Löschfahrzeug bereitet Eicherloher Feuerwehr Sorgen

Von: Raffael Scherer

Der Vorstand der Feuerwehr Eicherloh (hinten, v. l.): Kassierin Monika Seidel, Fähnrich Marcus Seidel, Schriftführer Matthias Spies und Gerätewart Robert Petermann sowie (vorne, v. l.) 2. Kommandant Florian Grabmeier, 1. Kommandant Dominik Halbritter, Vorsitzender Dieter Rath, Vize Florian Körner und Gerätewart Matthias Junker. © Raffael Scherer

Das Löschfahrzeug der Feuerwehr Eicherloh ist in die Jahre gekommen. Unter anderem ist die Heckpumpe defekt. Das bereitet der Wehr Sorgen. Der Verein ist unterdessen nach Corona im Aufwind.

Eicherloh – Dieter Rath wurde als Vorsitzender der Feuerwehr Eicherloh wiedergewählt, ebenso der Rest der Führungsriege. Lediglich der Posten des 2. Vorsitzenden musste in der Jahreshauptversammlung neu besetzt werden. Thema war dabei auch das in die Jahre gekommene Löschfahrzeug.

In seinem Jahresrückblick berichtete Rath, dass 2022 wieder mehr soziale Aktivitäten möglich gewesen seien, nachdem die Corona-Pandemie den Eicherlohern „ein bisschen eine Watsch’n gegeben hatte“. Er nannte das traditionelle Fußballspiel am Vatertag gegen den Pfeifen-Club, das Oldtimertreffen, das Sommernachtsfest und den sehr guten Steckerlfischverkauf. Schade sei es indes beim Kirchweihfest gewesen, als von den gebratenen Enten „viel übrig geblieben“ war. Da könne man diskutieren, ob sich der enorme Aufwand im Hinblick auf das eher magere Ergebnis lohne.

Die Fahnenabordnung war bei Gottesdiensten und Jubiläumsfeiern vertreten, freute sich der Vorsitzende berichten zu können. Und die spontane Sachspendensammelaktion für Geflüchtete aus der Ukraine habe gezeigt, dass auch ohne lange vorherige Planung auf die Eicherloher Feuerwehr Verlass sei.

Nach dem pandemiebedingten „Durchhänger“ könne der Verein dank der Veranstaltungen auch finanziell wieder „gut leben“, so Rath: Ausgaben in Höhe von gut 20 600 Euro standen Einnahmen von 23 800 Euro gegenüber.

Freilich war die Wehr mit ihren 51 Aktiven, neun davon Frauen, trotz einem kleinen Mitgliederschwund von fünf Mann wieder fleißig für ihre eigentliche Bestimmung unterwegs: 110 Einsätze hatte sie zu bewältigen, darunter ein Brand auf einem Bauernhof, der sich als kontrolliertes Abbrennen eines Igelhauses herausstellte, oder der Brand einer Dachgeschosswohnung, ausgelöst durch eine defekte Steckdose.

Bei Verkehrsunfällen halfen die Eicherloher beim Absichern des Unfallorts und beim Errichten von Straßensperren. Das Absichern von Hubschrauberlandeplätzen und die eine oder andere Kleintierrettung waren ebenso dabei. Neun Technische Hilfeleistungen, sieben Brände und eine Sicherheitswache sorgten mit den 93 First-Responder-Einsätzen für 683 Einsatzstunden. Im Jahr zuvor hatte es mit 91 Einsätzen und 431 Stunden noch etwas weniger zu tun gegeben.

Beim vielfach diskutierten maroden Löschfahrzeug, für das die Gemeinde bisher keine Neuanschaffung genehmigt hat (wir berichteten), gehe es derzeit eher zäh voran: Für die Reparaturkosten habe man noch kein Angebot einholen können, da Teile entweder nicht lieferbar seien oder die Lieferanten nicht sagen könnten, wann und zu welchem Preis sie diese bekommen, erklärte Kommandant Dominik Halbritter. „Es ist schwierig, weil das ist kein Auto, das ein oder zwei Jahre alt ist, sondern es hat bereits ein gewisses Alter.“

Bei der defekten Heckpumpe habe man bereits Wartungsarbeiten durchgeführt, man könne jedoch weiterhin nicht versichern, wann und ob sie funktioniert. Dementsprechend werde man bei zukünftigen Einsätzen von anderen Feuerwehren Verstärkung anfordern: „Wenn in Eicherloh ein Müllcontainer brennt, dann kommt automatisch eine zweite Feuerwehr dazu als reine Vorsichtsmaßnahme. Wir nehmen das Fahrzeug und die Pumpe weiter her, aber wenn sie ausfällt, fällt sie aus“, so Halbritter.

Bei der Suche nach neuen Standorten für Sirenen, damit flächendeckend alarmiert werden kann, habe man mehrere potenzielle Stellen beantragt, unter anderem auf dem Feuerwehrhaus. Nun werde von der Verwaltung Weiteres geprüft. Halbritter stellte zumindest die Anschaffung einer mobilen Sendeanlage für Fahrzeuge in Aussicht, mit deren Hilfe im Ernstfall sowohl Sirenen abgespielt, als auch Durchsagen an die Bevölkerung gemacht werden können: „Es muss ja nicht immer gleich Kriegsgeschehen sein, sondern es kann auch beim Trinkwasser oder bei Bränden helfen, dass die Leute wissen, was los ist und wie sie sich zu verhalten haben.“

Bürgermeister Max Kressirer bedankte sich ausgiebig bei allen Aktiven, besonders bei Rath, der die Truppe „bei Laune und zusammen hält“. Beim Einsatzfahrzeug heiße es weiterhin erst einmal warten, und wegen der defekten Pumpe brauche es einen neuen Prüfungstermin. „Aber ich finde es super, dass ihr trotzdem damit ausrückt. Wenn es geht, dann geht’s. Wenn nicht, dann eben nicht“, so Kressirer. Bezüglich der Sirenen sei vom Katastrophenschutz derzeit kein Geld verfügbar. Sobald es wieder Fördertöpfe gebe, sei die Gemeinde voll dahinter.

Bei der Neuwahl des Vorstands kandidierte 2. Vorsitzender Maximilian Rothkopf nach neun Jahren nicht mehr. Er bekam als Dank einen Thermengutschein. Rath wurde erneut einstimmig zum Vorsitzenden gewählt, Rothkopfs Amt übernimmt Florian Körner. Schriftführer bleibt Matthias Spies, Kassierin Monika Seidel. Anton Schnalke und Thomas Suttner-Fussi wurden als Revisoren wiedergewählt, Fähnrich bleibt Marcus Seidel.