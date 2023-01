Finsing hebt die Grundsteuern an

Schon ab diesem Jahr 400 statt 320 Punkte

Die Gemeinde Finsing hebt die Grundsteuern von 320 auf 400 Punkte an. Der Satz fürs Gewerbe bleibt vorerst unverändert.

Finsing – Mehrfach vorbesprochen, gab es im Finsinger Gemeinderat am Montagabend zu Haushalt und Finanzplanung keine Diskussionen mehr. Redebedarf herrschte jedoch beim Thema Steuererhöhung, die letztlich auch beschlossen wurde.

Wie berichtet, hat sich der Finanzausschuss vor einer Woche intensiv mit dem Zahlenwerk auseinander gesetzt, um auch in den Jahren 2024 bis 2026 einen ausgeglichen und damit genehmigungsfähigen Haushalt zu bekommen. So will man die Kredite über sechs Millionen Euro für die Schule in 30 statt in 20 Jahren tilgen. Auch wird die prognostizierte Kreisumlage bei 3,59 Millionen Euro eingefroren – im Prinzip wider besseres Wissen, denn die Umlage ist bisher jedes Jahr gestiegen und wird dies mit Sicherheit weiter tun.

Zudem will der Gemeinderat heuer nochmals in Klausur gehen, um weitere Einsparmöglichkeiten auszuloten. Da dies jedoch nicht ausreichen werde, um in 2025/26 kein Defizit mehr zu haben, „bräuchten wir auch eine Verbesserung der Einnahmesituation“, sagte Bürgermeister Max Kressirer (WGE). Hier kommen die Steuern ins Spiel.

Kämmerer Christian Numberger sei in den vergangenen Jahren bei der Gewerbesteuer stets „bis an die Grenze“ gegangen. Der Ausschuss habe sie aber noch mal ein Stück weit positiver gesehen, auch für die nächsten Jahre wurden jeweils 2,2 Millionen Euro dafür angesetzt. Das liegt auch am guten Ergebnis vom Vorjahr: Hier betrug die Gewerbesteuer 2,4 Millionen Euro, also mehr als 900 000 Euro über dem Ansatz und sogar deutlich über dem Vor-Corona-Niveau. Die Gemeinde setzt also darauf, dass die Steuerkraft in der Höhe bleibt.

Sollte dies nicht der Fall sein und die Gewerbesteuer zurückgehen, „dann zerreißt es unseren Haushalt“, mahnte Ludwig Lex (FWF). „Ich würde trotzdem alles versuchen, dass wir den Satz gar nicht anheben müssen, auch nicht in 2025/26.“ Denn eine solche Erhöhung von aktuell 350 auf 400 v. H. war im Ausschuss ebenfalls diskutiert worden. Dies würde zwar Mehreinnahmen von rund 300 000 Euro bringen. Problematisch sei aber, so Kressirer, dass der direkte Gewerbegebietsnachbar Neuching weiterhin einen Satz von 350 Punkten habe, und man wolle an die Betriebe auch kein verkehrtes Signal senden.

Lex plädierte stattdessen dafür, bereits zum 1. Januar 2023 die Grundsteuer zu erhöhen, immerhin sei dies die „fairste Steuer, weil sie alle Bürger betrifft“. Dies hatte zuvor Kressirer schon vorgeschlagen, und zwar für beide Grundsteuern, die zuletzt 2016 von 280 auf 320 Punkte gestiegen sind. Erhöhe man die Grundsteuer B nun auf 400 v. H., so ergebe sich ein Plus von 100 000 Euro. Die Grundsteuer A für Land- und Forstwirtschaft hingegen bringe aktuell nur 45 000 Euro, eine Erhöhung sei hier „nicht der große Wurf, aber wenn, müsste beides angehoben werden“, so Kressirer, der sich gleich für das Erding-Niveau von 450 Punkten aussprach. Für diesen Vorschlag gab es jedoch nur zwei Stimmen, mehrheitlich wurde stattdessen der Hebesatz von 400 v. H. beschlossen.

Zum Thema Sparen plädierte Lex außerdem dafür, bei der Schulerweiterung den Rotstift anzusetzen. Jetzt, vor den Ausschreibungen, sei der richtige Zeitpunkt, Dinge wie Böden, Fenster oder Türen zu hinterfragen. Bei einem Bau mit zwölf Millionen Euro müsse man sich die Zeit dafür nehmen.

Dieter Heilmair (CSU) hatte als Projekte, die bei der Einspar-Klausur aufs Tapet kommen sollten, zuletzt Dorferneuerung, Hochwasserfreilegung und Hochbehälter vorgeschlagen. Warum? „Weil wir diese drei Investitionen nach Schule und Kindergarten priorisiert hatten.“ Und wenn man jetzt noch etwas schieben müsse, dann könne man diese Prioritätenliste quasi von hinten aufrollen und müsse nicht komplett neu diskutieren.

Zum Begriff „Dorferneuerung“ war es Lex ein Bedürfnis klarzustellen, dass es dabei um die Erneuerung der Regenwasserkanalisation in Finsing sowie die Sanierung von Hofener und Kirchenstraße gehe. „Mir ist das wichtig, weil es viele Leute in der Bevölkerung gibt, die meinen, wir pflanzen da ein paar Bäume und Hecken und machen das Dorf schöner.“ Gerade in der jetzigen Situation, wenn es darum gehe, dass man nichts schiebe, was nicht sein müsse, sei dies wichtig.

