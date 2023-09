„Feuerwehr und Gott sind immer erreichbar“

Von: Henry Dinger

Den Festgottesdient zelbrierte Finsings Pfarrer Norbert Joschko (Foto links; r.), der in einer Predigt die Gemeinsamkeiten von Gott und der Feuerwehr herausstellte. © Henry Dinger

Gut 30 Vereine waren beim großen Kirchenzug anlässlich der 150-Jahrfeier der Feuerwehr Finsing dabei.

Finsing – Als Gäste kamen viele Feuerwehren aus den Landkreisen Erding und Ebersberg, aber auch Burschen-, Gesang-, Schützen- und Trachtenvereine waren mit dabei und boten ein prächtiges, farbenfrohes Bild.

In zwei Abteilungen formiert, zogen die Männer, Frauen und Kinder vom Stadl am Neuchinger Weg zum Pfarrgarten neben der Kirche. Musikalisch begleitet wurde der Zug von den Blaskapellen Finsing und Gelting. Bevor Pfarrer Norbert Joschko mit dem Gottesdienst begann, begrüßte Feuerwehr-Vorsitzender Andreas Wimmer die Ehrengäste, zu denen neben Landrat Martin Bayerstorfer als Schirmherr auch Finsings Bürgermeister Max Kressirer gehörte.

Wimmer dankte Joschko vor allem für dessen Bereitschaft, den Gottesdienst zu zelebrieren, obwohl sein Bruder zeitgleich seinen 60. Geburtstag feierte. Der Pfarrer teilte aber augenzwinkernd mit, dass die Feuerwehr Finsing wichtiger sei und Dienst vor Familie gehe. In seiner Predigt brachte Joschko die Wehr unter anderem in Zusammenhang mit Gott. Die Feuerwehr sei nämlich ebenfalls rund um die Uhr erreichbar. Während man bei ihr allerdings die 112 wählen müsse, um Hilfe zu bekommen, sei es bei Gott das Gebet. Beide hätten zudem mit Feuer und Wasser zu tun. Während die Wehr damit lösche, komme das Wasser auch im Kirchenjahr öfter vor, meinte Joschko, und nannte die Taufe als Beispiel.

Ein farbenfrohes Bild: Der Festzug (Foto oben), der von den Blaskapellen Finsing und Gelting begleitet wurden, marschierte in zwei Abteilungen vom Stadl zum Pfarrgarten. © Henry Dinger

In den Fürbitten der Feuerwehrler ging es um „Kraft und Ausdauer, um auch die nächsten Einsätze meistern zu können“, und „gute verlässliche Zusammenarbeit“. Es ging aber auch um den Dank an Arbeitskollegen, die durch ihre Unterstützung zu der Zeit, in der die Kameraden im Einsatz sind, Arbeit mitleisten und damit ebenfalls unterstützen. Auch die Kraft, „den Misserfolg und die Ohnmacht“ bei erfolglosen Rettungseinsätzen verarbeiten zu können „und die Hilflosigkeit auszuhalten“, wurde in den Fürbitten gewünscht.

Ein wohl brennendes Problem benannte Nachwuchs-Kameradin Magdalena. „Wie in anderen Bereichen gestaltete es sich auch in der Feuerwehr immer schwieriger, junge Menschen für den Dienst an der Allgemeinheit zu gewinnen“. Sie wünsche sich, dass die Jugend die Bereitschaft bekomme, sich in eine Gemeinschaft einzubringen.

Vorsitzender Wimmer dankte am Ende des Gottesdienstes allen, die das dreitägige Fest durch ihre Mithilfe ermöglicht haben, vor allem jenen, die kurzfristig eine Aufgabe übernehmen konnten. Dabei richtete Wimmer auch das Wort an Bürgermeister Kressirer und den Bauhof, die die Feuerwehr auch oft kurzfristig unterstützen. Im Anschluss setzten sich die Züge wieder in Richtung Festzelt in Bewegung, wo das Mittagessen wartete.