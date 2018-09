Geduldige Papierschöpfer

Aus alten Zeitungen, buntem Krepppapier und Wasser schufen die Kinder beim Finsinger Ferienprogramm ihr eigenes Papier.

Vorderes Finsingermoos – Ob als Briefpapier oder Verpackung für kleine Geschenke: Das Papier, das die Finsinger Ferienprogramm-Kinder geschöpft haben, eignet sich für vieles. Die bunten Blätter können ganz einfach hergestellt werden, wie Stephanie Kornblum (35) erklärte. Lediglich Geduld müssen die Papierschöpfer aufbringen.

Alte Zeitungen, buntes Krepppapier und Wasser sind die Grundlage für das spätere Schöpfen des Papiers. „Das wird einfach alles püriert“, erklärte die Buchhalterin. Dann durften die Kinder ihre Lieblingsfarbe in einen Eimer mit Wasser geben und vorsichtig mithilfe zweier Bilderrahmen das Papier herausschöpfen. Nachdem es vorsichtig auf einem dünnen Tuch abgelöst worden war, musste es nur noch trocknen.

In ihrer Freizeit bastelt Kornblum viel. Seit einigen Jahren bietet sie beim Ferienprogramm Bastelkurse an. Diesmal hat sie sich für das Schöpfen von Papier entschieden. Drei Gruppen hatten sich fleißig an die Arbeit gemacht. „Ich möchte mich vor allem herzlich bei der Elterninitiative bedanken, die das immer so toll organisiert“, so Kornblum.

Das braucht man

zum Papierschöpfen: alte Zeitungen, buntes Krepppapier, Wasser, einen normalen Bilderrahmen und einen Bilderrahmen bespannt mit Fliegengitter.

So wird’s gemacht:

Nachdem die Zeitung mit dem Krepppapier einer beliebigen Farbe und dem Wasser püriert wurde, etwas von der farbigen Masse in einen großen Eimer mit Wasser rühren. Die beiden Bilderrahmen aufeinanderdrücken, senkrecht in das Wasser tauchen und waagerecht wieder herausheben. Den Rahmen mit dem Gitter so auf ein Tuch legen, dass das Fliegengitter unten aufliegt, mit einem Schwamm überschüssiges Wasser abtupfen und die bunte Papiermasse vorsichtig ablösen, indem der Rahmen hin- und hergeschwenkt wird. Das Papier anschließend an der Wäscheleine trocknen und bei Bedarf bügeln.

Julia Adam