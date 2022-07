200 Euro für ein Stück Maibaum

Von: Markus Ostermaier

In 32 Stücke wurde der Neufinsinger Maibaum zersägt. Unter Leitung von Auktionator Heinrich Krzizok fanden alle Teile und Tafeln neue Besitzer. © Markus Ostermaier

Der Burschenverein Neufinsing hat den 2018er Maibaum versteigert. Bis zu 200 Euro je Scheiberl wurden geboten.

Neufinsing – Eine Erinnerung an den Maibaum des eigenen Orts: Das haben sich einige Neufinsinger erfüllt. Der Burschenverein organisierte die Versteigerung des umgelegten Baums von 2018. Neben dem weiß-blauen Holz fanden auch alle Taferl neue Besitzer. Das höchste Gebot des Tages lag bei 200 Euro.

„Wir sind froh, dass wir wieder was machen können“, sagte Burschenchef Alexander Kindshofer bei der Versteigerung. Nach der Corona-Pause kann wieder gefeiert werden. Für zwei Wochenenden haben die Burschen am Freizeitgelände ihre Holzhütte aufgebaut. Am Sonntag fand dort ein Bürgerfest statt, dessen Höhepunkt die Auktion war.

Der 32 Meter hohe Baum kam 2018 an seinen Standort beim Rathaus und wurde turnusgemäß im Mai dieses Jahres wieder umgelegt. Traditionell wurde der Baum samt Taferln versteigert. Die Moderation übernahm Altbürgermeister Heinrich Krzizok. Sein Können als Auktionator hat der 80-Jährige schon mehrmals unter Beweis gestellt. Er versteigerte etwa bereits Fahrräder oder war für den Burschenverein aktiv.

Mit Witz und lockerem Charme führte Krzizok, der ein T-Shirt mit der Aufschrift „Netter älterer Herr“ trug, durch die Veranstaltung. Zu Beginn standen 15 bemalte Tafeln der Maibaum-Unterstützer und -Sponsoren zur Auktion. Besonders begehrt waren die Logos der Bank und eines Laders: 120 und 110 Euro waren hier die Höchstgebote. Bei der Tafel einer Entsorgungsfirma scherzte Krzizok: „Da muss ich aufpassen, dass ich nicht gleich selbst entsorgt werde.“

Der 32 Meter hohe Maibaum war in 32 unterschiedlich große Stücke und Scheiben zersägt worden. Auch hier steigerten Privatpersonen wie auch Vereine mit. „Es kommen schwere Zeiten auf uns zu. Der Winter wird sehr kalt“, motivierte Krzizok die Gäste zum Mitbieten.

Brennholz wird der Baum bei den meisten neuen Besitzern aber wohl nicht werden. Einige der erfolgreichen Bieter diskutierten noch vor Ort über den passenden Platz im Garten oder die Blumen, die künftig auf dem Holz stehen werden. Der höchste Betrag wurde für einen Abschnitt mit Rautenmuster geboten: 200 Euro.

Auch wenn das heiße Wetter wohl für etwas weniger Gäste als erhofft verantwortlich war, ist der Burschenverein mit der Resonanz der Auktion zufrieden. Die Einnahmen nutzt der Neufinsinger Verein für den Maibaum 2023. „Die eine oder andere Investition steht dort nämlich schon an“, sagte Vorsitzender Kindshofer und nannte als Beispiel Arbeiten an der Veranstaltungshütte.

Die Planungen für den neuen Maibaum haben bereits im Dezember 2021 begonnen. Einmal monatlich treffen sich die Burschen für die Vorbereitungen. Die Baum-Suche startet im Oktober, die Stüberl-Hütte öffnet ab 31. März 2023. Neben des täglichen Wachbetriebs soll es an den Wochenenden Partys geben. Das Programm wird noch erstellt. Quasi das Party-„Warm-Up“ der Burschen ist schon am kommenden Wochenende: Heute Abend findet die „Bierkini-Party“ statt, gefolgt von „Komm-allein-geh-zu-zweit“ am morgigen Samstag.

