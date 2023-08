150 Jahre Feuerwehr Finsing: Viel mehr als die Retter in der Not

Ihr 150-jähriges Bestehen feiert die Feuerwehr Finsing mit einem Festwochenende, das am Donnerstag, 7. September, beginnt. Die Feuerwehrler freuen sich schon auf Kabarett, Bieranstich, Weinfest und den großen Festsonntag. © Feuerwehr Finsing

Die Feuerwehr Finsing feiert ihr 150-jähriges Bestehen. Von 7. bis 10. September findet das Festwochenende statt.

Finsing – Sie sind da, wenn’s brennt – im wahrsten Sinne des Wortes. Seit nunmehr 150 Jahren sorgen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Finsing für Hilfe, wo sie gebraucht wird. Das soll im September gebührend gefeiert werden.

Seit dem 28. September 1873 setzen sich die Aktiven der Finsinger Feuerwehr für den Schutz und die Sicherheit der Bürger ein. Wie es in der Festschrift zur 150-Jahr-Feier heißt, habe in Bayern ein regelrechter Wetteifer bei der Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr geherrscht, um den in Not geratenen Mitbürgern tatkräftig helfen zu können.

Auch 90 Finsinger Bürger entschlossen sich dazu, eine Feuerwehr zu gründen und im damals lediglich 600 Einwohner großen Finsing Hilfe zu leisten, wo sie benötigt wird. Wer die Gründung damals federführend in die Wege geleitet hat, ist nicht bekannt.

Mit 110 Meter langem Schlauchmaterial bekämpften die frischgebackenen Feuerwehrler fortan alle Brände so gut wie möglich. Über die Jahre hinweg stellten sie sich immer wieder neuen Herausforderungen – vom durch eine Dreschmaschine ausgelösten Brand im Dezember 1943 über einen von der Behelfsbrücke in den Mittler-Isar-Kanal in Neufinsing abgestürzten Bus 1951 bis hin zu einem unterirdischen Torfbrand 1952 – und entwickelten sich entsprechend weiter. Inzwischen sind die Aktiven für Einsätze aller Art gerüstet.

Die erste Fahnenweihe der Freiwilligen Feuerwehr Finsing hat bereits im Jahr 1907 stattgefunden. 1956 wurde dann die zweite Fahne geweiht. © Feuerwehr Finsing

Seit dem Bau der Ölpipeline durch das Finsinger Gemeindegebiet zum Münchner Flughafen im Jahr 1992 verfügen sie zusätzlich über ein Schlauchrettungsboot, um im Ernstfall Ölsperren am Kraftwerk in Neufinsing anbringen zu können. Schnell weiterentwickelt hat sich die Feuerwehr auch in den darauffolgenden Jahren. Nachdem 1994 der Startschuss für die Jugendfeuerwehr gefallen war, konnten die Finsinger 1995 das neue Gerätehaus einweihen, das bis heute genutzt wird.

Derzeit werden die Aktiven durchschnittlich zu 45 Einsätzen pro Jahr gerufen. „Davon haben wir überwiegend technische Hilfeleistungen“, erklärt Martin Kneißl, der sich seit 2021 als Kommandant engagiert. In jährlich mehr als 30 Übungen bereiten sich die Feuerwehrler zudem auf alle Eventualitäten vor. „Wir üben natürlich die ganze Bandbreite, technische Hilfeleistungen, Brände und so weiter.“

Daneben absolvieren die Freiwilligen in regelmäßigen Abständen auch spezielle Leistungsabzeichen. „Hier werden auch die ganzen Grundvoraussetzungen und vor allem die Schnelligkeit bei den Einsätzen trainiert“, begründet Kneißl.

Ihm ist bewusst, dass seine Kameraden immer wieder großen Belastungen ausgesetzt sind: „Unfälle sind für uns alle immer herausfordernd. Vor allem wenn wir zur Osttangente gerufen werden, handelt es sich meist um schlimmere Ereignisse.“ Dennoch geben die Feuerwehrmänner und -frauen alles.

Auch zum 100-jährigen Bestehen, das im Jahr 1975 gefeiert wurde, hat die Feuerwehr einen Festtag mit Umzug organisiert. Und man stellte sich freilich zu einem Gruppenfoto auf. © Feuerwehr Finsing

Längst handelt es sich bei der Freiwilligen Feuerwehr Finsing zudem um mehr als um die Retter in der Not. Für das Dorfleben und die Gemeinschaft spielt die Organisation inzwischen eine wichtige Rolle. „Die Feuerwehr nimmt auch unter den Vereinen im Finsinger Leben ihren Platz ein und hat seit jeher Kameradschaft und Zusammengehörigkeitsgefühl großgeschrieben“, so Kneißl.

57 aktive und 30 passive Mitglieder engagieren sich aktuell bei der Feuerwehr, elf Mädchen und Buben in der Jugendfeuerwehr. „Unsere größte Herausforderung für die kommende Zeit wird sein, die Motivation aller beizubehalten und auch in den nächsten Jahren die Führungsriege immer wieder so auszurichten, dass wir genügend Freiwillige haben, die den Feuerwehrdienst gerne leisten“, sagt Vorsitzender Andreas Wimmer und begründet: „Es ist ja immer häufiger zu lesen, dass Kommandantenstellen nicht mehr besetzt werden können. Das liegt daran, dass die Verantwortung und die Aufgaben immer mehr und vielfältiger werden. Wir müssen ein Auge darauf haben, dass niemand überfordert wird und so der Spaß an der Sache verloren geht.“ Wimmer ist überzeugt: „Unsere Aufgabe ist es, genau das weiterzuführen, was vor 150 Jahren begonnen wurde.“

Doch nun soll in Finsing erst einmal ordentlich gefeiert werden. Am Donnerstag, 7. September, läutet Kabarettist Wolfgang Krebs mit seinem Programm „Vergelt’s Gott“ die Festtage im Stadl am Neuchinger Weg ein. Tickets gibt es im Vorverkauf im Getränkecenter Finsing, in der Rathausapotheke in Neufinsing und bei SP Friseure in Markt Schwaben für jeweils 31,50 Euro. Einlass ist um 18 Uhr, das Programm beginnt um 20 Uhr.

Künstler aus der Region wie der Reithofener Zwoagsang, der Kinderchor Finsing und der Männergesangverein Lyra gestalten den Humoristischen Bieranstich am Freitag, 8. September, ab 18 Uhr. Weinliebhaber kommen beim Weinfest am Samstag, 9. September, auf ihre Kosten. Für Unterhaltung sorgt die Band Bast scho. Ihren Abschluss findet die Festwoche am Sonntag, 10. September, beim Festtag. Bereits ab 8 Uhr werden die Vereine empfangen. Um 10 Uhr folgt ein Festgottesdienst. Nach dem gemeinsamen Mittagessen um 12 Uhr beginnt der Festzug durch Finsing um 14 Uhr.

Julia Adam