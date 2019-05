Die nächste Pipeline gibt Gas

Die nächste Pipeline durch den Landkreis gibt Gas: Das Unternehmen Open Grid Europe hat die Loopleitung Forchheim–Finsing in Betrieb genommen.

Finsing – Die Pipeline hat die Gemüter erhitzt, zu heftigen Diskussionen mit Landwirten geführt und beim Bau auch jede Menge richtigen Staub aufgewirbelt. Doch nun strömt das Gas, und das Gras wächst – im Sinne des Wortes – über die Sache.

„Mit den Rekultivierungsmaßnahmen sind wir gerade in der Nähe von Moosinning“, sagte Helmut Roloff, Unternehmenssprecher der Open Grid Europe GmbH (OGE), im Pressegespräch. Sechs Kilometer fehlen noch, die wetterabhängig in den kommenden Wochen abgedeckt werden. „Im Sommer sind wir fertig.“ Dann verraten nur noch gelbe Schilder, dass einen Meter tief unter der Erde das Gas mit einem Druck bis zu 100 bar durch kunststoffummantelte Stahlrohre schießt.

Die Rohre haben einen Durchmesser von einem Meter, der Stahl ist bis zu 18 Millimeter dick. Die neue Leitung besteht aus 18 Meter langen Segmenten, jedes wiegt acht Tonnen. Sie sind mit rund 4500 Schweißnähten verbunden, von denen jede einzelne vom TÜV abgenommen wurde. Die Röhre verbindet die Gas-Druckregel- und Messanlage Finsing mit der 77 Kilometer entfernten Station in Forchheim in der Hallertau. Damit ist der jüngste Abschnitt mit dem 62 Kilometer langen Teilstück Forchheim–Schwandorf verbunden, der bereits im Dezember in Betrieb genommen wurde.

Das neue Gashochdruckrohr liegt überwiegend parallel zu einer Leitung der Bayernets GmbH. „Loop“ nennen das die Fachleute. Festgelegt wurde diese Variante im Bundesnetzentwicklungsplan. Durch die stärkeren Leitungskapazitäten soll die Versorgungssicherheit vor allem in der Nord-Süd-Achse gewährleistet sein.

Im Sommer 2013 war Planungsbeginn, danach liefen die Genehmigungsverfahren. Im Januar 2018 startete der Bau der „LFF“, wie die Erbauer die „Leitung Finsing–Forchheim“ nennen, im März 2019 war die etwa 155 Millionen Euro teure Pipeline fertig. Im Mai nun wurde der Gashahn aufgedreht.

Das Gas kommt über Leitungen der Bayernets GmbH aus verschiedenen Speichern. Was sich hier schnell liest, brachte für die Bauleute einige zähe Herausforderungen mit sich. „Wir haben sechs Tunnelbauwerke errichtet“, erzählte Projektleiter Martin Höhner. Vor allem der 1,2 Kilometer lange Microtunnel unter der Donau verlangte den Planern einiges ab, nicht nur an Ingenieursleistung, sondern auch an Kosten. Hier durfte nämlich ein Naturschutzgebiet nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.

Oberbauleiter Dr. Lothar Pfeiffer erklärte, dass hier ein Start- und ein Endschacht gegraben werden mussten, von dem aus eine Stahlbetonröhre acht bis zehn Meter unter dem Flussbett vorangetrieben wurde. Die Röhre hat einen Außendurchmesser von 2,40 Meter. Dort hinein wird, auf Rollen gelagert, das eigentliche Gasrohr geschoben, der Raum zwischen den Wänden anschließend mit einer Spezialdämmung verfüllt. Kopfzerbrechen bereitete auch die 1000 Meter lange Isar-Unterquerung, wo zusätzlich 40 Meter Höhenunterschied überwunden werden mussten.

Die Hallertauer Hopfengärten wurden in Zusammenarbeit und Absprache mit Eigentümern und dem Verband der Hopfenbauern bewältigt – die Trassenbauer konnten nur im Winter ran, wenn nichts anwuchs oder reifte.

Eine kleine Überraschung gab es bei Pförring an der Donau: Hier entdeckte das von der OGE zusammengestellte Archäologenteam eine Römische Therme im Boden, die Stein für Stein abgegraben wurde. Das Team arbeitete schnell und gründlich: Einen Baustopp gab es nicht.