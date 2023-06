Die Parkplatzmarkierung bleibt: Finsinger Gemeinderat lehnt Antrag von Mitglied Martin Hagn (CSU) ab

Von: Veronika Macht

Das Finsinger Ratsmitglied Martin Hagn (CSU) will eine Parkplatzmarkierung entfernen und die Situation im gesamten Baugebiet überprüfen lassen. Der Gemeinderat ist anderer Meinung.

Finsing – Der Finsinger Gemeinderat hat vor einem Jahr beschlossen, in mehreren Baugebieten Halteverbotszonen zu erlassen – auch am Kiefernweg in Neufinsing. Die Stellflächen wurden schon markiert. Jetzt diskutierte der Gemeinderat über einen Antrag dazu aus den eigenen Reihen. Ratsmitglied Martin Hagn (CSU) möchte, dass eine Markierung am Kiefernweg entfernt wird. Zugleich findet er, die Parkplatzsituation im gesamten Baugebiet solle überprüft werden. Der Gemeinderat war anderer Meinung.

Geschäftsleiter Helmut Fryba erklärte, dass der Bebauungsplan „Östlich Föhrenweg“ von Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre nur wenige Parkplätze vorsehe. Größtenteils seien öffentliche Grünflächen und Bäume eingezeichnet. „Tatsächlich wurden aber 14 Parkplätze mehr ausgebaut, als der Plan hergibt“, sagte Fryba.

Zur rechtlichen Einordnung betonte Bauamtsleiter Patryk Kitel, dass man zwischen Bau- und Verkehrsrecht unterscheiden müsse. Baurechtlich gelte der Bebauungsplan, und der sehe an der Stelle des Parkplatzes eine Grünfläche vor. Verkehrsrechtlich hingegen habe die Gemeinde als Verkehrsbehörde die Möglichkeit, Stellplätze zu markieren.

Stellplätze auf privaten Grundstücken: Landratsamt soll Garagen überprüfen

Hagn habe in seinem Antrag kritisiert, dass das Sichtdreieck bei der Ausfahrt der Tiefgarage seiner Wohnanlage durch den Stellplatz nicht mehr gewahrt werden könne. Hierzu sagte Kitel, dass es laut Polizei „keinen Anspruch auf Sichtdreiecke bei privater Zufahrt gibt, sonst dürfte in München nirgends geparkt werden“. Zudem werde dort seit Jahren geparkt. Ein Anwohner habe sogar eine private Ladestation errichtet. Ihn werde man auffordern, sie zu entfernen, um den Stellplatz richtig nutzen zu können, sagte Bürgermeister Max Kressirer (WGE).

Ebenfalls beantragt wurde, dass es nur Besucherparkplätze sein sollen. Diese müsse man dann zeitlich begrenzen – eine Regelung, die es in keinem Baugebiet gebe und die „die Situation eskalieren würde“, wie Kressirer prophezeite. Schließlich ändere man dadurch eine Situation, „die jetzt super funktioniert“.

Ebenfalls Bestandteil des Antrags war, dass „das Baugebiet auf seine Parkplatzsatzung/-situation überprüft wird und notfalls die Änderungen zurückgebaut werden“. Hintergrund seien Garagen, die als Werkstatt oder für Wohnnutzungen zweckentfremdet würden. Kitel merkte an, dass die Gemeinde nicht die Bauaufsicht sei: „Was für Missstände auf privaten Grundstücken vorhanden sind, wie sie geprüft und geahndet werden – dafür ist das Landratsamt zuständig.“ Kressirer ergänzte, die notwendigen Stellplätze seien auf den Grundstücken nachgewiesen. Ob sie auch gebaut wurden, müsse die Aufsichtsbehörde überprüfen. Aber wenn man hier damit anfange, müsse man das in allen Wohngebieten machen.

Für Bernhard Faschinger (parteifrei) war das keine schlechte Idee. „Vielleicht kann man den Ball ans Landratsamt weiterspielen. Es findet keiner gut, dass die Garagen derart missbraucht werden“, sagte er. Immerhin hätten die Leute schon damals Stellplätze auf ihren Grundstücken nachweisen müssen.

Antrag von Ratsmitglied Hagn abgelehnt – Lex: „Will seinen Nachbarn anschwärzen“

Laut Kitel kann man das aber nicht vergleichen. Ende der 80er Jahre habe es keine öffentlichen Plätze in der Form gegeben. „Wenn wir heute ein Baugebiet ausweisen, schauen wir, dass wir zu denen auf den Grundstücken einen Haufen Stellplätze generieren. Hier hat sich der Gemeinderat damals bewusst dafür entschieden, aus den Grünflächen Parkplätze zu machen, um die fehlenden im öffentlichen Bereich zu kompensieren.“

Dieter Heilmair (CSU) meinte, jetzt Parkplätze rückzubauen, „dem kann ich gar nichts abgewinnen“. Im Gegenteil: Man könne dem Gemeinderat von früher „nur gratulieren zu dieser Entscheidung“. Fryba ergänzte, dass es damals Ablösevereinbarungen mit der Gemeinde gegeben habe.

„Wir haben lang und breit diskutiert, wo wir Stellplätze markieren und wo nicht. Da war dieser Stellplatz dabei“, erinnerte Ludwig Lex (FWF) an Rats- und Ausschusssitzungen und machte deutlich: „Wenn jetzt jeder einen Antrag stellt, weil ein Parkplatz entstanden ist, den er nicht haben will, und wir einzelne wieder wegmachen, ist das für mich nicht tragbar.“ Zudem, so Lex, habe er „ein Problem damit, wenn jemand seinen Nachbarn anschwärzen will, das aber nicht selber tut, sondern die Gemeinde das auf Antrag tun soll“. So blieb das Gremium bei seinen bisherigen Entscheidungen und lehnte den kompletten Antrag ab.