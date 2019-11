Kanalsanierung: Fall liegt noch bei der Rechtsaufsicht

Die unumgängliche Sanierung der Regenwasserkanalisation Finsing schlug Anfang des Jahres hohe Wellen in der Bevölkerung. In der Bürgerversammlung war sie erneut Thema der Diskussion.

Finsing – Anfang des Jahres sahen die Finsinger hohe Kosten durch die Sanierung des Regenwasserkanals auf sich zukommen. Entsprechend groß war der Ärger, bis sich die Gemeinderäte in ihrer Sitzung im Mai schließlich dazu entschieden, die eigentlich vorgeschriebene Umlegung eines Teils der Kosten auf die Gemeindebürger in Form von Gebühren und Beiträgen, sofern möglich, zu umgehen. Lediglich Bürgermeister Max Kressirer hatte gegen den Beschluss gestimmt. Er sah sich dazu verpflichtet, den Beschluss der Rechtsaufsicht vorzulegen, um den Bürgern nicht fälschlicherweise „zu suggerieren, dass keine Kosten auf sie zukommen“, wie Kressirer betonte.

Solange die Problematik nicht geklärt ist, kann die Dorferneuerung nicht starten

Johann Huber, Mitglied der Interessengemeinschaft (IG) Regenwasser, wollte in der Bürgerversammlung mehr Informationen zum aktuellen Sachstand der Regenwasserkanalisation hören, denn es stehe fest: Solange die Kanalisationsproblematik nicht geklärt sei, kann die Dorferneuerung nicht starten.

Kressirer betonte daraufhin, dass sich der Fall nach wie vor bei der Rechtsaufsicht befinde. Wenn diese entscheide, dass die ausgearbeitete Lösung in Ordnung ist, werde er der demokratischen Entscheidung des Gemeinderats nicht im Weg stehen. „Aber wenn wir den Leuten heute sagen, dass sie nichts zahlen müssen und das am Ende dann doch nicht so geht, wäre das falsch. Deshalb habe ich die Sache der Rechtsaufsicht vorgelegt. Auf das Ergebnis müssen wir jetzt warten“, rechtfertigte sich Kressirer im Gasthaus Faltermaier in Eicherloh und ergänzte an Hubers Adresse: „Im Übrigen habt Ihr doch dort auch selbst schon einige Male nachgefragt und die gleiche Antwort erhalten.“

Julia Adam