Upcycling-Projekt: Insektenhotel in der Dose

Aus Dosen Insektenhotels gebastelt haben die Kinder beim Ferienprogramm mit Johanna Seemüller (hinten) aus Neufinsing. © Vroni Vogel

Insektenhotels aus alten Dosen und Vogelhäuser aus Milchtüten: Was andere wegwerfen, verwendet Johanna Seemüller aus Neufinsing für Upcycling-Projekte.

Neufinsing – Was andere achtlos wegwerfen, verwendet Johanna Seemüller als Bastelmaterial. Auf der Suche nach Upcycling-Projekten für das Ferienprogramm ist die 35-jährige Neufinsingerin, die seit sechs Jahren für die Kinder Aktionen anbietet, auch heuer fündig geworden.

„Was kann ich wiederverwerten?“, diese Frage sei für sie zentral. Diesmal brachte ihre elfjährige Tochter Rebecca eine entscheidende Anregung mit nach Hause: Sie hat am Korbinian-Aigner-Gymnasium Erding das Wahlfach Schulgarten belegt, und dort wurden aus Dosen Insektenhotels gebaut, berichtet die Mutter. Also beschloss sie, das ebenfalls anzubieten.

Begeistert traf sich die Kinderschar in der Garage der Seemüllers. Dosen wurden mit Haltedraht versehen und dann mit abgeschnittenen Königskerzen, Schilf-, Weizen- und Getreidehalmen bestückt, deren Naturlöcher als Behausung für die Kleinlebewesen dienen. Wichtig sind unterschiedliche Durchmesser, da die Insekten verschiedene Größen benötigen. Außerdem müssen die Schnittkanten glatt sein, damit sich die Wildbienen mit ihren filigranen Flügeln beim Reinschlüpfen nicht verletzen können.

Die Dosen wurden mit wasserfesten Acrylfarben bemalt und so in witzige Tierfiguren wie Bienen, Marienkäfer, Spinnen, Schmetterlinge und Frösche verwandelt. Plastikschraubverschlüsse von Milchpackungen wurden zu Kulleraugen für die dekorativen Dosentiere. Obstplastikschalen, in denen etwa Nektarinen verkauft werden, verwendeten die Kinder, um Flügel zu basteln.

In ihrem Garten seien viele Insekten, da sei es praktisch, ein solches Insektenhotel in einer Dose zu basteln, erzählt Luisa (9). Und Maila (12) hat eine Dose mit Mustern kreiert, damit die Insekten einen Ort zum Leben haben. Eine Biene wurde gebastelt, damit die Tiere ein neues Zuhause haben. Es soll sich im Garten von Anna (8) befinden.

„Ich tue mir schwer, Dinge einfach wegzuschmeißen“, sagte Seemüller, die in ihren Bastelschränken viele Materialien sammelt, um schöne Dinge zu zaubern. Tochter Rebecca und sein Bruder Raphael (9) arbeiteten konzentriert mit den anderen Mädchen und Buben an ihren Dosen-Insektenhotels.

Ein weiteres Projekt, das Seemüller im Ferienprogramm anbot, war das Basteln von Vogelhäusern aus Milchtüten. Die junge Frau ist zudem ehrenamtliche Fußballtrainerin und begeisterte Brotbäckerin. „Ich lagere 25 Kilo Mehl im Keller“, sagte sie schmunzelnd. Auch selbst gemachte Marmelade wird fachgerecht gelagert. Ihr Spartipp in Zeiten der Verteuerung: Vorausschauend einkaufen und maßvoll Vorratshaltung betreiben, wenn etwa die Lieblingsnudelsorte gerade im Angebot ist.

Vroni Vogel & Selina Sackstraus