Finsings Finanzplanung: „Das wird eine anstrengende Nummer“

Von: Veronika Macht

Teilen

Finsings Finanzplanung umfasst 31 Millionen Euro bis 2026. Die Verschuldung steigt (Symbolbild). © IMAGO/Rene Traut

Finsings Finanzplanung umfasst 31 Millionen Euro bis 2026. Die Verschuldung steigt.

Finsing – Rund 30 Millionen Euro umfasst die Finanzplanung der Gemeinde Finsing für die Jahre 2023 bis 2026. So viel will man in den nächsten Jahren investieren. Hinzu kommt eine weitere Million Euro für den Allwetterplatz an der Schule, die Umrüstung der Ortsbeleuchtung auf LED und Grundstückskäufe für neue Baugebiete, „was den ganzen Haushalt noch mal ein Stück weit aufblähen wird“, sagte Bürgermeister Max Kressirer (WGE) im Gemeinderat. Der segnete die Finanzplanung ab, die als Grundlage für die Haushaltsberatungen im Verwaltungs- und Finanzausschuss dient. Er tagt am Montag, 16. Januar, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)

Kressirer erinnerte im Gemeinderat daran, dass man die Investitionswünsche bereits um rund zehn Millionen Euro heruntergeschraubt habe. Doch auch so geht die Kommune von einer Verschuldung nach vier Jahren in Höhe von 14 Millionen Euro aus. „Das wird eine anstrengende Nummer, das habe ich schon mehrfach gesagt“, meinte Kressirer und ergänzte: „Wenn man sieht, wie andere Kommunen kämpfen: Wenn Oberding und Erding Schnupfen haben, dann sind wir wirklich krank.“ Er mahne schon seit zwei, drei Jahren, sagte Kressirer weiter, „und es ist jetzt aufgrund all dem was gekommen ist, auch wegen der Krise, sehr viel dramatischer. Wir werden uns Schritt für Schritt mit diesen Rieseninvestitionen, die wir haben, befassen müssen.“

Die Gemeinde Finsing möchte Ende Januar ihren Haushalt aufstellen, auch wenn dabei die große Unbekannte die Kreisumlage sei, deren Umlegesatz nach wie vor nicht feststehe. Jedoch plane der Landkreis, seinen Etat erst später zu verabschieden. Dieter Heilmair (CSU) plädierte dafür, den Haushalt nicht schon im Januar aufzustellen, „sondern abzuwarten, bis wir belastbare Zahlen haben. Wir haben ja keinen Druck“, meint er. „Ein gewisser Druck ist schon da“, entgegnete Kressirer, „weil wir Maßnahmen, die wir erstmalig drauf haben, eigentlich nicht verausgaben dürfen, bevor wir einen genehmigten Haushalt haben“.

Es gehe vorerst um eine Vorausschau auf die nächsten vier Jahre, der Ausschuss werde sich ungeachtet dessen zusammensetzen. „Und wenn wir meinen, wir haben nicht die notwendigen Zahlen, die wir brauchen, dann schieben wir einen Nachtragshaushalt nach. Aber wir brauchen seitens der Verwaltung auch eine gewisse Sicherheit“, sagte der Bürgermeister.

Heilmair sprach auch das Thema Feuerwehr beziehungsweise neues Feuerwehrfahrzeug für Eicherloh an, indem er sich erkundigte, ob man nicht jährlich einen gewissen Betrag für ein neues Fahrzeug zurücklegen könne. Laut Kressirer wäre man dann von der Haushaltsführung her jedoch in der Doppik.

Bei der Wasserversorgung bilde man zwar Rücklagen, ergänzte er – „wenn wir Mehreinnahmen haben, dann führen wir diese der Rücklage zu und haben dadurch bei Investitionen nicht solche Ausschläge bei den Gebühren“. Ansonsten habe man bisher noch nirgends mit Rücklagen gearbeitet. Geschäftsleiter Helmut Fryba sagte, dass man das theoretisch bei jeder Haushaltsstelle machen könnte – „warum also gerade beim Feuerwehrfahrzeug?“ Ludwig Lex (FWF) schlug vor, dass die Verwaltung bis zur Ausschusssitzung abklären möge, ob Rücklagen überhaupt möglich seien. „Dann kann man darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist oder nicht.“