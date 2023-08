Finsings Bürgermeister im Interview: „Man hat auch ein Leben abseits der Politik“

Dieses Bild der Ortsmitte Neufinsing steht in Max Kressirers Büro im Rathaus. Das Projekt war für ihn die größte Herausforderung in seiner bisherigen Amtszeit.

Halbzeit-Bilanz zwischen den Kommunalwahlen

Von Veronika Macht schließen

Wie ist die erste Hälfte der aktuellen Amtszeit gelaufen? Was wurde seit Mai 2020 alles erreicht? Und tritt er nochmal an? Diese und weitere Fragen beantwortet Finsings Bürgermeister Max Kressirer im Interview.

Finsing – Die erste Hälfte der aktuellen Legislaturperiode ist vorbei. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation: Die Bürgermeister und ihre Gemeinderäte hatten keine leichten drei Jahre. Zeit für eine Halbzeit-Bilanz. Heute: Finsings Bürgermeister Max Kressirer (59, WGE).

Herr Kressirer, wie ist die erste Hälfte Ihrer aktuellen Amtszeit gelaufen?

Ich bin mit den letzten Jahren eigentlich zufrieden. Wir haben in den vergangenen drei Jahren richtig Gas gegeben, wirtschaftlich hat’s das noch hergegeben – oder zumindest fast.

Was wurde seit Beginn der Wahlperiode 2020 alles erreicht?

Wir haben eine Vielzahl an Projekten für die Bürger umgesetzt. Unser Ziel als Gemeinde ist es, dass Angebote für Familien da sind, die sie brauchen, um ihr Familienleben selbstständig und eigenständig organisieren zu können. Das fängt bei Krippe und Kindergarten an, geht über die Schule und auch Radwege bis hin zum Seniorenheim und zur Bestattung.

Stichwort Kindergarten: Vielerorts fehlen Betreuungsplätze. Wie ist Finsing da aufgestellt?

Wir sind da sehr gut aufgestellt. Wir bringen bisher alle unsere Kinder unter, wir haben einen tollen Träger mit einem vielschichtigen Angebot, aber wir haben kein Defizit. Dabei haben wir auch immer viel Geld in unsere Kinderbetreuungseinrichtungen investiert.

Zuletzt ins Kinderhaus Zur Sonnwend, und jetzt steht die Erweiterung der Schule an.

Richtig. Der Kindergarten Zur Sonnwend wurde erweitert und umgebaut, es ist jetzt ein neungruppiges Haus mit angepasster Mensa. Außerdem haben wir eine Naturkindergarten-Gruppe eröffnet. Die Schule wird ebenfalls vergrößert, mit einem Volumen von 12,3 Millionen Euro ist es die größte Einzelmaßnahme in der Gemeinde.

Welche Projekte gab es sonst noch?

Wir haben das Baugebiet Wiesenweg auf den Weg gebracht, Rad- und Gehwege gebaut, den Breitbandausbau vorangetrieben, die Wasserversorgung ertüchtigt, und es wurden zwei Mobilfunkmasten aufgestellt – das war ein großes Wahlkampfthema besonders in Eicherloh.

Welche Projekte wollen Sie bis Ende der Wahlperiode noch anstoßen?

Ich hoffe, beim Hochwasserschutz in Finsing wenigstens noch die Weichen stellen zu können. Das Thema beschäftigt mich, seit ich 1996 in den Gemeinderat gewählt wurde. Es wird nun Gespräche mit den betroffenen Grundstückseigentümern geben, und ein Planungsbüro wurde beauftragt. Auch der Neubau des Hochbehälters steht auf der Agenda, ebenso der Geh- und Radweg nach Eicherloh.

Wie ist da der aktuelle Stand?

Das ist der dritte Geh- und Radweg, den ich in meiner Amtszeit verhandele. Hier fehlen derzeit von 27 Grundstücken noch drei. Die Zielsetzung ist klar: Alle Bürger sollen die wichtige Infrastruktur nutzen können, die wir in Neufinsing haben – auch mit dem Fahrrad. Ein sicheres Radwegenetz ist wichtig. Allgemein haben wir planerisch sehr viel Vorarbeit geleistet. Letztendlich entscheiden werden aber die Gremien, die kommen.

Wollen Sie denen als Bürgermeister noch angehören – sprich: Kandidieren Sie noch einmal?

Ich werde nicht mehr antreten. Es waren dann wunderbare 18 Jahre mit sehr viel Entwicklung in der Gemeinde. Ich denke, in der Kommunalpolitik hat man die größte Möglichkeit, sein eigenes Lebensumfeld mitzugestalten. Aber es ist oft auch schwierig, weil man so nah an den Bürgern dran ist. Ein neuer Bürgermeister hat sicher wieder einen neuen Zugang zu den Leuten, wobei ich nur mit sehr wenigen Probleme hatte. Es macht auch immer noch Spaß, aber irgendwann ist Zeit aufzuhören. Man hat ja auch noch ein Leben abseits der Politik.

Im Finsinger Gemeinderat sind sieben Gruppierungen vertreten – wie läuft die Zusammenarbeit?

Allgemein ist die Zusammenarbeit gut. Nur kurz vor einer Wahl wird es immer sehr schwierig, und das bleibt es, bis die Nachwehen der Wahl vorbei ist.

Die Gemeinde Finsing fährt seit einiger Zeit einen harten Sparkurs.

Wir hatten ursprünglich Projekte für 72 Millionen Euro auf der Agenda. Die haben wir auf 40 Millionen Euro zusammengestrichen, jetzt sind wir bei 30 Millionen Euro – und das wird immer noch nicht gehen. Jetzt muss man innezuhalten und hoffen, dass es bald wieder bergauf geht. Die nächsten Jahre werden nicht lustig, aber ich hoffe, dass dann wieder Licht am Horizont zu sehen ist.

Bis dahin bleibt einiges auf der Strecke.

Leider, aber ich froh, dass wir eine gewisse Haushaltsdisziplin im Gemeinderat haben. Wir müssen handlungsfähig bleiben, und wer sich jetzt nicht einschränkt, der kommt in zwei, drei Jahren nicht mehr auf die Füße. Trotzdem hat der Gemeinderat vieles auf dem Gleis gelassen, zum Beispiel die Dorferneuerung samt Regenwasserkanalisation. Dafür rechnen wir mit gut acht Millionen Euro, wobei wir derzeit regelmäßig steuern müssen, wofür das Geld reicht. Die energetische Sanierung des Kindergartens in Eicherloh, der Teilneubau des dortigen Bürgerhauses, die Ertüchtigung des Bauhofs und ein Neubau des Sport- und Jugendheims in Neufinsing hingegen wurden geschoben.

Die Energie ist derzeit ein heißes Eisen. Wie ist die Gemeinde da aufgestellt?

Ich denke relativ gut. Unser Seniorenheim ist mit einem Blockheizkraftwerk und einer Wärmepumpe ausgestattet, die Schule wird mit Biogas beheizt, die Kindergärten mit Grundwasserwärme, und das Rathaus hat schon seit 1987 eine Wärmepumpe. Aktuell wird hier die Heizungsanlage mit Wärmepumpen erneuert.

Aber das Bürgerhaus in Eicherloh soll eine neue Ölheizung bekommen. Wie passt das zusammen?

Das wurde im Gemeinderat kontrovers diskutiert. Auch der Kindergarten in Eicherloh bekommt schon im August eine neue Ölheizung. Man muss es aber so sehen: Weil mittelfristig finanziell keine energetische Sanierung möglich ist, kaufen wir uns Zeit mit einem Heizungssystem, das zwar verpönt ist, aber dank neuer Technik die Emissionen um mindestens 20 Prozent reduziert.

Sie sind seit 2008 Bürgermeister. Was war die größte Herausforderung für Sie?

Eindeutig die neue Ortsmitte. Ich habe das Projekt zwölf Jahre lang begleitet, die Fertigstellung 2020 war ein Highlight für mich. Es hat einen wesentlichen Teil meiner Amtszeit eingenommen, und es war nicht immer einfach. Es gab viel Gegenwehr, bis hin zum Bürgerentscheid – aber heute will die Ortsmitte keiner mehr hergeben. Doch wir haben die Gemeinde damit für die Zukunft ausgerichtet mit einem vielfältigen Angebot für Leben, Arbeiten, Einkaufen und Gesundheit an einem Ort.