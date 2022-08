Buslinie 262: Finsing will den Stundentakt, Neuching nicht

Von: Bernd Heinzinger, Veronika Macht

Haltestelle Gewerbegebiet Neufinsing: Der Bus der Linie 262 verbindet die Gemeinde mit Riem. Der Takt soll jetzt verdichtet werden. Finsing beteiligt sich daran finanziell, Neuching nicht. © Vroni Macht

Die Buslinie 262 von Neufinsing nach Riem soll künftig öfter fahren. Die Gemeinde Finsing greift dafür tiefer in die Tasche, Neuching nicht.

Finsing/Neuching – Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2019 kann man mit dem Regionalbus 262 von Finsing aus die U-Bahnstation Messestadt Ost in München-Riem erreichen – in 40 Minuten. Beginnend in Neufinsing am Gewerbegebiet, geht es über Neufinsing/Rathaus und Finsing/Maibaum nach Gelting, Pliening, Landsham, Kirchheim, Heimstetten (S-Bahn) und Feldkirchen bis zur Messestadt Ost (U-Bahn). Diese Linie soll jetzt ausgeweitet werden.

Sie sei zu Beginn der Corona-Pandemie gestartet, erklärte Bürgermeister Max Kressirer (WGE) im Gemeinderat, und werde immer besser angenommen – als Alternative zur S-Bahn nach München. Das bestätigte auch Gertrud Eichinger (SPD): „Ich weiß es von einigen, die gerne mit der S-Bahn bis Heimstetten fahren und dann mit dem Bus nach Finsing anstatt die S-Bahn bis Markt Schwaben zu nutzen.“ Wegen des großen Erfolgs hätten die Gemeinden Pliening im Kreis Ebersberg und Kirchheim bei München nun den Wunsch geäußert, die Linie zu erweitern.

Buslinie 262: Künftig soll sie den ganzen Tag über im Stundentakt fahren

Aktuell startet der erste Bus montags bis freitags um 5.34 Uhr ab Neufinsing/Rathaus, danach fährt er ab Gewerbegebiet um 6.12, 7.12 und 8.12 Uhr sowie wieder stündlich von 16.12 bis 19.12 Uhr. Von Messestadt Ost aus bis nach Neufinsing geht es zwischen 6.08 und 9.08 Uhr im Stundentakt, danach erst wieder von 15.08 bis 19.08 Uhr. Jetzt soll der Bus den ganzen Tag über jede Stunde fahren. „Die Frage ist, ob wir das Geld dafür ausgeben wollen“, fasste Kressirer zusammen.

Aktuell zahlt Finsing 15 000 Euro, und für Neuching lautete der Plan, dass die Gemeinde ab 2022 pro Jahr 5000 Euro beisteuert. Diese Vereinbarung wurde mit einer Laufzeit von fünf Jahren beschlossen.

Für die Finanzierung der Taktverdichtung standen zwei Varianten zur Debatte: Beim einstündigen Takt von Montag bis Samstag würden sich die Mehrkosten auf geschätzt 40 000 bis 55 000 Euro pro Jahr belaufen. Version 2 sah eine Verdichtung lediglich montags bis freitags vor, mit 25 000 bis 40 000 Euro geschätzten Mehrkosten jährlich. Die Verteilung ist kompliziert: 70 Prozent zahlt der Landkreis, 30 Prozent die Gemeinden Finsing und Neuching zusammen, und zwar dies in einem Verhältnis von 75 (Finsing) zu 25 Prozent (Neuching). Laut Vorlage ist eine Umsetzung einer dieser beiden Varianten für Mitte 2023 geplant.

„Mir fällt es schwer, nein zu sagen“, gestand Kressirer zur Taktverdichtung. Bernhard Faschinger (parteifrei) war da euphorischer und meinte: „Also ich find’s super!“ Der Rest des Gremiums sah es genauso: Man beschloss, bei der Taktverdichtung unter der Woche mitzuzahlen. Zugleich wurde eine Bitte auf Zustimmung ans Neuchinger Gremium formuliert.

Gemeinde Neuching ist kaum tangiert von der Linie

Dort stellte sich kurz nach der Ratssitzung in Finsing die Frage, ob sich die Gemeinde Neuching wirklich an Mehrkosten für eine Buslinie beteiligen solle, die ihr eigentlich kaum etwas bringe. Denn direkt durch Neuchinger Gebiet führt die Linie 262 nämlich nicht. Lediglich das Gewerbegebiet Lüßwiesen ist durch die Endhaltestelle im direkt benachbarten Gewerbegebiet Neufinsing mit angebunden.

Vor den Wortmeldungen meinte Neuchings Bürgermeister Thomas Bartl (CSU): „Weil uns nur eine Haltestelle betrifft, brauchen wir die Taktverdichtung eigentlich nicht. Aber der ÖPNV soll ja verstärkt werden, daher wäre unsere Zustimmung eine nette Geste für die anderen.“

Christian Steiner (WGN) konnte dem nichts abgewinnen: „Bei der Haltestelle fahren wohl nur wenige Neuchinger mit, wir profitieren von einer Taktverdichtung also nicht.“ Martin Bichlmaier (SPD) argumentierte ebenfalls gegen eine Zustimmung: „Wir zahlen sowieso schon einiges für etwas, das uns kaum was bringt. Die Taktverdichtung ist für Neuching uninteressant.“ Bichlmaier betonte, dass die Kommune aufs Geld schauen müsse, und fügte an: „Wir brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn wir dagegen stimmen.“ Dies sahen die anderen Gremiumsmitglieder ähnlich und stimmten unisono gegen eine Beteiligung an den Mehrkosten.