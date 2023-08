65 Jahre Mariä Himmelfahrt: Der Schatz der Eicherloher Gläubigen

Teilen

Gut besucht war der Gottesdienst zum 65-jährigen Bestehen der Eicherloher Kirche. © privat

65 Jahre Mariä Himmelfahrt wurden in Eicherloh mit einem Gottesdienst und einer Feier beim Bürgerhaus begangen.

Eicherloh – Das 65-jährige Bestehen der Kirche Mariä Himmelfahrt in Eicherloh feierten die Gläubigen kürzlich. Der Tag begann mit einem Festgottesdienst, der mit knapp 140 Besuchern inklusive der Fahnenabordnung der Vereine sehr gut besucht war. Wie der Pfarrgemeinderat mitteilt, las Dekan Michael Bayer das Matthäus-Evangelium vom verborgenen Schatz und spannte bei der Predigt den Bogen zur Eicherloher Kirche. Sie sei der Schatz der Gläubigen hier, den es zu bewahren gelte, der aber auch Veränderungen ausgesetzt sei. Pfarrer Bayer bezog es hier auf den schwierigen Personalstand der Kirche und auf die immer größer werdenden Pfarrverbände.

Kirchenmusikerin Angelika Tasler, eine Solistin und der Kirchenchor rundeten den festlichen Gottesdienst musikalisch ab. Danach bedankte sich Regina Haßelbeck bei allen Besuchern, Musikern, Ministranten und vor allem den Fahnenabordnungen von Eicherloh, ohne die laut der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden die Kirche „direkt leer und schmucklos“ wäre. Ihren Dank richtete sie auch an Dekan Bayer, an den sie sich mit den Worten wendete: „Die Eicherloher Kirche ist unser Schatz, den es zu bewahren gilt, und hoffentlich wird dieser Schatz nicht in Rente geschickt, wie es gerne mit 65 Jahren passiert.“ Die Kirchenbesucher quittierten diese Rede mit großem Applaus.

Anschließend bedankte sich Otto Isemann bei allen ehrenamtlichen Helfern, welche die Kirche aktuell wieder gestrichen und renoviert, den Rasen gemäht, Unkraut gezupft, Fensterbänke und Rahmen gestrichen hätten. Er richtete sein Wort speziell an Manfred Weiß, der bald 24 Jahre lang Kirchenpfleger ist und deshalb nochmals für die Kirchenverwaltung kandidieren solle, „sonst könne man ja nicht die 25 Jahre feiern“. Mit viel Lachen wurde dies geklatscht, bevor alle Gottesdienstbesucher zum Bürgerhaus in Eicherloh eingeladen waren.

Dort wartete schon Hans Laurent, der nicht nur die 65-Jahr-Feier ins Leben gerufen, sondern auch den Schweinsbraten für die Besucher spendiert hat. Er und seine Frau Rosie kümmerten sich zusammen mit Mitgliedern des Pfarrgemeinderats um die Essensausgabe – unter anderem von Kartoffel- und Krautsalate, den Steffie Kornblum zubereitet und gespendet hatte. Die Getränke wurden von Otto Isemann und Christian Söhl spendiert. „An der Schenke und Essensausgabe war gut zu tun, da um die 120 Gäste der Einladung gefolgt waren“, teilt der Pfarrgemeinderat mit. Landwirt Laurent war zuversichtlich, dass das Wetter hält, und bestand darauf, dass die Biertische unter freiem Himmel aufgestellt wurden – und der Herrgott belohnte diese Zuversicht. Erst beim Abbau kam der Regenschauer.

Im Bürgerhaus Eicherloh konnte man derweil eine Fotowand studieren. Dort wurde die Geschichte der Gottesdienste – im Schulhaus, sogar in einem Stall, bis zum Bau der Eicherloher Kirche – ebenso ausgestellt wie die Renovierung der Kapelle und ihre Pfarrer. red