Finsing beschränkt die Parkzeit

Das Auto vor dem ehemaligen Sport- und Jugendheim in Neufinsing abzustellen, soll in Zukunft nicht mehr möglich sein. © Julia adam

Neue Regelungen am Sport- und Jugendheim, bei der Kirche und bei der ehemaligen Sparkasse: Die Gemeinde Finsing hat dort das Parken neu geregelt.

Finsing – Bei einigen Stellplätzen im Finsinger Gemeindegebiet muss in Zukunft genauer auf Beschilderungen geachtet werden. Der Gemeinderat hat unter anderem für neue Regelungen an der Kirche und am Sportgelände gesorgt. Daneben war auch eine Einbahnstraßenregelung auf dem St.-Quirin-Weg in Finsing Thema.

„Im Gemeinderat gab es mal die Anregung, dass man hier eine Einbahnstraße machen könnte. Das wäre hinsichtlich der Gegebenheiten dort durchaus möglich“, erklärt Bürgermeister Max Kressirer (WGE). Letztendlich hat man davon jedoch abgesehen. Wie berichtet, wollte die Kommune vor einer Entscheidung die Anwohner um ihre Meinung bitten. „Sie haben auf diesen Vorschlag durchweg skeptisch reagiert und keine Notwendigkeit gesehen“, sagt Kressirer.

Änderungen gibt es dafür einige, was die Stellplätze im Gemeindegebiet betrifft. So sollen die vor der Kirche in Finsing künftig konsequenter für Kirchen- und Friedhofsbesucher freigehalten werden. „Hier haben wir eigentlich öffentliche Parkplätze, die der Kirche dienen. Bislang wurden diese aber sehr häufig von Anwohnern genutzt“, erklärt Kressirer. Nun soll eine Halteverbotszone eingerichtet werden, auf der in gekennzeichneten Flächen zwischen 6 und 22 Uhr für zwei Stunden geparkt werden darf. Zudem wird die Geschwindigkeit um die Kirche auf 30 km/h beschränkt.

Klar geregelt wird auch die Parksituation beim Sportplatz am Buchenweg sein. Hier sollen die Stellplätze, die über den Buchenweg erschlossen sind, dem Kindergarten sowie dem ehemaligen Sport- und Jugendheim dienen, welches ab sofort Bürgerhaus genannt wird. „Vorne haben wir einige Stellplätze, die für den Hol- und Bringservice am Kindergarten gedacht sind. Hier darf in Zukunft zwischen 6 und 18 Uhr für 30 Minuten mit Parkscheibe geparkt werden. Von 18 bis 6 Uhr kann man hier ganz normal parken“, erklärt Kressirer. Die weiteren Stellplätze vor dem Bürgerhaus sollen dessen Besuchern zur Verfügung stehen. Die dortige Tribüne und die Fußballplätze sollen in Zukunft ausschließlich über das Steinfeld angefahren werden.

Die Parkdauer beschränkt hat der Gemeinderat zudem am ehemaligen Sparkassengebäude in Neufinsing. Hier stehen ab sofort an der Vorderseite zwei Stellplätze für Kurzzeit-Parker für 30 Minuten zur Verfügung, der Rest ist vermietet. Die Stellplätze an der Rückseite sind den Anwohnern vorbehalten. Seitlich an der Birkenstraße werden drei Stellplätze mit jeweils vier Stunden Parkdauer gekennzeichnet.

