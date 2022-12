Coaching in Finsing: Teures Energiesparen

Von: Veronika Macht

Das Bürgerhaus Eicherloh ist eines von zwei Gebäuden, die beim Energiecoaching intensiver unter die Lupe genommen wurden. © Vroni Macht

Ein Energiecoaching in Finsing hat gezeigt: Es gibt Einsparpotenziale in den kommunalen Liegenschaften, aber eine Umsetzung kostet mitunter viel Geld.

Finsing – Die Gemeinde Finsing hat sich voriges Jahr für das Förderprogramm zum „Energiecoaching Plus“ beworben – und den Zuschlag erhalten. Jetzt stellte Diplom-Physiker Peter Pospischil von der Energieagentur Chiemgau-Inn-Salzach im Umweltausschuss die Ergebnisse vor. Das Coaching wurde vom Bayerischen Wirtschaftsministerium mit 10 000 Euro bezuschusst. Ziel sei es, das Energiemanagement der Gemeinde ein Stück weit voranzubringen, so Bürgermeister Max Kressirer (WGE).

Pospischil habe dafür die kommunalen Liegenschaften untersucht – samt Haustechnik, Wärmeerzeuger und Erfassungsmöglichkeiten wie Wärmemengenzähler für ein späteres Monitoring. Solche Zähler sollte die Gemeinde in einigen Gebäuden wie dem Rathaus einbauen, lautete eine Empfehlung. Das Energiemonitoring wiederum sei wichtig, um relativ schnell auf Veränderungen reagieren zu können. Als Schwerpunkt des Coachings wurden zudem Bürger- und Feuerwehrhaus sowie Kindergarten, beides in Eicherloh, intensiver betrachtet.

Zum Bürgerhaus sagte Pospischil, dass es dort eine Öl- und eine Elektroheizung gebe, dazu verschiedenste Bauabschnitte unterschiedlicher Baujahre und somit „eine sehr breit gefächerte Situation auch von den Dämmwerten her“. Beim weiteren Vorgehen spiele auch die künftige Nutzung und Entwicklung des Hauses eine Rolle.

In Sachen Gesamtpotenzial hat der Experte mehrere Szenarien durchgespielt: die Sanierung der Gebäudehülle (im Wesentlichen die Wand im alten Bereich), den Ersatz der Ölheizung etwa durch Pellets, was technisch einfach möglich wäre, oder eine Kombination aus beidem. Bei Letzterem ergebe sich bei Primärenergiebedarf und CO2-Emissionen jeweils eine mögliche Ersparnis von bis zu 50 Prozent, beim Heizwärmebedarf um 30 Prozent.

Der Kindergarten sei mit einer Ölheizung aus dem Jahr 1997 bestückt. Eine Sanierung der Gebäudehülle sei hier „sehr in Frage zu stellen, weil es noch nicht so alt ist“. Prozentual sei deshalb allein dadurch „nicht so viel zu holen“. Bei der Heizung könne man gegebenenfalls in Richtung Wärmepumpe denken. Beides zusammen bringe zwar ein ordentliches Einsparpotenzial bei Energiebedarf und CO2-Emissionen. „Aber das Kosten-Nutzen-mäßig darzustellen, ist eher schwierig“, so der Experte.

Schwierig sei die Situation derzeit grundsätzlich: „Das Jahr hat sehr viel Neuigkeiten an Rahmenbedingungen aller Art im Energiebereich gebracht.“ Auch die Preise seien deutlich gestiegen: „Eine Umsetzung ist von der Notwendigkeit her dringender geworden, aber von den Kosten her nicht einfacher.“

Hinzu komme die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes, bei der noch vieles unklar sei. Der Entwurf halte als langfristiges Klimaziel eine Abkehr von Öl und Gas bis 2044/45 fest. Zudem solle ab 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben werden, und Heizungen mit fossilen Brennstoffen hätten ein festes Ablaufdatum. Es eile also, diese Themen anzupacken.

Die Förderlandschaft gehe derzeit klar in Richtung Wärmenetze und -pumpen. Diese oder Biomasse, etwa Pellets, nannte Pospischil als Alternative zu Öl und Gas. Fürs Bürgerhaus Eicherloh schlug er vor, noch heuer einen Förderantrag zu stellen. Dann habe man zwei Jahre lang Zeit, die Maßnahme umzusetzen – und falls nicht, vertue man sich nichts.

Eine Ertüchtigung der Gebäudehülle vom Bürgerhaus „kommt finanziell fast einem Neubau gleich“, sagte Kressirer. Günstiger könnte es sein, die alte Ölheizung durch eine neue zu ersetzen, um dann in 15/20 Jahren das Gebäude im Gesamten anzupacken. „Beim fossilen System zu bleiben und es nur zu erneuern, fände ich schade, aber sehr verständlich“, meinte Pospischil mit Blick auf die Kosten. Es sei jedoch nicht abzuschätzen, wie sich die Situation mit der Gesetzesnovelle entwickele: „Es ist so viel in der Diskussion, wo wir noch nicht wissen, wie es ausgeht.“

„Eine Ölheizung durch eine Ölheizung ersetzen – das geht mir fast zu weit“, sagte Umweltreferent Bernhard Faschinger (parteifrei). Wegen der Gebäudehülle blieben nicht viele Alternativen als zum Beispiel Pellets. Kressirer sagte, er habe nicht vor, „das Bürgerhaus für die nächsten Jahre zuzusperren“. Man müsse sich Gedanken machen: „Für mich geht es auch um das finanziell Machbare, selbst wenn es vielleicht ökologisch nicht der Burner und auch nicht die wünschenswerteste Lösung ist.“

vam