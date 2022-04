Feuerwehr Eicherloh unter bewährtem Kommando

Von: Friedbert Holz

Geehrte und Gewählte der Feuerwehr Eicherloh (erste Reihe, v. l.): 2. Kommandant Florian Grabmeier, Bürgermeister Max Kressirer, 1. Kommandant Dominik Halbritter, (zweite Reihe, v. l.) Vorsitzender Dieter Rath, 2. Vorsitzender Maximilian Rothkopf, Christian Albert, (dritte Reihe, v. l.) Monika Seidel, Thomas Suttner-Fussi, Stefan Zerndl und Matthias Spies. © Friedbert Holz

Die Feuerwehr Eicherloh hat ihre Kommandanten Dominik Halbritter und Florian Grabmeier bestätigt. Trotz der Pandemie-Jahre waren die Helfer stark gefordert.

Eicherloh – Die Freude war den rund 30 Feuerwehrleuten ins Gesicht geschrieben, die sich nach zweijähriger Corona-Pause wieder zu einer Jahreshauptversammlung im Bürgerhaus treffen konnten. Dabei standen nicht nur Berichte über die Aktivitäten in 2020 und 2021 auf der Tagesordnung, die Wehr bestätigte auch ihre Kommandanten Dominik Halbritter und Florian Grabmeier in ihren Ämtern. Zudem gab’s Ehrungen und Beförderungen.

„Auch wenn während der Pandemie Zusammentreffen kaum möglich waren, so gab es doch einiges zu tun“, bilanzierte Halbritter. Im vergangenen Jahr kam es zu 91 Einsätzen (2020: 63), 16 Technischen Hilfeleistungen (18) und zwölf Bränden (8), 63 Mal (35) rückten zudem die First Responder aus. Insgesamt leistete die Wehr 431 (260) Einsatzstunden. Auch Übungen und Ausbildungen standen an, bei 31 Terminen kam es zu 328 Übungsstunden.

Feuerwehr Eicherloh: 56 Aktive leisten Dienst

Insgesamt leisten in der Wehr 56 Aktive Dienst, darunter neun Frauen. „Die First-Responder-Einsätze hatten wir erst deutlich reduziert und bis heute ganz eingestellt“, so Halbritter, „denn wir mussten darauf achten, unsere Mannschaft nicht mit dem Virus bei Einsätzen in Privatwohnungen anzustecken“. Demnächst soll dieser Dienst aber wieder starten.

Auch soll die Eicherloher Wehr bald ein digitales Alarmierungssystem bekommen, und sie wartet sehnlich auf ein neues Tanklöschfahrzeug, nach Vorstellung der Truppe mit Allrad, Platz für sechs Feuerwehrleute und 3000 Litern Löschwasser an Bord. „Die Planung dafür steht, nun warten wir auf die Zuschussgenehmigung, danach folgt die Ausschreibung“, so der Kommandant.

Schriftführer Matthias Spies hatte in seinen Einsatzberichten viel Interessantes: Denn die örtliche Feuerwehr musste nicht nur zu Unfällen oder Sturm-Einsätzen ausrücken, es ging auch um Schadenbeseitigung an einer Gasleitung, um die Rettung eines Rehs auf einem zugefrorenen See, um die Sicherung eines Hubschrauber-Landeplatzes und auch um Feuer wegen eines angebrannten Essens. Selbst einige Fehlalarme waren zu bewältigen, aber auch freudige Ereignisse wie Hochzeiten und Geburtstage von Mitgliedern standen an.

Während Corona haben viele Feste gefehlt, um Geld einzunehmen

Auch die Jugendfeuerwehr scheint Spaß zu haben: Sechs Mädchen und acht Buben sind hier unter Führung von Monika Seidel aktiv. Sie hoffen darauf, bald wieder mehr üben und sich auch bei Freizeitaktivitäten treffen zu können. Seidel, gleichzeitig Kassierin, zeigte auch die Finanz-Situation der Wehr auf. So endete 2020 bei Einnahmen von rund 2400 Euro und Ausgaben von rund 6300 Euro mit einem Endstand von rund 14 900 Euro. 2021 war ebenfalls ein „schmales“ Jahr mit rund 5600 Euro Einnahmen und 10 600 Euro Ausgaben. Somit verfügt die Feuerwehr über knapp 10 000 Euro in ihrer Kasse.

„Uns haben viele Feste gefehlt, bei denen wir etwas Geld einnehmen können“, resümierte der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Dieter Rath. Noch sei die finanzielle Situation zufriedenstellend, immerhin habe man trotz Corona einen Maibaum aufgestellt und zusammen mit dem Kirchen-Patrozinium eine Fahrzeugweihe organisiert. Erst vor kurzem sie zudem eine Sammlung für Flüchtlinge aus der Ukraine sehr erfolgreich verlaufen, vor allem die Jugend habe sich dabei sehr engagiert (wir berichteten). Demnächst, so Rath, werde es auch wieder Veranstaltungen geben: am 26. Mai ein Fußballspiel gegen den Pfeifenclub, am 14. August ein Sommernachtsfest und tags darauf ein Oldtimer-Treffen.

Nach den Ehrungen und Beförderungen (siehe Textende) dankte Bürgermeister Max Kressirer allen Feuerwehrlern für ihren Einsatz: „Ihr seid eine gut geführte Truppe auf hohem Niveau.“ Und er kündigte an, demnächst zusammen mit der Finsinger Wehr eine Werbeaktion für junge Feuerwehrler zu starten. Außerdem sollen bekanntlich in der Gemeinde weitere Sirenen aufgestellt werden, um bei Katastrophen rechtzeitig alarmieren zu können.

In seiner Sitzung am Montagabend hat der Finsinger Gemeinderat die Kommandanten Halbritter und Grabmeier nach dem Bayerischen Feuerwehrgesetz bestätigt.

Ehrungen & Ernennungen bei der Feuerwehr Eicherloh

Für langjährigen aktiven Dienst wurden ausgezeichnet: Christian Albert (40 Jahre), Matthias Spies (30), Monika Seidel, Thomas Suttner-Fussi und Stefan Zerndl (je 25) sowie Dominik Halbritter (20). Geehrt für mehr als 30 Jahre im Amt des Gerätewarts wurde Alfred Teicht.

Zu Feuerwehr-Anwärterinnen wurden Anna Paulus, Melinda Seidel und Antonia Fischer ernannt, zu Oberfeuerwehrleuten Matthias Wolf, Andreas Rath und Jacqueline Eberherr, zum Hauptfeuerwehrmann Marcus Seidel, zum Löschmeister Matthias Junker und zum Ehrenkommandant Benedikt Spies.