

Die Neufinsinger Burschen haben für einen Kalender die Hüllen fallen lassen.

Neufinsing – Für Gesprächsstoff sorgt aktuell der Burschenverein Neufinsing – mit einem Kalender der besonderen Art. Leicht bis gar nicht bekleidet haben sich 17 Burschen ablichten lassen. Vorbestellungen werden bis November angenommen.

Dass der Kalender für Aufsehen sorgt, ist dem Verein bewusst. „Wir wollten gezielt mal etwas Anderes, Lustiges machen“, erzählt Roman Schade. Entstanden sei die Idee bei einer Sitzung des Maibaum-Festausschusses. „Man kennt doch diese Jungbauernkalender. Wir wollten jetzt nach der sehr ruhigen Corona-Zeit wieder zurückkommen auf die Bühne. Das Vereinsleben hat schon ziemlich gelitten“, erklärt er.

Den Burschen sei es jedoch wichtig gewesen, „nichts zu machen, was nur für Ältere ist. Es sollte etwas anderes sein, denn klassische Burschenkalender gibt es schon zu Hauf“, ergänzt Michael Meisinger. Der Hobbyfotograf hat die Bilder seiner Vereinskollegen geschossen und erzählt: „Es hat sich jeder gefreut, die Fotos zu machen. Und alle, die mitgemacht haben, haben ihre eigenen Ideen eingebracht.“ Denn bei der Auswahl von Motiv und Location hat er nicht mitgemischt. „Das hat sich jeder selbst überlegen können.“

So sei das Projekt zum Selbstläufer geworden. „Ursprünglich hatten wir für jeden Monat eine Art Motto geplant, wie Polizist, Bauarbeiter oder Holzfäller“, gibt Meisinger einen Einblick in die Planungen, die im März begonnen hatten. „Allerdings hatte irgendwie jeder tolle Ideen, wir haben die Hobbys der Burschen eingebunden, und der Motto-Gedanke hat sich irgendwann aufgelöst.“ 17 Mitglieder sind nun in unterschiedlichen Motiven in dem Kalender zu sehen.

Halten die Fotos des Burschenkalenders noch geheim: Michael Meisinger (l.) und Roman Schade. © Julia Adam

Gefragt, wie die Stimmung während der Shootings gewesen sei, reagieren Schade und Meisinger mit einem Lachen. „Wir hatten einfach Lust, wieder was gemeinsam zu machen, und das war wirklich lustig“, erzählt Meisinger. „Natürlich war man anfangs vor der Kamera noch nicht ganz so locker. Das hat sich aber schnell gelegt.“

Aufgenommen wurden die Bilder in kleiner Runde. „Draußen sind immer mal Spaziergänger vorbeigekommen. Komische Blicke sind da einige gefallen. Oft waren die Leute peinlich berührt“, verrät Meisinger mit einem Augenzwinkern. Sobald diese von dem Kalender erfahren, sollte sich das jedoch aufklären, meint er.

Mit dem Endprodukt, das noch bis 1. November vorbestellt werden kann, sind die Burschen zufrieden. „Ich habe quasi nichts bearbeitet oder verschönert. In dem Kalender sind wirklich authentische und kreative Bilder“, betont Meisinger. Und die Resonanz sei bisher sehr gut. „Wir haben noch nichts Negatives gehört. Die Leute finden das eine tolle Idee. Einige von uns mussten schon Autogramme schreiben“, erzählt Meisinger grinsend.

Der Burschenkalender - „ein Muss in jedem Schlafzimmer“

Bestellt werde der Kalender größtenteils von Verwandten, Bekannten, Arbeitskollegen und Freunden. Kosten soll er 30 Euro inklusive Versand, 25 Euro für Selbstabholer. Vorbestellungen sind auf www.bv-neufinsing.de möglich. Dort wird er mit den Worten „Der wohl heißeste Kalender, den das Jahr 2023 zu bieten hat. Der BVN-Kalender 2023 ist ein Muss in jedem Schlafzimmer“ beworben.

Unter allen Vorbestellungen werden Preise verlost. Drei Gewinner werden ab dem 1. November gezogen. Sie erhalten Gutscheine fürs Maibaumstüberl, das ab 31. März 2023 geöffnet ist. „Beim ersten Platz kann man sich zudem aussuchen, ob man den Gutschein haben möchte. Alternativ gibt es nämlich ein Date mit einem Single-Burschen zu gewinnen“, verrät Schade.

Eine Chance zum Kalenderkauf soll es zudem beim Adventsmarkt am Rathaus geben – dann allerdings ohne Verlosung.

Julia Adam