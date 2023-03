Finanzminister Albert Füracker (CSU): „Eigentum zu schützen, ist ein Grundrecht“

Von: Friedbert Holz

Teilen

Finanzminister Albert Füracker sprach im Gasthaus Faltermaier in Eicherloh. © Friedbert Holz

CSU-Staatsminister Albert Füracker sprach in Eicherloh über Erbschafts- und Grundsteuer, die Ampel und Markus Söder.

Eicherloh – „Viele machen sich Sorgen wegen ihres Erbes, schließlich soll Immobilienbesitz in den Familien bleiben und nicht in die Staatskasse übergehen“: Schon in seiner Begrüßung gab Finsings CSU-Ortsvorsitzender Robert Schönhofen vor, was die meisten der gut 200 Gäste im Saal des Gasthauses Faltermaier in Eicherloh bewegte: die Besteuerung von ererbtem Besitz. Und so war zu diesem Thema Albert Füracker eingeladen worden, Bayerns Finanz- und Heimatminister, um aus seiner Sicht Stellung zur heftig gärenden Problematik zu nehmen.

„Als ich Finanzminister wurde, haben mir viele gesagt, dass ich von nun an keine Freunde mehr haben würde – du brauchst dringend einen Hund“, sagte er. Tatsächlich, so der 55-Jährige aus der Oberpfalz, sei in seinem Amt auch viel Unbequemes zuhause. Etwa jenes aktuelle und hochbrisante Thema der Eigentumsbesteuerung, die vor allem Erben in Bayern mit teils extremen Immobilien-Werten besonders treffe. „Schon seit Jahren haben wir hier in Deutschland eine Schieflage, wir von der CSU machen uns für eine Anhebung der Freibeträge stark. Wir wollen eine Regionalisierung der Beträge, wollen als bisher einziges Bundesland hierzu selbst bestimmen können“, forderte Füracker.

Da jedoch mit dem aktuellen Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) keine Einigung in diese Richtung möglich sei, werde die Bayerische Staatsregierung nun vor das Verfassungsgericht des Bundes ziehen und Klage erheben. „Eigentum zu schützen, ist schließlich ein Grundrecht“, sprach sich Füracker vor viel Prominenz seiner Partei aus dem gesamten Landkreis den Ärger von der Seele. Er hoffe darauf, beim Gericht in Karlsruhe etwas bewegen zu können.

Überhaupt das Thema Geld und Bayern: „Schon seit Jahren füttern unser Bundesland und noch drei weitere überproportional stark zwölf andere durch den Länderfinanzausgleich, es steht halt immer 4:12“, monierte er. Vor allem die Regierenden in Berlin könnten nicht verantwortungsvoll mit Geld umgehen, weder in der Stadt noch im Bund. Er habe sich zwar vorgenommen, kein „Bashing“ gegen die Ampel, „die ja mehr eine Lichtorgel ist“, zu betreiben; doch dieses Problem könne nicht unerwähnt bleiben.

„Wir haben aktuell etwa 2,5 Billionen Euro Schulden, so kann es nicht weiter gehen. Nach 1945 gab’s hierzulande nur Schuften oder Verzicht. Heute wird versucht, Krisen durch immer mehr Schulden zu bewältigen. Dabei kann es nicht sein, dass wir die Starken schwächen, indem wir die Schwachen stärken.“

Seiner Überzeugung nach sollten die Bürger selbst entscheiden können, was sie mit ihrem Geld machen, und nicht durch überhohe Steuern belastet werden. Immerhin gehe Bayern bei der Erhebung der Grundsteuer bereits einen anderen Weg: „Eigentümer bei uns müssen nicht alle sieben Jahre ihre Immobilienverhältnisse erneut darlegen.“

Doch auch andere Themen wollten einige Gäste vom Minister beantwortet haben. So bekam ein Frager aus dem Saal, der Rundfunkgebühren für ungerechtfertigt hält, „weil von zu vielen Grünen im Rundfunkbeirat beschlossen“, folgende Fürackersche Deutung: „Es wäre gut, wenn wieder mehr Konservative den Beruf des Journalisten ergreifen würden. Zwar sind unsere Heimatzeitungen wohl ganz in Ordnung, aber Investigativreporter sind doch alle links verortet.“

Damit war jedoch ein anderer Gast nicht ganz zufrieden: „Ich lese momentan zu viele linke Themen in meiner Zeitung, anscheinend geht es nur noch um Migration, auch das Handwerk wird kaum wahr genommen.“ Hierzu der Minister: „Wir von der CSU schauen schon darauf, dass Bayern nicht überfordert wird.“

Auf die Frage, weshalb die Union nicht schon in 16 früheren Regierungsjahren die leidigen Steuerthemen beseitigt habe, konterte Füracker mit dem (erwartbaren) Hinweis, „dass wir immerhin zwölf Jahre mit der SPD koaliert hatten“. Selbst einen Angriff auf seinen Ministerpräsidenten, dem ein Frager „Steigbügelhalterei“ vorwarf, weil er durch seinen Streit mit dem CDU-Kanzler-Kandidat am Ende Olaf Scholz in den Amtssessel verholfen hatte, parierte der Minister: „Markus Söder war sogar von Leuten aus Nordrhein-Westfalen gebeten worden, gegen Laschet zu kandidieren.“