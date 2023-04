Ab 17. April sind mehrere Straßen dicht

Von: Veronika Macht

Am Montag, 17. April, starten mehrere Straßensperrungen im südlichen Landkreis. Seitens der Anwohner gibt es Kritik an den Umleitungsstrecken (Symbolbild). © THOMAS PLETTENBERG

Finsing/Ottenhofen/Hörlkofen – Auf diverse Straßensperrungen müssen sich die Bürger im südlichen Landkreis ab Montag einstellen.

Auf ihrer Homepage berichtet die Gemeinde Finsing, dass die Brennermühlstraße an der Gemeindegrenze zu Moosinning von 17. April bis 21. Mai wegen einer „visuellen Überprüfung der Rohrleitungen“ gesperrt ist. Der Abschnitt von Hausnummer 15 bis 65 kann vom Durchgangsverkehr nicht befahren werden. Für die Leerung der Mülltonnen und Abholung der Gelben Säcke werden die Anwohner im Sperrbereich gebeten, diese jeweils an die nächste befahrbare Straße zu stellen (Brennermühlstraße/Ecke Ismaninger Straße oder Eicherloher Straße).

Ab dem 17. April werden außerdem neue Wasserleitungen im Überrheinerweg in Eicherloh verlegt. Dazu muss die Straße für den Durchgangsverkehr ebenfalls gesperrt werden, voraussichtlich bis zum 26. Mai. Die Zufahrt zum Kindergarten von der Eichenstraße kommend soll jederzeit möglich sein. Die Umleitung erfolgt über die Torf- und Großsenderstraße. Für Mülltonnen und Gelbe Säcke werden die Anwohner gebeten, an den betroffenen Tagen eine Sammelstelle an der Eichenstraße 1 zu errichten.

Aufgrund von Baumfällarbeiten durch den Bauhof, die der Verkehrssicherung dienen, muss die Straße Am Bachableiter am 17. und 18. April gesperrt werden. Die Sperrung beginnt ab der Einmündung Traberweg und verläuft bis Am Bachableiter Hausnummer 21. Die Umleitung erfolgt über die Lkw-Umfahrung entlang des Mittlere-Isar-Kanals.

Für Anlieger soll bei diesen drei Maßnahmen ein Erreichen der jeweiligen Grundstücke jederzeit gewährleistet sein.

In Ottenhofen wird von 17. bis 29. April die Staatsstraße 2080 (Ortsdurchfahrt, Erdinger Straße) vom südlichen Ortseingang bis Perusastraße gesperrt: Die Deckschicht wird erneuert. Wie die Gemeinde mitteilt, können die Anlieger der Waldstraße während des ersten Bauabschnitts Ottenhofen nur in Richtung Markt Schwaben verlassen. Danach ist nur noch eine Ausfahrt Richtung Erding möglich.

„In dieser Zeit gilt in der Perusastraße, der Brunnenstraße sowie der Friedrich-Esswurm-Straße ein absolutes Halteverbot, um die Freihaltung der Rettungswege während der Sperrung sicherzustellen“, heißt es im Mitteilungsblatt. Der Ersatz für die Bushaltestelle am Feuerwehrhaus befindet sich an der Erdinger Straße/Ecke Schwillacher Straße.

Bürgermeisterin Nicole Schley bittet explizit um Rücksicht und Einhaltung der Umleitung, da beim letzten Mal viele Verkehrsteilnehmer „widerrechtlich die ,Abkürzung‘ durch Perusastraße und Brunnenstraße gewählt“ und damit die Anlieger stark belastet hätten. Die Umleitung erfolgt über die St 2332/Pastetten, St 2332/Hörlkofen und ED 4/Wörth, was wiederum dort viele Anwohner stört, da es nicht die einzige Umleitungsstrecke in dem Bereich ist. „Wir ersticken im Verkehr, aber es interessiert keinen“, lautet etwa ein Kommentar dazu auf der Facebook-Seite des Landkreises.