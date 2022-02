Von Pandemie ist bei der Gewerbesteuer nichts zu merken

Von: Veronika Macht

Die Gemeinde Finsing hat 2021 bei der Gewerbesteuer fast doppelt so viel eingenommen wie angesetzt war. Bislang ist in der Hinsicht im Haushalt von der Pandemie nichts zu merken (Symbolbild).

Die Gemeinde Finsing hat 2021 bei der Gewerbesteuer fast doppelt so viel eingenommen wie angesetzt war. Bislang ist in der Hinsicht im Haushalt von der Pandemie nichts zu merken.

Finsing – Einstimmig und ohne Diskussion segneten die Finsinger Gemeinderäte den Haushalt für 2022 ab. Zweimal war das Zahlenwerk zuvor bereits besprochen worden. Gut 21 Millionen Euro ist der Etat für das laufende Jahr insgesamt schwer.

Kämmerer Christian Numberger hatte in der Sitzung am Montagabend nur eine Änderung zu vermelden: Der Ansatz für die Erneuerung des Leitungsnetzes zur Wasserversorgung wurde von 500 000 auf eine Million Euro verdoppelt. Als Folge schrumpft die Zuführung an die Rücklage von 1,4 Millionen auf 994 000 Euro, und im Jahr 2023 steigt die Kreditaufnahme entsprechend.

Zu den größten Einnahmen im Verwaltungshaushalt, der den täglichen Geschäftsbetrieb abdeckt, zählen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (4,1 Millionen Euro) und die Gewerbesteuer. Hier sind 1,5 Millionen Euro angesetzt, der Hebesatz bleibt unverändert bei 350 Punkten.

Dabei hatte sich die Gewerbesteuer im Vorjahr besonders erfreulich entwickelt: „Der befürchtete Einbruch aufgrund der Corona-Pandemie ist im Jahr 2021 ausgeblieben“, heißt es dazu im Vorbericht zum Haushalt. Im Gegenteil: Angesetzt waren – wegen Corona laut Numberger „sehr, sehr vorsichtig“ – 1,2 Millionen Euro. Eingenommen wurden dann aber 2,3 Millionen Euro – der höchste Stand in den vergangenen zehn Jahren. Allerdings stehe zu befürchten, dass sich die Folgen der Pandemie in den kommenden Jahren noch zeigen könnten.

Unverändert bleiben auch die Hebesätze der Grundsteuern A und B, sie liegen seit 2016 bei 320 Punkten.

Im Vermögenshaushalt für Investitionen sind 2,2 Millionen Euro für die Erweiterung des Kindergartens Zur Sonnwend der größte Posten auf der Ausgabeseite. Insgesamt sind laut Finanzplan für heuer Investitionen in Höhe von 10,4 Millionen Euro vorgesehen, in den Folgejahren weitere 16,6, 8,0 und 5,5 Millionen Euro.

Der Gesamtschuldenstand lag Ende 2021 bei 4,3 Millionen Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 868 Euro entspricht. Werden die Kredite wie bisher geplant in Anspruch genommen, steigen die Schulden bis 2025 auf fast 16,9 Millionen Euro.

„Trotz der pandemiebedingten Unwägbarkeiten hat sich das Haushaltsjahr 2021 stabil entwickelt“, heißt es in der Zusammenfassung. Dennoch sei angesichts der Herausforderungen, die vor der Gemeinde liegen, im Haushalt 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von zwei Millionen Euro geplant, die nicht zwingend notwendig sei.

„Es ist jedoch wirtschaftlich, die immer noch vorherrschende Niedrigzinsphase und die derzeit günstigen Finanzierungsangebote unterschiedlicher Geldhäuser zu nutzen und insbesondere Förderkredite für energetische Maßnahmen mit Tilgungszuschüssen vollständig auszuschöpfen.“

Wie schon in der Vergangenheit würden für anstehenden Investitionen alle Zuschussmöglichkeiten genutzt. Nichtsdestotrotz könnten Pflichtaufgaben wie Kindergartensanierungen, die Schulhauserweiterung, die Sanierung der Regenwasserkanalisation und der Wasserversorgung oder die Ausstattung der Feuerwehren nicht ohne Darlehen finanziert werden.

Es sei unerlässlich, darauf zu achten, dass nicht durch die Investitionspolitik der kommenden Jahre die Handlungsfähigkeit der Gemeinde dauerhaft beeinträchtigt wird. Aus diesem Grund will der Gemeinderat, wie berichtet, im Frühjahr/Sommer in Klausur gehen, damit die Eckpunkte für den Haushalt 2023 frühzeitig festgelegt werden können. Immerhin sei das nächste Jahr vom Beginn mehrerer neuer großer Maßnahmen geprägt.

Zur Finanzplanung für die Jahre bis 2025 erinnerte Bürgermeister Max Kressirer (WGE) deshalb an eine frühere Entscheidung des Gemeinderats: „Alles, was wir an Maßnahmen haben, bleibt drin.“ Mit der Entscheidung, wie man danach fortfahre, wolle man abwarten, bis der Haushalt für 2022 genehmigt ist.

