CSU Finsing tauscht gesamten Vorstand aus – Vorsitzender Robert Schönhofen verzichtet für Oliver Gebert

Von: Markus Ostermaier

Finsings neuer CSU-Vorstand (vorne, v. l.): Hubert Hölzl, Peter Körner, Konrad Buchmann, Florian Körner und Jürgen Maier, (hinten, v. l.) Julia Manu, Julia Gebert, Melanie Westphal, Vorsitzender Oliver Gebert, Robert Schönhofen und Elvedin Hamidovic. © markus ostermaier

In der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbands Finsing führten die Neuwahlen zu einem großen Wechsel im Vorstand. Oliver Gebert ist der neue Vorsitzende. Zudem gab es Kritik an Baumaßnahmen und Preisschwankungen.

Eicherloh – Vier Vorsitzende innerhalb kurzer Zeit hatte der CSU-Ortsverband Finsing im vergangenen Jahrzehnt. Mit dem vierten Amtsinhaber, Robert Schönhofen, ist die Partei zurück in ruhiges Fahrwasser gelangt. Nach sieben Jahren an der Spitze gab der 59-jährige Gemeinderat nun die CSU-Leitung in der Jahreshauptversammlung ab. Sein Nachfolger ist Oliver Gebert.

Schönhofen hatte den Vorsitz anfangs kommissarisch übernommen, als Frank Paschke wenige Monate nach seiner Wahl zurücktrat. Zwei weitere Male stand der 59-Jährige dann zur Wahl. Der selbstständige Kfz-Meister gab an, beruflich sehr eingespannt zu sein. Zugleich möchte er das Ehrenamt gerne in neue Hände übergeben. „Es war eine schöne Zeit, wir haben super zusammengearbeitet“, verabschiedete er sich in der Versammlung. Die wiedergewählte Schriftführerin und Finsings Frauen-Union-Vorsitzende Julia Manu lobte: „Du hast alles gegeben, von Herzen danke für alles.“ Auch sein Nachfolger Gebert zollte Schönhofen seinen Respekt. „Robert hat alles ziemlich sortiert überlassen, die Messlatte liegt hoch“, sagte Gebert.

Der 50-Jährige gab erst nach seiner einstimmigen Wahl zum neuen CSU-Ortschef ein Geständnis ab: „Ich bin eigentlich Saarländer.“ Seit 2016 wohnt Gebert in Finsing und ist mit seiner Familie bereits voll im politischen Leben integriert. Seine Frau Julia Gebert ist Zweite Vorsitzende der Frauen-Union und wurde in der Jahreshauptversammlung im Gasthof Faltermaier zur neuen Digitalbeauftragten gewählt. Sie löst damit Heidi Hansen ab.

Neben dem Führungswechsel gab es noch weitere Änderungen im Vorstand der CSU. Oliver Geberts Stellvertreter sind künftig neben Schönhofen die Brüder Peter und Florian Körner. Johann Huber ist Nachfolger von Schatzmeisterin Steffi Lammer, die nun mit Stefan Hagn die Kassenprüfung übernimmt. Außerdem wählten die 20 anwesenden CSU-Mitglieder unter der Leitung von Rudolf Waxenberger Vize-Bürgermeister Dieter Heilmair, Jürgen Maier, Hubert Hölzl, Konrad Buchmann, Melanie Westphal und Elvedin Hamidovic als Beisitzer.

57 Mitglieder hat der CSU-Verband Finsing derzeit – darunter zehn Frauen und ein Neuzugang aus dem vergangenen Jahr. Außerdem gibt es aktuell drei Probemitglieder. Schönhofen berichtete vor seinem Rücktritt unter anderem vom Besuch von Finanzminister Albert Füracker Anfang März (wir berichteten). Die Veranstaltung mit 200 Gästen wurde gemeinsam von den CSU-Ortsverbänden Neuching, Moosinning und Finsing organisiert. „So etwas Gemeinsames wollen wir gerne öfter machen“, sagte Schönhofen. Dem Bericht der scheidenden Schatzmeisterin zufolge konnte das vergangene Jahr mit einem Plus von 610 Euro (Einnahmen 4294 Euro, Ausgaben 3682 Euro) abgeschlossen werden.

Kritische Stimmen zu Finsings Finanzen kamen von Ortsverband-Mitgliedern. „Seit 15 Jahren wird durchgehend gebaut. Wollen wir denn nicht gleich einen eigenen Kran kaufen?“, fragte Richard Schätzl mit Blick auf Baumaßnahmen an Schule oder Kindergärten. Florian Körner kritisierte Preisschwankungen von bis zu 50 Prozent in Vergaben bei kommunalen Projekten, und dass deswegen wichtige Pflichtaufgaben der Gemeinde lange geschoben werden müssten. Er fragte die anwesenden CSU-Räte: „Wie steht ihr dazu, dass wir bis 2026 oder sogar 2030 keine weiteren Investitionen machen können?“ Hier müsse man zuerst die wirtschaftliche Lage und beispielsweise die Entwicklung der Gewerbeeinnahmen abwarten, sagte Schönhofen.