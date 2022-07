Martha Hermansdorfer: Die Forsche mit dem Herz aus Gold

Von: Markus Ostermaier

Großeltern-Kind-Tag in der Kita mit einem Flüchtlingsmädchen aus Martha Hermansdorfers Nachbarschaft. Martha ist deren neue deutsche „Oma“. © privat

Die 73-jährige Martha Hermansdorfer aus Eicherloh engagiert sich seit Jahrzehnten sozial - ob im Pfarrgemeinderat oder in der Flüchtlingshilfe. In ihrem eigenen Leben musste sie schon einige Schicksalsschläge meistern.

Eicherloh – Freundlich, fröhlich und vor Energie sprudelnd – diesen positiven ersten Eindruck gewinnt man sofort von Martha Hermansdorfer. Schon ihr ganzes Leben lang ist sie sozial engagiert und hilfsbereit. Nach 24 Jahren zieht sie sich jetzt aus dem Eicherloher Pfarrgemeinderat (PGR) zurück, zumindest großteils.

Hinter dem sonnigen Gemüt der 73-Jährigen stecken jedoch auch düstere Lebensereignisse, vor allem der Unfalltod ihres Sohnes vor 30 Jahren. Dennoch kann sie heute wieder lachen und ist für die Flüchtlingskinder aus der Nachbarschaft zur geliebten Oma geworden. Mit Martha Hermansdorfer ins Gespräch zu kommen, ist alles andere als schwer. Gut gelaunt und voller Euphorie erzählt sie über verschiedene Stationen ihres bewegten Lebens.

Es überrascht also nicht, dass sie im Ort Zugezogene ohne Scheu anspricht. „Ich rede mit den Leuten, auch wenn ich sie gar nicht kenne“, sagt Hermansdorfer über sich selbst. Eine, die das bestätigen kann, ist Ingrid Ilse. Die 52-Jährige lebt seit 2010 in Eicherloh und lernte Hermansdorfer zwei Jahre später im PGR kennen. „Martha ist so offen und redet mit wirklich jedem. So jemand macht es einem schon einfach, wenn man neu im Dorf ist.“

Sie lebte schon immer in der Gemeinde Finsing

Mit ihrer Umgebung ist Martha Hermansdorfer bestens vertraut, denn sie lebt schon immer in der Gemeinde Finsing. Geboren wurde sie mit dem Mädchennamen Steinhart im September 1948 im Erdinger Krankenhaus als uneheliches Kind einer Dienstmagd. Ihre Mutter Maria hatte es nicht leicht im Leben. Als Folge einer Kinderlähmung kämpfte diese mit motorischen Defiziten und litt seit Marthas Geburt an Kugelzellenanämie. Für den Unterhalt ihrer Tochter musste sie stets hart arbeiten, um eine kleine Lebensgrundlage zu schaffen. Deshalb unterstützte eine Pflegefamilie sie in den ersten beiden Lebensjahren, bis sich Maria Steinhart einen kleinen Eisenbahnwaggon im Hinteren Finsingermoos leisten konnte. „Ich hatte eine schöne Kindheit, auch wenn wir so arm waren“, blickt Martha Hermansdorfer heute zurück. Wegen des stets knappen Geldes verzichtete die Mama für ihr Kind häufig auf ihr Essen, aber auch Martha blieb ein sehr schlankes Mädchen. „Ich war so dürr, dass ich sogar mal auf Kur geschickt worden bin.“

Ihre erste Puppe hat Martha Hermansdorfer als fünfjähriges Mädchen erhalten. © Privat

Martha besuchte ein Internat mit Klosterschwestern in der Nähe von Moosburg. „Sie wollten immer, dass ich selbst mal ins Kloster gehe, aber das hätte einfach nicht gepasst“, war sie sich schon im jungen Alter sicher. So lernte sie im Anschluss den Beruf der Hauswirtschafterin. Danach arbeitete sie in verschiedenen Jobs und unterstützte häufig bei Veranstaltungen.

Karl Hermansdorfer kannte Martha zu der Zeit bereits. Er lebte im Vorderen Finsingermoos. Marthas Interesse an ihm war anfangs nicht sonderlich groß. „Ich hätte nie gedacht, dass ich den mal heirate“, erinnert sie sich heute lachend. Doch es kam anders: Nach zwei Jahren Beziehung gab sich das Paar im Juni 1968 das Ja-Wort. Martha war damals 19 Jahre alt und nahm Karls Nachnamen an. Gemeinsam bauten sie ein Eigenheim in Eicherloh, wo sie bis heute leben.

Bei der Hochzeit war Martha Hermansdorfer bereits schwanger, ihr Sohn Thomas erblickte noch im selben Jahr das Licht der Welt. 1975 wurde ihre Tochter Kathrin geboren. Von nun an kümmerte sich Martha um ihre Kinder und Haustiere. Und auch ihre eigene Mutter war bald auf Hilfe angewiesen. Maria Steinhart benötigte Bluttransfusionen und saß zuletzt auch im Rollstuhl, ehe sie im Oktober 2006 kurz vor ihrem 95. Geburtstag verstarb.

Ihr Sohn kommt mit 23 Jahren bei einem Unfall ums Leben

Einige Jahre zuvor musste Martha Hermansdorfer jedoch einen anderen schlimmen Schicksalsschlag verkraften. Bei einem unverschuldeten Verkehrsunfall kam im Juni 1992 ihr Sohn Thomas ums Leben – im Alter von nur 23 Jahren. Er war damals am Sylvensteinspeicher unterwegs, auf einer seiner geliebten Motorradtouren. Er wich von der Straße ab, um nicht in eine Menschenmenge zu steuern und fuhr dabei frontal in ein Auto.

Der plötzliche Verlust des Sohnes, der bald heiraten wollte, war für die Mutter unendlich schlimm. „Das war so ein großer Schock. Ich dachte mir immer, das kann doch nicht sein, dass Thomas nicht mehr zurückkommt.“ Der Todestag jährte sich vor wenigen Wochen zum 30. Mal, der Schmerz sitzt noch immer tief. „Es ist schon so lange her, aber ich kann es noch immer nicht einordnen. Für mich bleibt Thomas immer 23 Jahre alt.“ Hermansdorfer spürt eine ganz besondere Verbindung zu ihrem Sohn und betet häufig zu ihm. Sogar zu vielen seiner Freunde hat sie bis heute Kontakt.

Auch im Bekanntenkreis der Eicherloherin ist das tragische Familienereignis bekannt. Umso mehr schätzt ihr Umfeld, dass Hermansdorfer wieder zu einer so positiven Lebenseinstellung zurückgefunden hat. „Martha hat sich nie unterkriegen lassen, ist nie stehen geblieben und hat sich immer weiter entwickelt“, erzählt ihre PGR-Wegbegleiterin Ingrid Ilse.

Ehemann und Garten stehen künftig im Fokus von Martha Hermansdorfer. © Markus Ostermaier

Sozial veranlagt war Hermansdorfer schon immer. Sie selbst vermutet, dass ihr Helfersyndrom auf ihre eigene Kindheit in armen Verhältnissen zurückgeht. Engagiert hat sie sich unter anderem bereits in den Elternbeiräten von Schule und Kita, im Eicherloher Mütterverein oder bis heute im Vorstand vom Gartenbauverein.

Ein sehr ehrlicher Mensch

Als sehr ehrlichen Menschen bezeichnet sich Martha Hermansdorfer. Dadurch ist sie auch in ihrer Pfarrgemeinderats-Tätigkeit immer wieder angeeckt, was die 73-Jährige aber nicht weiter stört. „Für was bin ich denn in so einem Amt, wenn man dann immer nur zustimmen soll?“ Kritische Ansichten pflegt die Rentnerin auch durchaus in Bezug auf die katholische Kirche. Besonders gestört hat sie vor einiger Zeit eine E-Mail der Erzdiözese München-Freising, dass sich Pfarrgemeinderatsmitglieder in der Öffentlichkeit nicht unabgestimmt zu den Missbrauchsfällen in der Kirche äußern sollen. „Das kann doch nicht sein, dass man hier etwas vertuscht“, findet Hermansdorfer.

Die Rentnerin ist gegen den Zölibat. „Das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Frauen sollten generell viel mehr in der Kirche mitreden dürfen“, sagt sie und verweist auf das hohe Engagement von Frauen in ihrer kirchlichen Gemeinde.

Im PGR kamen Hermansdorfers Engagement und ihre ehrliche Art gut an. „Sie macht den Mund auf, wenn ihr etwas nicht passt. Martha hat ein Herz aus Gold und so eine frische, jugendliche Art“, meint Ingrid Ilse. Besonders imponiert hat ihr, dass die 73-Jährige ältere Nachbarn unterstützt oder im Krankenhaus besucht hat, wenn diese keine entsprechende Hilfe von der eigenen Verwandtschaft bekamen.

Keine Berührungsängste gegenüber anderen Kulturen

Dass sie keinerlei Berührungsängste gegenüber anderen Kulturen hat, zeigte die Rentnerin vorbildlich vor drei Jahren. Unmittelbar in ihrer Nachbarschaft wurden Flüchtlinge untergebracht. Das hat auch Martha Hermansdorfer anfangs bewegt, erinnert sich Ilse und ergänzt schmunzelnd: „Letztendlich war sie aber doch die Erste, die dort war, um zu helfen.“ Zwei Familien aus Tansania, also vier Erwachsene und inzwischen fünf Kinder, leben in Eicherloh. Die Kommunikation war anfangs schwierig, denn Hermansdorfer spricht kein Englisch. Mit Händen und Füßen habe man sich verständigt sowie mit einer Übersetzungs-App mit Spracherkennung, erinnert sich Hermansdorfer.

Die 73-Jährige hat die Flüchtlinge in den vergangenen Jahren umfangreich unterstützt: bei Vorstellungsgesprächen, Terminen im Landratsamt, Arztbesuchen oder sogar einer Geburtsvorbereitung. Im Gegenzug wurde ihr beispielsweise bei Fahrten zum Recyclinghof geholfen. „Ich kann mir keine besseren Nachbarn wünschen“, sagt Hermansdorfer. Vom Eicherloher Helferkreis sei nur noch sie übrig, aber die Seniorin sagt auch, dass die Tansanier inzwischen voll integriert seien.

Warum sie sich so für die neuen Mitbürger eingesetzt hat, begründet Hermansdorfer so: „Wenn ich in ein fremdes Land kommen würde, wäre ich auch sehr froh, wenn mir jemand helfen würde.“ Für ihr Engagement wird sie von ihren Nachbarn mit viel Liebe belohnt – besonders vom Nachwuchs. Für die fünf afrikanischen Kinder ist sie zur Oma geworden und wird auch so genannt. Bei Geburtstagsfeiern oder Großeltern-Kind-Tagen im Kindergarten ist Martha Hermansdorfer deswegen immer mittendrin.

Man sieht ihr an, wie glücklich sie das macht. Die 73-Jährige, die noch keine eigenen Enkelkinder hat, hofft sehr, dass die beiden afrikanischen Familien in Eicherloh bleiben können, denn die Väter haben bereits Abschiebungsbescheide erhalten.

Bei der PGR-Wahl 2022 hatten Ingrid Ilse und die anderen Mitglieder anfangs gehofft, dass Hermansdorfer erneut kandidiert, aber deren Entschluss stand fest. Auch wenn man es ihr auf den ersten Blick nicht anmerkt: Die 73-Jährige ist inzwischen gesundheitlich angeschlagen. Sie leidet seit einigen Jahren an Fibromyalgie, einer chronischen, schubartig Schmerzen verursachenden Erkrankung. Außerdem hat sie Asthma, Migräne und erkrankte im November trotz Impfung schwer an Corona. Bis heute fühle sie sich nicht so fit wie zuvor. Die Rentnerin betont aber: „Corona hat mir zwar viel Lebenskraft genommen, aber nicht meine Lebensfreude.“ Die Gesundheit sei außerdem nicht der einzige Grund, warum sie aus dem PGR ausscheiden wollte. „24 Jahre reichen und es müssen auch wieder Jüngere rein“, meint Hermansdorfer.

Die Seniorenarbeit will sie weiterhin unterstützen

So ganz realisiert hat sie das Ende ihres Ehrenamtes allerdings noch nicht, aber das muss auch gar nicht sein. Die kommunale Seniorenarbeit möchte die 73-Jährige weiterhin unterstützen.

Direkt nach dem Gespräch möchte Hermansdorfer noch zum 91. Geburtstag eines Eicherlohers. Auch sonst wird der heimatverbundenen Rentnerin aber bestimmt nicht langweilig werden. Einmal wöchentlich geht sie zum Qi Gong. Künftig verstärkt konzentrieren will sich Martha Hermansdorfer auf ihren 80-jährigen Mann und den geliebten Garten.

