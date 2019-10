Schulbus-Drängelei an Rathaus-Haltestelle

Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer beschäftigt die Finsinger. Das wurde in der Bürgerversammlung im Gasthaus Faltermaier in Eicherloh deutlich. Gleich drei Bürger äußerten Bedenken bezüglich der Sicherheit an einigen Stellen im Gemeindegebiet.

Neufinsing – So sorgt sich Hans-Rudolf Suhre um die Sicherheit der Finsinger Schüler. Kritische Situationen beobachtet Suhre immer häufiger an der Bushaltestelle am Rathausplatz. Da der Bus morgens schon relativ voll an der Haltestelle ankomme, drängeln die Schüler, wie er berichtete. Der Busfahrer müsse sich extrem langsam in die Busbucht vortasten, teilweise herrsche nahezu Bauchkontakt zwischen Schülern und Fahrzeug.

Zudem engagiert sich Suhre, ehemals Leiter des Staatlichen Schulamtes in Erding, als Verkehrshelfer an der Kreuzung zwischen der Erdinger und Münchner Straße sowie der Hauptstraße in Neufinsing. Ein Problem sieht er dabei nicht beim Verhalten von Kindern oder Eltern. „Diese sind wirklich vorbildlich“, betonte Suhre vor mehr als 100 anwesenden Bürgern. Die Gefahrensituationen, die er immer wieder beobachten müsse, entstünden vor allem durch die Abbieger auf die Hauptstraße.

Schaltet die Ampel für Fahrzeuge auf Rot, kommt für Fußgänger sehr schnell Grün

So werde etwa noch einmal „bewusst Gas gegeben, wenn die Ampel schon auf Rot steht und Kinder am Rand warten“, bedauerte er. Das Problem an der Sache: „Wenn die Ampel für die Fahrzeuge auf Rot schaltet, kommt für die Fußgänger sehr schnell das grüne Signal.“ Diese Überschneidung sei eine große Gefahr für alle Fußgänger – nicht nur für die Schüler.

Um Hilfe in der Markt Schwabener Straße, wo sehr schnell gefahren werde, bat Matthias Birnkammer. Schon in den vergangenen beiden Bürgerversammlungen hatte er nach Geschwindigkeitsmessungen gefragt. „Das Gerät war mal ein paar Tage da gestanden und dann nicht mehr. Das einzige, was es gebracht hat, ist, dass wir jetzt wissen, dass wirklich zu schnell gefahren wird“, bedauerte er und stellte deshalb den Antrag, ein zweites Messgerät zu kaufen, um es länger an einer Stelle stehen lassen zu können.

VCD-Mann kritisiert: Kein durchgängiger Radweg nach Neufinsing

Der Radverkehr hingegen beschäftigt Michael Grindmayer. Er ist 2. Kreisvorsitzender des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) und lebt in der Finsinger Au. Von dort aus gibt es jedoch keinen durchgängigen Radweg nach Neufinsing.

Am Ortseingang nach Finsing sei ohnehin wenig Platz. Die Radfahrer würden dort jedoch zu allem Überfluss vom Radweg auf die Straße geleitet. Nachdem zwischendurch wieder kurz die Möglichkeit bestehe, einen Radweg zu nutzen, höre dieser jedoch bald wieder auf. Ein durchgängiger Weg sei für Kinder wie Erwachsene deutlich sicherer, erklärte Grindmayer.

Behandelt werden sollen die genannten Punkte in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen, versprach Bürgermeister Max Kressirer (WGE). Die Radweg-Problematik in Finsing werde man wahrscheinlich im Rahmen der Dorferneuerung in Angriff nehmen, so Kressirer.

