Beim Energiesparen sind die Finsinger Vereine voll dabei

Von: Veronika Macht

Teilen

500 000 Euro mehr für Strom – das blüht der Gemeinde Finsing für ihre Liegenschaften angesichts gestiegener Energiepreise. Vereine, welche die Gebäude nutzen, sind deshalb angehalten, ihren Verbrauch zu reduzieren (Symbolbild). © Uli Deck/dpa

500 000 Euro mehr für Strom – das blüht der Gemeinde Finsing für ihre Liegenschaften angesichts gestiegener Energiepreise. Vereine, welche die Gebäude nutzen, sind deshalb angehalten, ihren Verbrauch zu reduzieren.

Finsing – Das haben sie bislang auch sehr gut gemacht, erklärte Bürgermeister Max Kressirer (WGE) im Gemeinderat: Bei Temperaturmessungen habe man festgestellt, dass 90 Prozent die Temperatur tatsächlich zurückgeschraubt hätten. Kressirer berichtete zudem von Gesprächen mit den Vereinsvorständen, die sehr positiv verlaufen seien: „Es ist großes Verständnis da.“ Auch habe man im Rathaus die vorgeschriebene Temperatur von 19 Grad umgesetzt, so der Bürgermeister weiter.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.

Bezüglich der Bürger- und Feuerwehrhäuser in Finsing und Eicherloh habe man sich bei der Nachbarkommune Moosinning erkundigt, die in Eichenried eine ähnliche Konstellation habe. Dort sei die Temperatur in der Fahrzeughalle schon immer auf sieben Grad begrenzt. In Finsing und Eicherloh waren es bislang 18 Grad, jetzt will man aber auch hier nur noch sieben Grad zulassen.

Die Vereine sollen die gesetzlichen Regelungen zudem schriftlich erhalten und so ausführlich darüber informiert werden. „Wir müssen einfach schauen, wie wir rumkommen, denn die 500 000 Euro schränken unseren Handlungsspielraum schon sehr ein“, sagte Kressirer. Immerhin hoffe man auf die Strompreisbremse, wodurch diese Summe auf 250 000 bis 300 000 Euro sinken könnte.

Und eine weitere gute Nachricht konnte Kressirer verkünden: Wie berichtet, hatte die Gemeinde im Herbst für den Heizstrom gar kein Angebot bekommen. „Jetzt schaut es für uns so schlecht nicht aus“, meinte der Bürgermeister. Geschäftsleiter Helmut Fryba erklärte, dass man für drei Jahre Angebote eingeholt habe. Das günstigste sei von Erdgas Südbayern gekommen: ein Nettoarbeitspreis von 40,7 Cent je Kilowattstunde fürs nächste Jahr, für 2024 dann 29,3 Cent und für 2025 nur noch knapp 21,4 Cent. Hinzu kommen noch Netzentgelte, Umlagen und Steuern.

Der Zuschlag wurde laut dem Geschäftsleiter gleich für alle drei angesprochenen Jahre erteilt. „Scheinbar haben wir jetzt eine deutlich bessere Zeit erwischt als bei der Ausschreibungsfrist für den allgemeinen Strom im Herbst“, meinte Fryba und ergänzte, dass man froh sei, nicht in die Ersatzversorgung zu fallen, denn das wäre die teuerste Form des Stroms gewesen. vam