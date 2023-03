Gemeinderat Finsing setzt bei der Erweiterung der Grund- und Mittelschule nicht nur auf die günstigsten Optionen

Von: Veronika Macht

Teilen

Holzboden statt günstigeres Linoleum: Dafür entschied sich der Finsinger Gemeinderat. (Symbolbild) © Adobe Stock

In der Sitzung des Finsinger Gemeinderats waren weitere Einsparpotenziale beim Schulanbau ein großes Thema. So ging es unter anderem um günstigere Optionen bei Fenstern und Böden.

Finsing – Es wird ernst bei der Erweiterung der Grund- und Mittelschule Finsing. Die Gemeinde erwartet die Baugenehmigung in wenigen Wochen. Jetzt wurden im Gemeinderat noch einige Details diskutiert, über die man im Vorfeld bereits mit Architekt Markus Heilmaier gesprochen hatte. Dabei ging es vor allem um weitere Einsparpotenziale.

1,6 Millionen Euro mehr Zuschuss

Bürgermeister Max Kressirer (WGE) erklärte, dass „wir weitestgehend europaweit ausschreiben werden“. Zur aktuellen Kostenschätzung berichtete er, dass es einen neuen Kostenrichtwert gebe, der Fördersatz liege jetzt bei knapp 55 Prozent. Die Gesamtzuweisung betrage deshalb nun 7,6 Millionen Euro – „wir bekommen 1,6 Millionen Euro mehr Zuschuss als im gültigen Haushalt festgesetzt“, so der Bürgermeister.

Dennoch habe man sich nochmals mit diversen Streichungen befasst, über die jetzt in großer Runde diskutiert werden sollte. Zum einen ging es dabei um Größe, Ausführung und Belichtung der Fenster. Im Gespräch war, diese kleiner auszuführen – statt 2,38 Meter nur 1,90 Meter hoch. Dagegen sprach sich unter anderem Bernhard Faschinger (parteifrei) aus. Und beim Material plädierte er aufgrund von Nutzungsdauer und Langlebigkeit für Holz oder Holz-Alu – Letzteres wurde bisher in der Schule verbaut.

„Wir haben viel gefunden, wo wir uns einig waren, und haben dabei nie an der Qualität gespart“, warf Ludwig Lex (FWF) ein. So gibt es etwa Einsparungen im Sanitärbereich, bei der Essenausgabe in der Mensa wurde die Dusche gestrichen und teilweise in den Toiletten im Anbau von automatischer auf Hand-Spülung umgestellt. Außerdem werden die Trinkwasserleitungen in kleineren Dimensionen als Mehrschichtverbundrohr ausgeschrieben; nur über DN 32 bleibt es bei Edelstahlleitungen.

Entscheidung über Fenster und Böden

Bei den Fenstern sieht Lex jedoch das größte Einsparpotenzial, „da muss man ernsthaft drüber nachdenken“. Die Holz-Alu-Variante bezeichnete er als „Premiumlösung“, die am teuersten sei, und meinte stattdessen: „Ich bin offen für Kunststofffenster, die hätten die größte Einsparung.“ Tatsächlich kosten die Holz-Alu-Fenster 319 000 Euro netto, während für Kunststoff etwa 64 000 Euro weniger fällig würden. Der Preis für reine Holzfenster liege irgendwo dazwischen, wurde in der Sitzung aber nicht genauer beziffert.

Architekt Heilmaier warb dafür, bei Holz-Alu-Fenstern in der Höhe von 2,38 Meter zu bleiben. Diese Variante sei insgesamt „für die Schule das absolut Richtige“. Reine Holzfenster wären in seien Augen die zweite Wahl an dieser Stelle, Kunststofffenster gar nur dritte Wahl. Dem schloss sich der Gemeinderat letztlich mehrheitlich an.

Eine Entscheidung fiel auch beim Boden für die Mensa und den Speiseraum der Schulküche. Zur Debatte stand, den Industrie-Parkettboden, der 100 Euro pro Quadratmeter kostet, durch Linoleum für 37 Euro je Quadratmeter zu ersetzen. Dies würde eine Einsparung von 20 000 Euro bringen. „Wir haben mit Lino gute Erfahrungen gemacht“, sagte Gertrud Eichinger (SPD). Sie betonte jedoch, dass ein Holzboden für eine andere Atmosphäre sorge: „Das ist ein anderer Raum. Kein Arbeitsraum, sondern hoffentlich ein Wohlfühlraum für die Schüler“, da sorge der passende Bodenbelag für ein anderes Gefühl. Das sah auch Kressirer so: „Ich bin für Holzboden in der Mensa, das muss sich ein Stück weit abheben.“

So entschied sich das Gremium am Ende mehrheitlich dafür, den Holzboden wie geplant beizubehalten.