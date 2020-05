Dieter Heilmair: Vom Herausforderer zum Rathaus-Vize

Dieter Heilmair (CSU) hat den bisherigen Vize-Bürgermeister von Finsing, Andreas Wimmer (FWF), von diesem Posten verdrängt. Wimmer wiederum wurde 3. Rathauschef - und siegte damit wiederum gegen Gertrud Eichinger (SPD).

Finsing– In der Stichwahl hatte es nicht zum Bürgermeister gereicht, jetzt aber zum Rathaus-Vize: Dieter Heilmair (CSU) wurde in der konstituierenden Sitzung am Montagabend in der Turnhalle der Finsinger Grund- und Mittelschule zum Stellvertreter von Bürgermeister Max Kressirer (WGE) gewählt.

Diese Wahl fiel deutlich aus. Heilmair setzte sich mit 14 Stimmen durch. Andreas Wimmer (FWF), der während der vergangenen Legislaturperiode Vize-Bürgermeister war, erhielt lediglich drei Stimmen. In der Wahl zum Dritten Bürgermeister konnte er sich dann mit neun Stimmen knapp gegen Gertrud Eichinger (SPD) durchsetzen.

Startschuss für fünf neue Gemeinderäte

Heilmair betonte vor zahlreichen Zuschauern seine Loyalität gegenüber dem Ersten Bürgermeister. Als Stellvertreter könne er aber auch gewisse Erwartungen an ihn und an die Zusammenarbeit stellen, auf die er sich freue.

Zugleich fiel am Montag der Startschuss für die Amtszeit fünf neuer Gemeinderäte. Bernhard Faschinger (Grüne), Peter Junker (AfD), Anna Paulus (WGE), Martina Kollmannsberger (WGE) und Julia Manu (CSU) werden die Gemeinde ab sofort mitgestalten.

Diskussion um Anhebung der Sitzungsgelder

Für eine längere Diskussion sorgte Eichinger mit ihrem Vorschlag, auf eine Erhöhung des Sitzungsgeldes, das die Räte für Gemeinderats- und Ausschusssitzungen erhalten, von 35 auf 40 Euro zu verzichten. Ihre Begründung: die Corona-Pandemie. „Wir machen wirtschaftlich schwere Zeiten durch“, erklärte sie. Der Verzicht auf die Erhöhung sei ein Zeichen von Solidarität Bürgern und Unternehmen gegenüber.

+ Auf die Zusammenarbeit freuen sich Bürgermeister Max Kressirer (M.) sowie die neuen Räte (v. l.) Anna Paulus (WGE), Martina Kollmannsberger (WGE), Peter Junker (AfD), Julia Manu (CSU) und Bernhard Faschinger (Grüne). © Adam

Fassungslos zeigte sich Franz Keimeleder (FWF). „Das ist heute absolut nicht angebracht. In der letzten Sitzung haben wir deutlich weitreichendere Entscheidungen getroffen. Da ging es um Millionen und du warst dafür“, richtete er das Wort an Eichinger und spielte damit auf die Prüfung der Ausgaben von 2019 an. Eichingers Vorschlag sei allein „Show und Schein“. Eichinger konterte, es sei nicht angemessen, „Solidarität als Show zu bezeichnen“. Zudem investiere man in Bürger und Gemeinde, wenn große Investitionen getätigt werden.

„35 Euro sind symbolisch, genauso wie 40 Euro“

Heilmair sieht die Herausforderung der kommenden Zeit nicht darin, als Gemeinderat auf fünf Euro zu verzichten. „35 Euro sind symbolisch, genauso wie 40 Euro. An der Arbeit im Gemeinderat hängen viel mehr Stunden als nur die Sitzungen“, begründete er. Das Sitzungsgeld sei eine Wertschätzung dafür. Man werde die Bürger nicht damit zufrieden stellen, auf fünf Euro zu verzichten. „Wir werden an weitreichenderen Entscheidungen gemessen werden.“

Auch Kressirer bezeichnete den Betrag als Wertschätzung für die „nicht immer nur schönen Momente“ im Gemeinderat. Mit den Gegenstimmen von Anna Paulus, Regina Haßelbeck (beide WGE), Andrea Struck (Grüne) und Eichinger (SPD) wurde das Sitzungsgeld auf 40 Euro angehoben.

Ausschüsse

Ausschuss für Verwaltung und Finanzen: Dieter Heilmair (Stellvertreter: Robert Schönhofen, CSU), Martina Kollmannsberger (Regina Haßelbeck, WGE), Franz Keimeleder (Andreas Wimmer, FWF), Michael Suhre (Jürgen Lachmann, WGN), Gertrud Eichinger (Andrea Struck, Grüne)

Bauausschuss: Martin Hagn (Heilmair, CSU), Schönhofen (Julia Manu, CSU), Haßelbeck ( Kollmannsberger, WGE), Keimeleder (Ludwig Lex, FWF), Lachmann (Suhre, WGN), Bernhard Faschinger (Struck, Grüne)

Ausschuss für Soziales, Familie und Kultur: Manu (Schönhofen, CSU), Anna Paulus (Haßelbeck, WGE), Wimmer (Keimeleder, FWF), Suhre (Lachmann, WGN), Struck (Faschinger, Grüne)

Rechnungsprüfungsausschuss: Schönhofen (Heilmair, CSU), Kollmannsberger (Haßelbeck, WGE), Wimmer (Lex, FWF), Suhre (Lachmann, WGN), Eichinger (Struck, SPD/Grüne); Vorsitzende: Eichinger, Stellvertreter: Wimmer)

Planungsausschuss: Heilmair (Hagn, CSU), Kollmannsberger (Haßelbeck, WGE), Lex (Wimmer, FWF), Suhre (Lachmann, WGN), Faschinger (Struck, Grüne)

Ausschuss für Verkehr, Umwelt und Energie: Schönhofen (Hagn, CSU), Paulus (Haßelbeck, WGE), Lex (Wimmer, FWF), Lachmann (Suhre, WGN), Struck (Faschinger, Grüne)

Vertreter im Mittelschulverband Finsing: Manu (Paulus), Suhre (Lachmann), Wimmer (Lex)

Vertreter im Wasserzweckverband Moosrain: Kollmannsberger ( Lachmann), Hagn (Schönhofen)

Referenten:

Jugend und Familie: Manu und Struck

Senioren: Eichinger

Umwelt: Faschinger

Julia Adam