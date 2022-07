Startschuss für die neue Wasserleitung

Von: Veronika Macht

Die Bagger sind da: Die Arbeiten für die neue Hauptwasserleitung in der Kirchenstraße und der Hofener Straße im Ortsteil Finsing sind gestartet. © Vroni Macht

Die Arbeiten an der Wasserleitung in der Kirchen- und Hofener Straße in Finsing haben begonnen. Dafür sind Straßensperrungen nötig.

Finsing – Die Wasserleitung in der Kirchen- und der Hofener Straße in Finsing ist in großen Teilen um die 60 Jahre alt. Zuletzt kam es in diesem Bereich vermehrt zu Rohrbrüchen. Damit soll bald Schluss sein: Die Hauptwasserleitung wird saniert – vom Maibaum, an der Kirche vorbei, bis zum nördlichen Ortsende Richtung Klärwerk. Kürzlich sind die Arbeiten gestartet.

Wie berichtet, soll die Sanierung rund eine Million Euro kosten und „weiteren vermehrten Wasserrohrbrüchen entgegenwirken“, erklärt Bürgermeister Max Kressirer im Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde. So wolle man „enormen Wasserverlusten sowie hohen Reparaturkosten“ vorbeugen.

Damit die Anwohner auch während der Bauphase mit Wasser versorgt werden, entsteht die neue Trasse parallel zur bestehenden Leitung. Der Abstand dazwischen soll möglichst groß sein, um das Risiko zu minimieren, die Bestandsleitung durch Vibrationen von Bodenarbeiten zu beschädigen. Auf diese Gefahr hatte Guido Schuster vom zuständigen Ingenieurbüro Preiss & Schuster bereits Anfang des Jahres hingewiesen, als er im Gemeinderat die Arbeiten vorgestellt hat (wir berichteten).

Kirchen- und Hofenerstraßen: Sanierung soll rund vier Monate dauern

Die Sanierung soll rund vier Monate dauern. Hofener und Kirchenstraße sind laut Kressirer in dieser Zeit nur eingeschränkt befahrbar: Wo immer möglich, sollen nur halbseitige Straßensperrungen errichtet werden. Sofern Vollsperrungen vorher terminiert werden könnten, werde dies auf der Homepage der Gemeinde Finsing auf www.finsing.de unter dem Punkt „Aktuelle Nachrichten“ veröffentlicht.

Kürzlich sind die Arbeiten gestartet. Beginnend an der Kreisstraße ED 11 im Bereich der Schmiede beim Maibaum verlegt die Baufirma die neuen Rohre in Teilabschnitten. Rund drei Wochen lang ist die Kirchenstraße vollständig für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Markt Schwabener Straße, den Auweg und die Schloßstraße, die nördlich der Kirche in die Hofener Straße mündet. Für Fußgänger soll mindestens ein Gehweg offen bleiben. Die Wendeschleife, die der Bus in diesem Bereich normalerweise fährt, ist laut Kressirer rund eine Woche lang nicht befahrbar. Danach werde die Straße dort asphaltiert, und die Arbeiten ziehen sich sukzessive in Richtung Kirche.

Im Anschluss daran ist die Hofener Straße an der Reihe. Auch hier besteht dann für drei bis vier Wochen keine Durchfahrtsmöglichkeit. Die Umleitung für Autos erfolgt über die Neufinsinger Straße und Hauptstraße (ED 11), die Erdinger Straße (St 2082) und das Gewerbegebiet Neufinsing. Fahrzeuge über zwölf Tonnen müssten die Kiesstraße zwischen Umspannwerk und Klärwerk nutzen, da die Hofener Brücke nur bis maximal zwölf Tonnen befahren werden darf.

Bürgermeister Kressirer: „Gehe davon aus, dass das die nächsten 100 Jahre halten wird“

Ist die Wasserleitung vollständig verlegt, erfolgen eine Druckprobe und eine hygienische Untersuchung. „Erst wenn diese positiv ausfallen, bindet die Baufirma alle angrenzenden Häuser und Straßenzüge an die neue Wasserleitung an“, erklärt Kressirer weiter. Das Wasser fließe dann künftig durch PE-Rohre mit einem Durchmesser von überwiegend 12 und 15 Zentimetern.

„Ich gehe davon aus, dass das, was wir jetzt bauen, die nächsten 100 Jahre halten wird“, sagt der Bürgermeister und ergänzt: „Ich bin sehr froh über die Maßnahme, weil man jetzt einfach das hohe Alter der Leitung merkt.“ Nach größtenteils mehr als 60 Jahren hätten die Graugussrohre nun ausgedient.

An ihrer Stelle soll zu einem späteren Zeitpunkt der neue Regenwasserkanal verlegt werden. Bis dahin werde die Fahrbahn mit einer Asphalttragdeckschicht provisorisch wieder hergestellt und für den Verkehr freigegeben.

Ebenfalls für die nächsten Jahre geplant ist laut Kressirer die Erneuerung der Wasserleitung im Bereich Markt Schwabener Straße/Neufinsinger Straße (ED 11).