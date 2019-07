Kollision mit Mähdrescher

Mit einer riesigen Erntemaschine ist in der Nacht auf Donnerstag ein junger Autofahrer kollidiert.

Finsing - Auf der Markt Schwabener Straße in Finsing ist ein Student (18) aus Markt Schwaben mit einem Mähdrescher kollidiert. Ein Rentner (62) war am Donnerstag gegen 0.30 Uhr mit dem schweren Erntegerät unterwegs. Er wollte laut Polizei nach links abbiegen und hatte eigenen Angaben zufolge rechtzeitig den Blinker gesetzt. In dem Moment setzte der Markt Schwabener zum Überholen an. Beim Zusammenstoß wurde der Wagen komplett zerstört, an der Maschine verbog das Mähwerk. Verletzt wurde niemand.