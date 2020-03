Entsetzlicher Start der Motorradsaison: Zwei Jugendliche schwerst verletzt

Seit ein paar Tagen sind die ersten Motorradfahrer wieder unterwegs. Im Landkreis Erding hat die Biker-Saison am Sonntagabend mit einem schrecklichen Unfall begonnen. Zwei Jugendliche erlitten dabei schwerste Verletzungen. Ein Hoffnungsschimmer: Lebensgefahr besteht nicht mehr.

Finsing - Zum Hergang teilt der Erdinger Polizeichef Josef Schmid mit, dass ein Finsinger mit seinem Audi A6 auf der Kreisstraße ED 11 von seinem Wohnort in Richtung Markt Schwaben unterwegs war. Gegen 20 Uhr kam der Sportwagen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort näherte sich in diesem Moment ein Motorrad, das von einem 17-Jährigen aus Forstinning gesteuert wurde. Hinter ihm saß ein 16 Jahre altes Mädchen aus Markt Schwaben. Beim Frontalzusammenstoß wurden beide schwerst verletzt. „Anfangs mussten wir davon ausgehen, dass der 17-Jährige seinen Verletzungen erliegt,“ schildert Schmid. Doch er scheint vorerst über den Berg zu sein. Die Sozia zog sich mehrere Knochenbrüche zu. Auch der Verursacher erlitt Blessuren. Die Schwerverletzten wurden in Münchner Kliniken eingeliefert. Dazu landete der DRF-Rettungshubschrauber Christoph München an der Kreisstraße. Im Einsatz waren mehrere Rettungswagen und Notärzte, der Einsatzleiter Rettungsdienst sowie die Feuerwehren aus Finsing, Gelting, Eicherloh und Markt Schwaben. Motorrad und Auto wurden erheblich beschädigt. Die Straße war bis tief in die Nacht komplett gesperrt. Die Staatsanwaltschaft Landshut ordnete ein unfallanalytisches Gutachten an. Beide Fahrzeuge sind Schrott. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit annähernd 50 000 Euro. ham