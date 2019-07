Deutsche Glasfaser wird in Finsing und Forstern aktiv

Zwei weitere Gemeinden im Landkreis werden von der Deutschen Glasfaser mit schnellem Internet versorgt. In Finsing hat‘s im ersten Anlauf geklappt, in Forstern nach mehreren Anläufen jetzt auch.

Finsing/Forstern– Gute Nachrichten für die Gemeinde Finsing: Die sogenannte Nachfragebündelung des Unternehmens Deutsche Glasfaser war erfolgreich. Soll heißen, dass die angepeilten 40 Prozent der Haushalte im potenziellen Ausbaugebiet einen Vertrag mit der Glasfaser unterschrieben haben und die Firma nun tatsächlich zur Tat schreiten wird. „Derzeit bereiten wir die Baumaßnahmen konkret vor und planen alle einzelnen Hausanschlüsse“, heißt es dazu auf der Homepage des Unternehmens. In Finsing hat es also im ersten Anlauf mit der Glasfaser geklappt – übrigens genauso wie in Neuching, Isen, Berglern und Pastetten, wo kürzlich die Bauarbeiten fürs schnelle Netz begonnen haben.

Die Nachfragebündelung war erfolgreich

Nicht ganz so reibungslos, aber jetzt dennoch erfolgreich ist die Nachfragebündelung in Forstern verlaufen. Wie berichtet, war zum Stichtag in Forstern nicht die notwendige Anzahl an Verträgen abgeschlossen worden. Eine private Bürgerinitiative hatte die Werbetrommel gerührt, schließlich gab es eine neue Chance für Forstern: Vor rund einem Monat war das Unternehmen dort nochmals aktiv geworden, und auch Bürgermeister Georg Els hatte auf der Homepage des Unternehmens geworben. Auch für Forstern ist auf dessen Internetseite jetzt zu lesen: „Die Nachfragebündelung war erfolgreich. Nun wird die Bauphase geplant, um einen optimalen Ablauf der Bauarbeiten zu ermöglichen.“

vam

