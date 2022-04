Bauanträge statt Pillen und Salben

Von: Veronika Macht

Willkommen im neuen Bauamt (v. r.): Finsings Bürgermeister Max Kressirer mit Bauamtsleiter Patryk Kitel und dem Team mit Sabrina Horneck, Pascal Schneider und Maximilian Rothkopf in den neuen Räumen. © Gemeinde Finsing

Das Bauamt der Gemeinde Finsing ist in die Räume der ehemaligen Rathaus-Apotheke eingezogen.

Neufinsing – In den Räumen der ehemaligen Rathaus-Apotheke in Neufinsing werden Bürgerinnen und Bürger wieder bedient. „Allerdings nicht mit Aspirin, Ibuprofen oder Schüssler-Salzen“, wie die Gemeinde Finsing mitteilt. Seit dem Umzug der Apotheke im Sommer 2020 in die neue Ortsmitte stand der Geschäftsraum im Erdgeschoss des Rathauses leer. Nun sind dort wieder Telefonklingeln, Stimmengewirr und Tastaturgeklimper zu hören: Das Bauamt der Gemeinde Finsing ist eingezogen.

Im neu renovierten Büro bildet ein Tresen gemeinsam mit sogenannten Baffles einen kleinen Empfangsbereich. Baffles sind stoffbespannte Absorberplatten, die über Stahlseile an Decke und Boden fixiert sind. Bauanträge wandern künftig direkt über den Tresen. Um ihn gehen die Besucher bei Bedarf herum, um ihr Anliegen mit dem Personal am Arbeitsplatz zu besprechen. „Sensible Themen werden in einem separaten Besprechungsraum abseits des offenen Büros geklärt“, teilt die Gemeinde mit.

Im Sommer 2021 wurde die Baugenehmigung für die Nutzungsänderung der ehemaligen Apotheke in Verwaltungsbüros erteilt. Gleich im Anschluss wurden Boden und Decke erneuert, neu sind außerdem Beleuchtung, Wandfarbe und Möbel. Eine Trockenbauwand teilt einen Kopierraum für Plotter, Drucker und Bürobedarf ab. Alle Aufträge wurden laut Gemeinde an regionale Firmen vergeben, die Kosten für den Umbau liegen insgesamt bei rund 75 000 Euro.

„Was mit dem alten Bauamt im 2. Obergeschoss im Rathausturm geschieht, ist noch nicht klar“, erklärt Bürgermeister Max Kressirer. Sehr wahrscheinlich werden aber wieder Arbeitsplätze entstehen, denn die Gemeinde Finsing sei auf Wachstumskurs, und dementsprechend werde die Mitarbeiterzahl im Rathaus langsam, aber stetig steigen.

„Allerdings“, so räumt der Bürgermeister ein, „ist die fehlende Barrierefreiheit im Turm ein entscheidender Nachteil“. Für das Bauamt habe man dies mit dem Umzug zufriedenstellend lösen können.

