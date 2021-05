Die Liebe zur Volksmusik begleitete ihn bis zum Tod

Nachruf: Hans Lehmer (65) hat im Landkreis Erding vielfältige musikalische Spuren hinterlassen

Hans Lehmer liebte die Volksmusik. Sie begleitete ihn sein Leben lang. Nun ist der Tierarzt, der in Eicherloh aufgewachsen und im Landkreis vielfältige musikalische Spuren hinterlassen hat, im Alter von 65 Jahren verstorben.

Eicherloh – Hans Lehmer wurde am 8. März 1956 in Freising geboren. Im elterlichen Bauernhof in Haidberg im Kreis Freising und ab 1959 in Eicherloh in der Gemeinde Finsing wuchs er mit seinen Geschwistern Anna und Max auf. Seine musikalische Prägung erhielt Hans durch seinen bescheidenen musischen Vater Max, der in der Eicherloher Kirche ehrenamtlich die Orgel spielte und den Kirchenchor leitete. Vater Max spielte Zither, komponierte viele Lieder und studierte als Landwirt nebenher an der Akademie der Bildenden Künste München.

Bald bildete sich die Familienmusik Lehmer, in der Hans Hackbrett und Zither spielte, sein älterer Bruder Max, der spätere Bundestagsabgeordnete, übernahm den Kontrabass, Anna das Hackbrett und Freund Hans Janz die Gitarre.

Nach dem Wehrdienst folgte das Studium der Tiermedizin

Nach dem Besuch der Volksschule Eicherloh kam Hans ins Internat des musischen Camerloher-Gymnasiums in Freising. Dort erlernte er unter anderem Klavier und Klarinette. Mit der Mannschaft des SC Freising wurde Hans Lehmer 1974 Deutscher A-Jugend-Meister im Volleyball.

Nach dem Abitur und dem Wehrdienst begann er das Studium der Tiermedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München und schloss es mit erfolgreicher Doktorarbeit ab. 1984 heirate er die Freisinger Sozialpädagogin Monika, die er am Gymnasium kennenlernte. 1988 zog das Paar nach Penzberg in eine Tierarzt-Praxis, wo Hans als Teilhaber einstieg. In seiner fröhlichen Bescheidenheit war er bei den Bauern der Region Oberland und seinen ärztlichen Kollegen überaus beliebt. Drei Kinder kamen in Penzberg zur Welt: Martin, Elisabeth und Johanna.

Sein Ausgleich zur tierärztlichen Tätigkeit waren „seine“ nahen Berge um den Kochelsee, die Anderlalm am Brauneck und Radtouren an Salzach, Inn und Donau bis Wien und an den Rhein. Einer seiner Spaziergänge nach getaner Arbeit am Abend führte ihn im Stallgewand und Gummistiefel durchs Lainbachtal bis hinauf zur Tutzinger Hütte an der Benediktenwand, wo der Hüttenwirt zufällig mit seiner zünftigen Zithermusik aufspielte und Hans beim Rotwein das Heimgehen vergaß.

Seit ihrer Gründung Klarinettist bei der Klarinettenmusik Faltermaier

Die große Liebe zur Volksmusik und zur Klarinette begleiteten Hans Lehmer bis zu seinem Tod. Schon 1975 holte ihn Franz Faltermaier aus Forstern zur Gründung der heute noch bestehenden Klarinettenmusik Faltermaier als Klarinettist. Seit dieser Zeit musizierte Hans in unzähligen Volkstanzabenden und Musikantentreffen in den Regionen Erding, Freising, Ebersberg, Landshut und München, aber auch im Bayerischen Wald, Österreich und Südtirol. Die Klarinettenmusik Faltermaier entwickelte sich mit einem sehr umfangreichen Repertoire zu einer der gefragtesten „Tanzlmusiken“ Bayerns. Hans Lehmer gab diesem Ensemble mit rund hundert eigenen Kompositionen eine unverwechselbare Prägung mit Einfluss auf die regionale Musikkultur.

Vor seiner Tumor-Erkrankung vor einem Jahr erlernte Hans noch das Flügelhorn und die Ziehharmonika. Kurz vor seinem Tod am 4. Mai stellte er seine Kompositionen dem öffentlichen Volksmusikarchiv des Bezirks Oberbayern zur Verfügung, eine Veröffentlichung ist bereits in Planung.

Der befreundete Reithofener Zwoagsang und die Klarinettenmusik Faltermaier mit dem anwesenden Gründer Franz Faltermaier (87), inzwischen mit sechs Musikanten aus Erding, Reithofen, Iffeldorf, Tegernsee, München und dem Chiemgau besetzt, erwiesen ihrem bisherigen Kapellmeister Hans Lehmer am Grab die letzte Ehre. Sie spielten ausgesuchte alpenländische Weisen und das deutsche Volkslied „Wahre Freundschaft soll nicht wanken“.

red