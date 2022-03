Bauprojekt in Finsing: 21 Wohneinheiten und eine neue Straße

Von: Veronika Macht

Teilen

Der Altbestand am Heckenweg ist abgerissen. Hier entstehen vier Häuser mit 21 Wohneinheiten und einer Tiefgarage. Die Fahrbahn, im Bild links zu sehen, wird in diesem Zuge verbreitert und bekommt einen Gehweg. Wasserleitung bis zum Krebsenberg © Vroni Macht

In Finsing am Heckenweg entstehen vier Häuser plus Tiefgarage. Im Zuge dessen wird auch die Fahrbahn verbreitert.

Finsing – Am Heckenweg in Finsing sollen vier Häuser mit insgesamt 21 Wohneinheiten und einer Tiefgarage entstehen. In diesem Zuge wird die Straße breiter und bekommt einen Gehweg. Zudem werden Leitungen und Rohre in der Fahrbahn neu verlegt.

Die Entwurfsplanung für den Ausbau des Heckenwegs stellte im Gemeinderat Wladislaw Pelisski vom Ingenieurbüro SAK vor. Demnach plant die Firma HasnBau aus Neuching in diesem Bereich den Neubau von vier Häusern mit 21 Wohneinheiten und einer Tiefgarage anstelle von zwei alten Gebäuden. Diese sind bereits abgerissen. „Im Zuge dessen und in Abstimmung mit der Gemeinde wird der Heckenweg grundhaft ausgebaut“, erklärte Pelisski.

Aktuell sei die Fahrbahn weniger als vier Meter breit, teils asphaltiert, teils mit Kies, und allgemein in einem schlechten Zustand. Zudem gebe es keine eindeutige Querneigung, „das Wasser rinnt einfach nur runter, ohne sich an der Seite irgendwo zu sammeln und in Sinkkästen einzulaufen. Es gibt also keine funktionierende Entwässerung.“

Es ist nun vorgesehen, die Fahrbahn auf 5,50 Meter zu verbreitern, die Querneigung mit 2,5 Prozent auszubilden, eine vernünftige Wasserführung zu machen mit einem Zweizeiler aus Granitsteinen und einen einen gepflasterten, 1,5 Meter breiten Gehweg zu bauen. Am Ende der Stichstraße ist zudem ein Wendehammer geplant.

„Die Grundstücksgrenzen werden nach Fertigstellung angepasst, sodass die Straße und der Gehweg komplett im öffentlichen Bereich liegen und somit der Gemeinde gehören“, erklärte der Experte.

Im Zuge der Arbeiten an der Fahrbahn werden auch die Sparten neu geordnet. Der Hauptkanal verlaufe nur im bislang asphaltierten Bereich. Die Leitung der Telekom sei eine Freileitung, im Boden verlegt seien die Stromversorgung von Bayernwerk und Kabel der Deutschen Glasfaser – „allerdings sind die alle irgendwo verlegt, es ist ein bisschen ein Durcheinander“. Jetzt sollen die Leitungen sauber geordnet werden: Die Kabel von Bayernwerk und Glasfaser kämen in den Gehweg, auch die Telekom-Freileitung werde in der Erde verlegt.

Der Schmutzwasserkanal werde verlängert. Die Wasserleitung gehe dann bis zum Krebsenberg, sodass hier ein Ringschluss entsteht, was letztlich auch der Versorgungssicherheit diene. Ein neuer Regenwasserkanal werde ab der Hofener Straße in der Fahrbahn verlegt bis zum letzten Gebäude am Heckenweg sowie in die Stichstraße hinein ebenfalls bis zum Krebsenberg.

Lesen Sie auch Keine Kandidaten für den Pfarrgemeinderat Für den Pfarrgemeinderat in Buch am Buchrain haben sich keine Kandidaten gefunden. Die Wahl findet nicht statt. Die aktuellen Mitglieder müssen vorerst im Amt bleiben. Keine Kandidaten für den Pfarrgemeinderat Erding: Farbenfrohes „Dies & Das“ im Frauenkircherl Erding - Die Taufkirchener Künstlerin Sigrid Réssy zeigt ihre farbintensiven Bilder bis 18. März im Erdinger Frauenkircherl. Erding: Farbenfrohes „Dies & Das“ im Frauenkircherl

Der Straßenbau sowie der Bau des Regenwasserkanals erfolgen durch die Firma HasnBau, im Anschluss werden sie an die Gemeinde übergeben. Diese wiederum verlege die Wasserleitung direkt. Insgesamt sei mit einer Fertigstellung im Herbst 2023 zu rechnen.

Bürgermeister Max Kressirer (WGE) erklärte, dass es erst kürzlich weitere Gespräche mit allen Beteiligten gegeben habe. Die Grundstücksangelegenheiten seien ebenfalls besprochen, „damit die vorgestellten Maßnahmen auch rechtlich gesichert sind. Die Straße bekommt jetzt eine ganz andere Breite und eine vernünftige und klare Erschließung“, fasste Kressirer zusammen.

Gesprächsbedarf seitens des Gemeinderats gab es nicht. Er stimmte der Planung zu.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.