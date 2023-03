Finsing ersetzt Ölheizung durch Ölheizung

Neue Anlagen in Bürgerhaus und Kindergarten Eicherloh – Wärmenetz als Zukunftsmusik



Für verhältnismäßig geringe Kosten eine alte Ölheizung durch eine neue ersetzen, solange das noch möglich ist – oder gleich mehr Geld in die Hand nehmen für ein Nahwärmenetz mit Erneuerbaren Energien? Vor dieser Frage stand jetzt der Finsinger Gemeinderat für Bürgerhaus und Kindergarten in Eicherloh.

Finsing – Geht es nach Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), haben fossil betriebene Heizungen bald ausgedient. Bekanntlich steht ein mögliches Verbot neuer Gas- und Ölheizungen im Raum. Zwar ist unklar, ob das Gesetz in der Form wirklich kommt. Doch die Gemeinde Finsing will vorbereitet sein, um nicht irgendwann „mit dem Rücken zur Wand zu stehen“, wie es Bürgermeister Max Kressirer (WGE) im Gemeinderat formulierte. Man überlege deshalb, die Anlagen in Bürgerhaus und Kindergarten Eicherloh heuer noch zu tauschen.

Wie berichtet, hatte ein Experte im Rahmen des Förderprogramms zum „Energiecoaching Plus“ diese beiden Gebäude bereits genauer unter die Lupe genommen. Dabei hatte Diplom-Physiker Peter Pospischil von der Energieagentur Chiemgau-Inn-Salzach im vorigen Dezember klar von fossilen Energieträgern abgeraten.

Die Ölheizung im Bürgerhaus ist bereits 30 Jahre alt, die im Kindergarten stammt aus dem Jahr 1997. Eine Pelletheizung würde für den Kindergarten 100 000 Euro kosten, wobei man einen Zuschuss von 25 000 Euro erwarte. Beim Bürgerhaus lägen die Kosten bei 150 000 Euro, über einen Zuschuss gebe es keine Zusage. Kressirer ergänzte, dass man in dem Fall einen Anbau für die Pellets brauche. Neue Ölheizungen hingegen würden mit gerade einmal 30 000 Euro zu Buche schlagen.

Jürgen Lachmann (WGN), als Selbstständiger SHK-Meister vom Fach, erklärte, Pellets als Alternative seien machbar, auch in Bezug auf einen Lagerbunker. Er sehe allerdings mögliche Synergien durch eine gemeinsame Anlage für Bürgerhaus und Kindergarten. Und durch die aktuellen Fördermöglichkeiten rechne sich ein solches Nahwärmenetz „noch und nöcher“, so Lachmann, der auf Nachfrage von Gertrud Eichinger (SPD) erklärte, dass man später auch Privathaushalte anschließen könne.

Bernhard Faschinger (parteilos) kennt sich als staatlich geprüfter Bautechniker sowie Sachverständiger für energieeffizientes und nachhaltiges Bauen ebenfalls mit dem Thema aus. Auch er sieht das größte Potenzial in einer Vernetzung. „Öl ist nicht die richtige Lösung. Wir brauchen eine Art von Biomasse und müssen dazu ein Wärmenetz aufbauen, das erachte ich als sehr sinnvoll“, sagte Faschinger. Die beiden Gebäude stehen nah beieinander, „da muss man sich Gedanken machen“.

Er selbst finde Hackschnitzel noch besser als Pellets, dann könne man auch das Material verwenden, das der Bauhof im Herbst „ausreichend ausschneidet“.

Lachmann glaubt nicht, dass das neue Gesetz in der Form beschlossen wird. Und falls doch, werde es sicher Übergangsfristen geben, „denn was da gefordert wird, können die Heizungsbauer gar nicht leisten“. In diese Richtung argumentierte auch Martina Kollmannsberger (WGE). „Es ist doch noch gar nicht fix, dass das Gesetz überhaupt kommt.“ Sie schlug vor, mit einer Entscheidung noch zu warten, „dann weiß man eher, wo die Reise hingeht“.

Ludwig Lex (FWF) befand, „ein Nahwärmenetz wäre eine sinnvolle Lösung“. Er verwies jedoch auf die Haushaltssituation. Hackschnitzelheizung ein- und ein Wärmenetz aufbauen – das sei eine sehr große Investition. Beide Anlagen indes gegen neue Ölheizungen zu tauschen, spare im Vergleich zum Status Quo auch noch CO2. Das sei wirtschaftlich und klimatechnisch sinnvoll. Dem schloss sich Anna Paulus (WGE) an: Die Ölheizung erneuern, „das ist momentan die günstigste Lösung. Ein Nahwärmenetz würde zwar passen, ist aber zu teuer.“

Auch Kressirer sprach sich dafür aus, Ölheizung gegen Ölheizung zu tauschen – quasi als Interimslösung für die nächsten Jahre, bis die Gemeinde finanziell wieder besser dastehe. Er schlug vor, dass die Verwaltung mit Fachplanern diesen Tausch angehen solle.

„Öl gegen Öl, da bin ich zu 100 Prozent dagegen“, versuchte Faschinger seine Ratskollegen umzustimmen. Man dürfe nicht nur schauen, was für die nächsten Jahre die beste Lösung sei, sondern 50/60 Jahre in die Zukunft blicken, ob dies dann immer noch die günstigere Variante sei. Jetzt eine neue Ölheizung einzubauen, um sie dann in ein paar Jahren doch zu ersetzen, da sei er dagegen.

Lex indes argumentierte erneut mit der aktuellen Haushaltslage. Eine effektive Ölheizung rechne sich einfach. So sah es die Mehrheit des Gemeinderats. Gegen die Stimmen von Faschinger, Eichinger und Michael Suhre (WGN) wurde beschlossen, neue Ölheizungen einzubauen.